Pentagon varuje Írán, aby nepomáhal Rusku ve válce proti Ukrajině

22. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Nezvyklé pokárání přichází poté, co Bílý dům odtajnil zpravodajské informace, které odhalily zájem Moskvy o íránskou flotilu ozbrojených dronů, upozorňuje Jared Szuba. Nezvyklé pokárání přichází poté, co Bílý dům odtajnil zpravodajské informace, které odhalily zájem Moskvy o íránskou flotilu ozbrojených dronů,

Pentagon vydal neobvyklé veřejné varování Íránu před potenciálním předáním stovek bezpilotních dronů do Ruska pro použití ve válce Kremlu proti Ukrajině.

"Doporučili bychom Íránu, aby to nedělal," řekl novinářům v Pentagonu americký ministr obrany Lloyd Austin. "Myslíme si, že je to opravdu špatný nápad. A to je vše."

Íránská vláda si dala za cíl poskytnout Moskvě stovky ozbrojených dronů pro použití na Ukrajině "ve zkráceném časovém horizontu", oznámil minulý týden Bílý dům.

Ruské delegace za poslední měsíc dvakrát navštívily letiště Kašan jižně od Teheránu, aby si prohlédly bezpilotní letouny Šahíd-191 a Šahíd-129, z nichž oba mohou být vybaveny přesně naváděnými střelami, uvedla CNN.

Američtí představitelé tvrdí, že Moskva od své invaze na Ukrajinu z 24. února spotřebovala velkou část svých zásob přesně naváděných střel, když uvízla v intenzivním ukrajinském odporu a přísunu těžkých zbraní z USA a jejich západních spojenců.

Ukrajina efektivně nasadila své vlastní bezpilotní letouny, stejně jako bezpilotní letadla dodaná USA a Tureckem, aby narušila ruské konvoje, pomohla zmařit útok Kremlu na Kyjev a přinutila Moskvu přesměrovat své válečné úsilí do oblasti východního Donbasu.

Vrcholný americký generál Mark Milley, který v Pentagonu hovořil po boku Austina, popsal boj na východní Ukrajině jako "opotřebovací válku" založenou převážně na palbě dělostřelectva na velké vzdálenosti a dodal, že američtí obranní analytici neočekávají, že by v blízké budoucnosti došlo k průlomu některé z obou stran.

Američtí představitelé tvrdí, že Ukrajina úspěšně míří na ruská velitelství v Donbasu pomocí dělostřeleckých systémů HIMARS dodaných USA. "Ukrajinci nutí Rusy platit za každý kilometr získaného území," řekl předseda Sboru náčelníků štábů Milley.

Američtí představitelé tvrdí, že ruské síly nezničily žádný z 12 ukrajinských systémů HIMARS. Pentagon oznámil, že Washington v nadcházejících týdnech pošle Ukrajině další čtyři takové dělostřelecké systémy.

Předpokládá se, že Írán má kromě Izraele největší a nejsofistikovanější arzenál dronů a přesně naváděných střel na Blízkém východě. Zájem z Ruska je ironickým zvratem osudu, protože obě země pod tlakem amerických sankcí zkoumají větší strategické vazby.

Ani Austin, ani Milley nespecifikovali, jaké kroky by USA mohly podniknout, pokud Írán předá drony do Ruska, ačkoli Pentagon má obvykle řadu možností, jak zjevných, tak skrytých, z nichž si představitelé Bílého domu mohou vybrat. Jakákoli taková reakce by byla záležitostí amerických politiků, upozornil Milley.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí v úterý ocenil rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina napadnout Ukrajinu jako způsob potlačení NATO, ačkoli íránský vůdce řekl, že lituje ztrát nevinných životů.

Zdroj v angličtině: ZDE

0