Pro pražské odéesáky: Éra automobilů skončila. Čím dříve to přijmeme, tím lépe

31. 8. 2022

Nehody a znečištění způsobují, že se automobily stávají neudržitelnými. Díky veřejné dopravě a sdíleným jízdám soukromé automobily končí





V roce 1989 přijela do Evropy skupina čínských vládních urbanistů na zjišťovací misi. Byli široce chváleni za omezení používání automobilů - země s miliardou obyvatel měla koneckonců jen několik milionů vozidel; kolo bylo králem; její městské ulice byly bezpečné a vzduch většinou čistý. Jak se jim podařilo mít tak málo aut? ptali se jejich hostitelé, kteří se jako vždy potýkali s chaotickými britskými ulicemi, dopravními zácpami a znečištěním.



"Ale vy tomu nerozumíte," odpověděl jeden z členů delegace. "Za dvacet let nebudou v Číně jezdit žádná kola."

Měl téměř úplně pravdu. Prudký rozvoj Číny byl veden masovým vlastnictvím automobilů. Nyní má Čína 300 milionů aut - a to, co bylo kdysi královstvím jízdních kol, je nyní zemí dvacetiproudých dálnic, více než 100 000 čerpacích stanic a sběren kovového odpadu. Peking, Šanghaj a většina dalších měst jsou ucpané dopravou, jejich ovzduší patří k nejhorším na světě a nemocnice jsou plné dětí s astmatem a respiračními chorobami. Čína, stejně jako všechny ostatní země, musí přehodnotit svou závislost na automobilu, píše John Vidal.







Automobil, jak ho známe, rychle vymírá; je to přežitek minulého věku. Sedět v dopravní zácpě v tuně kovu, která chrlí znečištění a stojí majlant, budou budoucí generace jistě považovat nejen za hloupé, ale i za zločinné.







Zdroj v angličtině ZDE

Celosvětová láska k autu, která spotřebitelům slibovala pohodlí, status a svobodu, je u konce. Realita od Hotanu po Hull a od Lagosu po Lahore je taková, že auto je nyní sociálním a environmentálním prokletím, které odděluje lidi, narušuje veřejný prostor, štěpí místní ekonomiky a způsobuje rozrůstání a úpadek měst. Vzhledem k tomu, že teploty ve Velké Británii letos v létě dosáhíy 40 °C, je nemožné tuto skutečnost ignorovat. Namísto rychlé a levné mobility se spotřebitelé dočkali prudce rostoucích nákladů, klimatického rozvratu a znečištění ovzduší, devastace přírody, rostoucího zadlužení, osobního ohrožení a špatného zdraví a nejvážnější energetické krize za posledních 30 let.Světová zdravotnická organizace je nyní znepokojena. Automobilové nehody jsou celosvětově osmou nejčastější příčinou úmrtí lidí všech věkových kategorií a hlavní příčinou u mladých lidí ve věku 5-29 let. Při dopravních nehodách každoročně zemře nejméně 1,3 milionu lidí a dalších 20 až 50 milionů lidí utrpí zranění, což je často fenomenálně finančně i osobně nákladné.Ve Spojeném království bylo v roce 2020/21 na silnicích usmrceno nebo vážně zraněno 24 530 osob, což podle právní firmy Hugh James stojí zemi přibližně 36 miliard liber ročně.To je přibližně 20 % současného rozpočtu britského státního zdravotnictví. V USA je to ještě horší: vládní údaje ukazují, že dopravní nehody a jejich následné dopady stojí ročně téměř 1 bilion dolarů (800 miliard liber) a že v letech 2000-2017 zemřelo při smrtelných nehodách více než 624 000 lidí. Pro srovnání: v obou světových válkách zahynulo podle odhadů 535 000 amerických vojáků. V Číně zemře při nehodách 250 000 lidí ročně.Je však možné, že se blížíme k "vrcholu automobilismu", tedy k bodu, kdy je svět natolik přesycen automobily - a města i jednotlivci jsou jimi natolik otráveni nebo finančně vytíženi -, že budou zakázány nebo se jich lidé dobrovolně vzdají. Vzhledem k tomu, že cena benzinu ve Velké Británii dosahuje 60 Kč za litr a natankování stojí 3000 Kč - navíc k tisícům zaplacených na půjčkách a daních, aby vůbec bylo možné auto vlastnit - není překvapivé, že se jim zejména mladí lidé vyhýbají a využívají jiné formy dopravy.Atraktivita automobilů, která okouzlovala společnost po celé století, je pryč. Když začala krize životních nákladů, Irsko, Itálie a další země (nikoli však Velká Británie) snížily ceny jízdného ve veřejné dopravě až o 90 % (v Německu). Španělsko šlo ještě dál a oznámilo, že od září do konce roku bude cestování vlakem na mnoha trasách zdarma. Celosvětový prodej automobilů, který se zadrhával již před pandemií, nyní klesá v Číně, Rusku a Německu. Prodej nových automobilů ve Velké Británii klesá již pět měsíců v řadě a míra vlastnictví automobilů ve Velké Británii nyní klesá již dva roky po sobě - jedná se o první po sobě jdoucí pokles vlastnictví za více než sto let.Od této chvíle to vypadá, že soukromý automobil čeká smrt v podobě tisíce poruch. Stejně jako před 120 lety vytlačily kočár a koně automobily, tak je automobil postupně vytlačován ze světových měst úřady nebo odporem veřejnosti. Jak ukázaly tisíce jubilejních pouličních oslav, ulice bez aut jsou populární a jsou nejjistějším a nejlepším způsobem, jak ušetřit peníze, zlepšit zdraví a učinit města klidnějšími a příjemnějšími pro život. Nedávná zpráva Centra pro Londýn ukazuje, jak čtvrti s nízkou hustotou provozu, které byly během pandemie zavedeny na podporu chůze a jízdy na kole, snižují používání automobilů a zvyšují bezpečnost na silnicích. Wales snížil standardní rychlostní limit na silnicích vedoucích kolem domů z 50 km na 30 km za hodinu.Země možná nemají jinou možnost než snížit používání automobilů. Panuje široká shoda, že do roku 2030 je třeba snížit počet ujetých kilometrů automobilů nejméně o 20 %, jen aby byly splněny klimatické cíle. Milán, Paříž, Hamburk, Kodaň a většina evropských měst nyní ve velkém měřítku zakazují vjezd automobilů do svých center nebo jejich jízdu neúnosně zdražují. Tlačí na otevřené dveře. V Londýně se počet aut snižuje - a nedávno 50 000 Berlíňanů požádalo město o zavedení největšího zákazu vjezdu aut na světě,.V tomto městském století, kdy se očekává, že do 30 let bude téměř 70 % lidí žít v zastavěných oblastech, a do roku 2100 se celosvětová populace rozroste o další 3 miliardy, nemá osobní soukromý automobil ekonomický ani sociální smysl. Aplikace pro sdílení jízd, sdílení automobilů, elektrokola a koloběžky urychlují zánik automobilů. Vedoucí představitelé měst, stejně jako skupiny zabývající se zdravím, dopravou a životním prostředím, nyní vyzývají k tomu, aby bylo pro lidi snadné a cenově dostupné nechat auto doma nebo se ho zbavit - a aby byla města nově koncipována tak, aby se lidé mohli dostat ke klíčovým věcem, jako jsou potraviny a zdravotní střediska, pěšky nebo na kole.Je načase, aby města využila zkušeností získaných během pandemie a rozvíjející se krize v oblasti energetiky, životního prostředí a životních nákladů a začala se projektovat nikoliv podle automobilů, ale podle jízdních kol a pěších. Je však také načase, aby ti, kdo auto zbožšťují a nadále agresivně prosazují jeho místo v naší sociální a ekonomické hierarchii - a jeho neomezené právo na prostor na silnici - pochopili, že se karta obrátila. Čím dříve to přijmou, tím snazší bude budoucnost a jejich podíl na ní.