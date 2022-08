USA: Rostoucí náklady na investice Republikánů do Trumpa

31. 8. 2022

Voliči Republikánské strany mohou být naštvaní na Bidenovo odpuštění studentského dluhu, ale hlavním problémem je politická smlouva, kterou uzavřeli jejich straničtí vůdci, napsal David Frum.

Republikánští vůdci a dárci najednou vydávají znepokojené hlasy ohledně svých politických šancí.

Před pěti měsíci se zdálo, že jejich strana v roce 2022 pravděpodobně obsadí Sněmovnu i Senát USA. Zdálo se, že Republikáni jsou připraveni upevnit svůj náskok před Demokraty v počtu guvernérů a ve státních zákonodárných sborech. Nejlepší ze všeho je, že se zdálo, že v tichosti odsunuli bývalého prezidenta Donalda Trumpa na vedlejší kolej.

Nyní vypadají jejich vyhlídky pochmurně. Ceny benzínu klesly. Nejvyšší soud zrušil Roe v. Wade a povzbudil voliče za práva na potrat, včetně některých nenáboženských, ale jinak konzervativních žen, které mohly volit Republikány. Jejich naděje v Senátu jsou zmařeny, protože Trump zasáhl v primárkách, aby nominoval spoustu neatraktivních kandidátů ve státech, které musí vyhrát. Politico ve středu zveřejnilo citace z velmi úzkostlivého konferenčního hovoru předsedkyně Republikánského národního výboru Ronny McDanielové s hlavními dárci. Malé dolarové dary kandidátům do Senátu náhle klesly, i když Demokratům fundraising prudce stoupá.

Nejhorší ze všeho je, že z pohledu republikánských vůdců vymáhání příkazu k domovní prohlídce v Mar-a-Lago shromáždilo kmenové Republikány na Trumpovu obranu. Prohlídka zvýšila jeho fundraising na 1 milion dolarů denně – a pomohla zvětšit jeho náskok před guvernérem Ronem DeSantisem v předpokládané primární soutěži v roce 2024. NBC informovala o průzkumu, který ukázal, že Trump před prohlídkou remizoval s DeSantisem na poli mnoha kandidátů. Po ní vedl DeSantis 52-20. Přestože republikánská základna Trumpa miluje, republikánští vůdci uznávají, že je poraženým ve všeobecných volbách. Trump v čele kandidátky v roce 2024 znamená potíže; dokonce i připomenutí, že Trump je v roce 2022 na svobodě, zpomaluje hlasování. To je důvod, proč republikánští vůdci prosili Trumpa, aby odložil jakékoli oznámení o kandidatuře v roce 2024 až po listopadovém hlasování.

Bidenův program úlevy studentským dluhům může jen přidat k temným vyhlídkám GOP. Jedním z největších problémů Demokratů v tomto volebním cyklu byl nedostatek nadšení mezi mladšími voliči. Začátkem tohoto roku jen asi 28 % voličů mladších 35 let vyjádřilo "vysoký zájem" o volby v roce 2022. To je stejné jako v roce 2014, kdy si Demokraté vedli špatně, a daleko za 39 %, která vyjádřila "vysoký zájem" v roce 2018, tedy v roce, kdy se Demokratům dařilo dobře. Nyní Biden přinesl velký příspěvek pro voliče s dluhy na vysokých školách. Pokud ho přijdou odměnit u voleb, poskytnou mu silnou hráz proti jakémukoli rudému přílivu.

Republikáni nejsou žádná neviňátka, pokud jde o předvolební kupování hlasů. Před volbami v roce 2020 prezident Trump téměř ztrojnásobil výplaty farmářským rodinám, aby vyvážil dopady obchodní války s Čínou, z 11,5 miliardy dolarů v roce 2017 na 32 miliard dolarů v roce 2020. Bidenův program oddlužení na vysokých školách je však mnohem větší než Trumpovo rozdávání farmářům, což v průběhu 10 let představuje nejméně 330 miliard dolarů a možná až 1 bilion dolarů.

Ponaučení pro republikánské vůdce a dárce je, že držet se Trumpa bude drahé. Sám Trump a protrumpovští kandidáti poškozují volební šance Republikánské strany. Trump ztratil prezidentský úřad v roce 2020. Protrumpovští kandidáti stáli Republikánskou stranu v roce 2021 zápas o udržení v Senátu USA. Více protrumpovských kandidátů se v roce 2022 výrazně propadá. Více klopýtnutí Republikánské strany znamená více peněz pro demokratické volební obvody.

Trump se v roce 2021 pokusil o jeden výstup z této nesnáze: Násilné odstranění své volební porážky. To nefungovalo.

Protrumpovští kandidáti ve státech zkusili jiné výstupy: Přepsání volebních pravidel ve svůj prospěch. To může fungovat na okrajích. Ale když se stane něco velkého – jako je zrušení zákona Roe v. Wade – marginální zisky nemusí stačit. Aby strana důsledně vyhrávala, potřebuje širokou koalici. Strana, která si neustále odcizuje velké množství voličů nominací extremistů, gaunerů a podivínů, je stranou, která abdikuje z vládnutí. Náklady na tuto abdikaci lze vyčíslit v dolarech a centech – jak je právě teď vypočítávají Republikáni. National Taxpayers Union Foundation odhaduje, že oddlužení studentů bude stát průměrného daňového poplatníka 2 000 dolarů.

To je jen jedna linie v nákladech na Trumpa pro Republikánskou stranu a její voliče. Budou přicházet další návrhy zákonů, dokud Republikáni nepřijmou fakt, že on a jeho frakce sami od sebe nezmizí. Pokud mu chtějí ukázat záda, budou ho muset chytit sami a vytlačit ho ze dveří vlastníma rukama. Pokud tak neučiní, měli by si jejich dárci v nadcházejících volebních cyklech zvyknout na větší zisky převážně demokratických volebních obvodů.

Zdroj v angličtině: ZDE

