Piráti a kauza Mlejnek, aneb koryta jsou koryta

31. 8. 2022 / Boris Cvek

Zdá se to téměř jako senzace: piráti se postavili proti zbytku vlády. Ti kdysi tak sebevědomí a establishment kritizující piráti si dovolili poprvé jít veřejně proti vládě, v níž nejsou vlastně vůbec, ale vůbec zapotřebí. Kdyby jejich poslanci odmítli hlasovat ve prospěch vlády, vláda má stále i tak, bez nich, pohodlnou většinu.

Co se vlastně stalo? Poslanecký klub pirátů, čítající čtyři poslance, se zřejmě pod vlivem členské základny, která není vázaná přímo na prebendy spojené s vládnutím, rozhodl znovu otevřít případ šéfa české rozvědky Mlejnka. Je to naprosto trapné, protože čas k tomu byl už dávno: vláda o tom vedla speciální jednání, kde byli i ministři za piráty.

Je pravda, že předseda pirátů Bartoš tvrdí, že se objevily nové skutečnosti a že je tedy nutno věc otevřít znovu. Jde tak vlastně proti partnerovi, s nímž piráti kandidovali ve sněmovních volbách před rokem a který na předvolebním spojení vydělal nepoměrně více (poslanecký klub STAN čítá 33 mandátů). Trpaslíci proti obrovi. Ovšem obrovi značně otřesenému právě skandály kolem bývalého náměstka na pražské radnici Hlubučka, jejichž stín dopadá i na pana Mlejnka.

Piráti jsou dnes, pokud jde o preference veřejnosti, v lepší pozici než STAN, nicméně stále asi ne v tak dobré, aby v Praze mohli obhájit v komunálních volbách, které proběhnou už jen za několik týdnů, post primátora. Všeobecně se čeká jejich debakl. A vymezení se proti vládě v kauze Mlejnek ani zdaleka nepřipomíná jejich slavnou kampaň v roce 2017, kdy se poprvé dostali do Sněmovny a získali 22 poslanců.

Navíc je zde velká otázka, co piráti vlastně od otevření kauzy Mlejnek čekají. Myslí si, že poté, co se ODS, KDU-ČSL i TOP09 rozhodly podržet STAN a neprotestovat proti jmenování nového šéfa rozvědky, tj. pana Mlejnka, že nyní otočí a Mlejnka odvolají? Kvůli pirátům? Nebo snad „novým skutečnostem“? A co když se nestane nic? Odejdou piráti z vlády? Spíše vyšlou jasný signál: pokusili jsme se něco zahrát a poškádlit vládu, média i voliče, ale koryta jsou koryta.

