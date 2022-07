Neočkovaní - zatím nejvíce frustrující pořad roku v britské televizi

21. 7. 2022

Profesorka Hannah Fryová se v televizním dokumentu BBC s názvem Neočkovaní snaží změnit názor sedmi odpůrců očkování proti covidu... a k tomu, abyste snesli některé odpovědi, budete potřebovat svatou trpělivost, píše recenzent Jack Seale. Profesorka Hannah Fryová se v televizním dokumentu BBC s názvem Neočkovaní snaží změnit názor sedmi odpůrců očkování proti covidu... a k tomu, abyste snesli některé odpovědi, budete potřebovat svatou trpělivost, píše recenzent Jack Seale.





Můžeme vyhlásit cenupro nejtrpělivějšího televizního moderátora? Matematička a moderátorka vědeckých podcastů profesorka Hannah Fryová by měla dostat nějakou odměnu za dokument Neočkovaní (BBC Two), který vyžaduje téměř svatou toleranci už jen k tomu, abyste ho sledovali, natož abyste ho uváděli.



Fryová shromáždila sedm ze zhruba 4 milionů Britů, kteří se rozhodli nepodstoupit očkování vakcínou proti covidu, v naději, že jim lépe porozumí. Neočkované septeto se schází v jednom z těch útulně zařízených domů, které se televizní producenti cítí povinni pronajmout, když by se jejich dokument mohl stát televizní reality show - ačkoli vzhledem k tomu, že se tam nikdo ve skutečnosti nenastěhuje, je jediným důsledkem to, že Fryová vede řadu debat v místnostech, které vypadají jako špatně větrané, což ji činí statečnou fyzicky i intelektuálně.



Každopádně profesorka začíná odkazem na průzkum provedený pro tento pořad, který zjistil, že překvapivě vysoký počet odmítačů očkování se obává drobných vedlejších účinků, jako je bolest hlavy nebo ruky po píchnutí jehlou. Fryová má trochu rozpracované téma falešných vedlejších účinků - že pokud jdete na injekci s očekáváním nežádoucí reakce, může to způsobit, že si budete myslet, že jí utrpíte, čímž se příslušná čísla nafouknou. Při pokusech lidé, kteří nevědí, že jim bylo naočkováno placebo, atrapa injekce, pravidelně trvají na tom, že mají vedlejší účinky.



Než Fryová skončila, vpadla do rozhovoru 43letá Vicky z Cambridge, která se označuje za "silně názorově vyhraněnou", a hlasitě poznamenala, že vedlejším účinkem injekce proti covidu je zánět srdce. Ten nelze předstírat a to je její hlavní starost, což znamená, že bolesti hlavy jsou "irelevantní"; a že v každém případě někdy lidé opravdu mají bolesti hlavy, že?





V posledních dvou a půl letech jsme se s takovou Vicky setkali všichni, když už ne osobně, tak alespoň online, ale je nesmírně trapné sledovat, jak se tím ničí běžné protokoly přátelského, racionálního vědeckého vysílání BBC; Fryová vypadá šokovaně, že někdo jen tak používá argument, kterému zjevně neporozuměl.







Dva měsíce po původním intenzivním společném týdnu se Fryová znovu setkává se sedmi dobrovolníky v očkovacím centru, kde se každého z nich ptá, zda nyní půjde na očkování. To nedopadne dobře. Ale v jemných odborných rukou profesorky jsou odpůrci vedeni -- pomalu, bolestně - o něco blíž ke světlu.







V další sekvenci profesorka položí na stůl dvacet různých bonbónů s různými chutěmi a vyzve účastníky, aby se si je vzali. Někdo dostane ten bonbón z dvaceti, který je kyselý a nepříjemný. Smůla! Pak Fryová řekne, že k simulaci pravděpodobnosti, že dostanete myokarditidu - tedy zánět srdce, kterého se Vicky obávala - z injekce proti covidu, byste potřebovali na stole 33 000 fazolí. Vicky říká, že tato ilustrace je "frustrující", tvrdí, že "tisíce" lidí zemřely nebo byly poškozeny očkováním proti covidu, a odejde.Jak pořad pokračuje, stává se z něj užitečný soubor k vzteku běžných nedorozumění. Zveřejněný seznam potenciálních nebo vzácných vedlejších účinků vakcíny od společnosti Pfizer je mylně považován za seznam běžně se vyskytujících příznaků; praxe neustálého testování vakcín, protože se neustále zdokonalují, je mylně považována za situaci, kdy je veřejnost vystavena experimentálním, netestovaným lékům. Fryová se také pokouší vysvětlit korelaci bez příčinné souvislosti: člověk, o kterém jste četli na internetu a u kterého se den po očkování objevily vážné zdravotní potíže, nepředstavuje pádný důkaz, že očkování není bezpečné.Nakonec toto boření mýtů začne působit jako pěst na oko. Neočkování však není jednosměrným procesem racionality, který by hravě odbourával tvrdá dogmata. Když se dozvíme více o různých typech skeptiků ve skupině, můžeme soucítit s tím, odkud jejich přesvědčení pochází, i když jsou jejich názory samy o sobě praštěné. Například Luca, muž, který žije sám a tráví hodně času na Facebooku, se sice velmi mýlí, když si myslí, že vakcíny proti covidu mají v sobě mikročipy, které vás zabijí, jakmile se zapne místní vysílač generace 5G, ale jeho výchozím bodem je znechucení z motivu zisku velkých farmaceutických firem, což je mnohem více pochopitelné.Nejzáludnějším zákazníkem je Chanelle, která se ušklíbla nad Vickyinou neschopností zachovat si otevřenou mysl. Chanelle, která je v 38 letech těhotná, je chytrá, výřečná a jako černoška s hlubokými znalostmi historie své komunity si uvědomuje, že lékařský establishment lidem, jako je ona, neposloužil dobře. Přiznám se, že jsem nechápal proč se nenechala zviklat statistikami o nebezpečí infekce covidem pro nemluvně, postavenými proti mizivému riziku z vakcíny - to je jedna z mnoha scén, kde bohužel není čas na řádné vyslechnutí názoru této účastnice.