Velkoobchodní ceny plynu klesají, protože se Evropa chystá zasáhnout na energetických trzích

31. 8. 2022

Evropská komise prohlásila, že pracuje "na plné obrátky" na mimořádných intervencích a na dlouhodobé strukturální reformě



Velkoobchodní cena plynu prudce klesla v důsledku náznaků, že se Evropa chystá přímo zasáhnout na energetických trzích.



Evropská komise uvedla, že pracuje "naplno" na nouzovém balíčku a na dlouhodobější "strukturální reformě trhu s elektřinou". Bojuje proti prudkému růstu cen. Snahy o naplnění zásobníků plynu se zdají být v předstihu.



Ceny se zmírnily z téměř rekordních hodnot, ale stále jsou 12krát vyšší než na začátku roku 2021, tedy před začátkem energetické krize.

Evropské země spěchají s naplněním svých zásobníků plynu před zimou kvůli obavám, že Rusko může dále snížit dodávky plynu. Evropské zásobníky plynu jsou nyní v průměru naplněny téměř z 80 % a rychle se blíží cíli EU, podle kterého mají země dosáhnout 80 % naplnění do 1. listopadu.



Německý ministr hospodářství Robert Habeck uvedl, že očekává brzký pokles cen plynu, protože Německo, největší evropský spotřebitel plynu, dosahuje pokroku v plnění svých cílů v oblasti skladování a nebude muset platit vysoké poptávkové ceny za další doplňování zásob.



Habeck údajně také sdělil ostatním evropským ministrům energetiky, že Německo je ochotno zvážit zavedení evropského cenového stropu na plyn, proti čemuž se dříve stavělo.





Evropská komise před zasedáním ministrů energetiky EU, které se uskuteční 9. září, pracuje na zatím nedefinovaných mimořádných návrzích, které by měly domácnostem zmírnit náklady na letošní zimu.

V Rakousku požádala hlavní vídeňská energetická společnost Wien Energie spolkovou vládu o úvěr v řádu miliard eur na pokrytí maržových nákladů, aby mohla nadále obchodovat na evropském trhu s energetickými futures.







Zdroj v angličtině ZDE

Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová v pondělí uvedla, že Brusel připravuje zásah, který by oddělil ceny elektřiny od prudce rostoucích nákladů na plyn ve snaze zajistit, aby ceny elektřiny odrážely levnější energii z obnovitelných zdrojů.Analytik RBC Europe John Musk řekl: "Podle našeho názoru je zřejmé, že současné ceny elektřiny ve výši 700-800 eur za megawatthodinu jsou neudržitelné a vytvářejí nečekané zisky pro některé výrobce."Otázkou je, jak dlouho bude trvat realizace případné reformy vzhledem k potřebě udržet důvěru investorů v energetiku. Při současných vysokých cenách elektřiny se může stát, že v přechodném období, než budou navrženy a provedeny dlouhodobé strukturální reformy, budeme svědky dalších jednorázových daní nebo dobrovolných finančních příspěvků výrobců energie v celé Evropě."Nadále však přetrvává nejistota ohledně krátkodobého výhledu dodávek plynu. Ruský Gazprom od středy na tři dny zastaví vývoz zemního plynu do Evropy prostřednictvím svého hlavního plynovodu Nord Stream 1, aby provedl údržbu.Odstávka následuje po desetidenní údržbě v červenci a plynovod Nord Stream již běžel na pouhou pětinu své běžné kapacity. Přerušení dodávek vyvolalo obavy, že by Rusko mohlo zcela zastavit toky plynu právě v době, kdy v zimě stoupá poptávka.Samostatně v úterý jeden z největších francouzských dodavatelů plynu, společnost Engie, uvedla, že Gazprom dále sníží dodávky této společnosti kvůli neshodám mezi nimi ohledně uplatňování některých smluv. Dodávky pro Engie od Gazpromu se od začátku války na Ukrajině výrazně snížily.