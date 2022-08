USA: Rusko nyní vlastní íránské "drony". Hodlá je nasadit proti Ukrajině

31. 8. 2022

čas čtení 2 minuty

Podle USA Rusko nyní vlastní íránské bezpilotní letouny schopné nést zbraně, které pravděpodobně nasadí na bojišti na Ukrajině, uvedli představitelé Bidenovy administrativy pro CNN. Rusové na začátku tohoto měsíce vyzvedli drony z íránského letiště a v polovině srpna je přepravili zpět do Ruska v nákladních letadlech, upozorňuje Natasha Bertrandová. Podle USA Rusko nyní vlastní íránské bezpilotní letouny schopné nést zbraně, které pravděpodobně nasadí na bojišti na Ukrajině, uvedli představitelé Bidenovy administrativy pro CNN. Rusové na začátku tohoto měsíce vyzvedli drony z íránského letiště a v polovině srpna je přepravili zpět do Ruska v nákladních letadlech,

Ruští představitelé začali výcvik s bezpilotními letouny v Íránu koncem července a USA nyní věří, že Rusko oficiálně zakoupilo a převezlo bezpilotní letouny řady Mohadžír-6 a Šahíd-129 a 191 – zpět do Ruska, pravděpodobně pro použití ve válce na Ukrajině.

Oba typy UAV, neboli bezpilotních vzdušných prostředků, jsou schopny nést přesně naváděnou munici a lze je použít pro sledování. Ruští operátoři stále cvičí na dronech uvnitř Íránu, uvedli představitelé a USA se domnívají, že Rusko má v úmyslu dovézt jich stovky, aby je použilo k útokům vzduch-země, elektronickému boji a zaměřování na Ukrajině.

O převozu letounů do Ruska jako první informoval The Washington Post.

Zavedení íránských bezpilotních letounů, které lze také použít pro sledování, by mohlo mít významný dopad na bojiště, protože Rusko se snaží zmírnit dopad raketových systémů High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), které USA a jejich spojenci poskytli Ukrajině. HIMARS mají dostřel 80 km a umožnily Ukrajině útočit na cíle za ruskými frontovými liniemi.

Američtí zpravodajští představitelé se však domnívají, že když byly testovány, mnoho z dronů, které Rusko zakoupilo od Íránu, již zažilo četné selhání, takže není jasné, jak velkou změnou budou pro Rusy, když budou nasazeny.

Bidenova administrativa začala v červenci varovat, že Rusko se chystá koupit drony uprostřed akutního nedostatku dodávek pramenícího z války na Ukrajině a západních sankcí, které zbrzdily nové výrobní úsilí. Satelitní snímky odhalily, že ​​ruská delegace od června nejméně dvakrát navštívila letiště ve středním Íránu, aby prozkoumala drony schopné vyzbrojení.

Zpráva o přesunech dronů přichází, když Bidenova administrativa vyjádřila opatrný optimismus ohledně oživení íránské jaderné dohody. Odpůrci dohody tvrdí, že nová dohoda bude mít za následek zmírnění sankcí pro Írán a následně neočekávaný finanční příjem, který by mohla pomoci íránským zhoubným aktivitám v celém regionu i mimo něj.

Představitelé Bílého domu však trvají na tom, že rozhodnutí o opětovném uzavření jaderné dohody by mělo být motivováno pouze potřebou zabránit Íránu získat jadernou zbraň a nemělo by být ovlivněno íránskými akcemi, které nespadají do rámce jaderného programu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0