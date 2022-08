V Mariupolu "je zdokumentováno 87 000 mrtvých". Číslo ale není konečné

31. 8. 2022

Těla neznámých civilistů se dosud nacházejí v hromadných hrobech. Těla neznámých civilistů se dosud nacházejí v hromadných hrobech.

Ředitel mariupolské televize Mykola Osyčenko prohlásil, že podle zasvěcených informací je v současnosti v márnicích v Mariupolu zdokumentováno 87 000 mrtvých, ale tyto údaje nejsou zdaleka úplné. Cituje ho DniproTV.

Podle údajů illičivské márnice bylo před pár dny v Mariupolu zdokumentováno 87 tisíc mrtvých.

Nechybí ani databáze neznámých. Neznámá těla civilistů jsou v hromadných hrobech. Podle posledních údajů bylo takových lidí 26 750. Novoazovská prokuratura o nich vede databázi. A může jich být víc, protože kromě illičivské márnice jsou i další.

Ani tato čísla však nejsou konečná, protože těla stále zůstávají na dvorcích a pod sutinami.

"Dostáváme hrozná čísla, ale to není vše. Exhumace těl v hrobech na dvorech ještě neskončila. Exhumace těl pod troskami budov ještě neskončila. Je mnoho lidí, po nichž nic nezbylo. Údaje z Mariupolu jsou strašné. Oběti lze minimalizovat v každé fázi, počínaje místními úřady, pokračují až po ústřední a nejdůležitější - to je světová komunita, která neustále vyjadřuje znepokojení. Tato obava však nepomůže ani obětem, ani jejich příbuzným," prohlásil Mykola Osyčenko.

Řekl také, že lidé mají více otázek nikoli na centrální vládu, ale na místní samosprávu. Nevyvolávaly se výzvy k evakuaci, ve městě nebyly připravené úkryty, kromě hutí.

"Tedy nejlepší úkryty byly závody Iljič a Azovstal. To znamená, že to byly úkryty, které se osm let připravovaly na to, že v nich budou lidé bydlet," zdůraznil Osyčenko.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

