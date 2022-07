Nešťastný Šafrářův Skopeček

21. 7. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 12 minut

Hlavní ekonomický expert ODS Jan „green deal“ Skopeček uvádí…



Ekonomický kandidát jakékoli fosilní ceny Skopeček v poslední době opanoval mediální ekonomickou šou. Tuhle je na Fóru, na Fóru a na zase Fóru, tuhle na Seznamu a tuhle i na Babiš iDnes i v Babiš Lidovkách, však co jsme si, kluci, to jsme si, všechno dobrý. A zrušení superhrubé mzdy, pravda, takhle se nám český rozpočet podařilo pořádně podojit… a lidem život pohnojit.

Všude v médiích prezentuje vlastní ryze pravicovou až neoliberální vizi nízkých skoro nulových daní ve špatných časech a ještě nižších v časech lepších. Asi se nedívá do světa, kde na Srí Lance mimo půjček od zlověstné Číny, zavedli v praxi tezi, že čím menší daně, tím více se budou platit a mít se dobře lidé tam. Původci této Skopečkovy ekonomické teorie se mají tak moc dobře, že nestíhají utíkat před rozzuřenými konzumenty jejich dobra. Mají se tam tak dobře, že jim zkušená vláda nízkých daní pustí proud. Hodinu denně stačí. Ale musí být opravdu hodní a přísahat na nízkou daň. Jo a taky tam za lapálie může zlý green deal, ví zcela zřetelně a jasně ekonomický expert ODS.





Pilný Skopeček už na VŠE navštěvoval přednášky tehdejšího fachidiota Václava prezidenta Klause z prognostického ústavu „kágébáckých“ věd, což je na něm znát. Jistě nevynechal ani jednu. Klausovy ekologické modré fantasmagorie podporuje zcela stoprocentně, ať je venku 40, 45 i 50 stupňů. Zatopíme hnědým a uvidíme, no ne?







Bohaté firmy, bohatí lidé, obzvlášť bohatí oligarchové, podle Skopečka nikdy nebudou platit vyšší daně. Raději bankrot státu,než okrádat vyšší příjem na daních. Z Jana Skopečka se nám stala mediální ekonomická hvězda. Tuhle zaskočí za profesora Fialu, tuhle rozvine své teorie namísto finančního programátora JSEP/SMEP (téměř nezvěstného) Zbyňka ministra Stanjury, který pilně a neodkladně pracuje na srpnovém navýšení schodku státního rozpočtu. Zřejmě na přetěžkém úkolu “makaj“ s kolegyní, neřku-li finanční přítelkyní Alenou Schillerovou, která také ví, odkud a kam jede rychlík. Občas přehluší i ministryni obrany prázdných vojenských skladů, ministryni zrušených tendrů na zbraně jakéhokoli dosahu, doletu a počtu kol i hlavní, která si bude muset na pomoc zavolat nějakého toho Dalíka, protože ten taky věděl , odkud a kam jede rychlík. I když ho vyhodil ve zcela jiné stanici než předpokládal. Kolik se asi tak bere z kšeftu na 24 F-35 Lightning II.? Ví Bůh?





Jan Skopeček je autorem závratného ekonomického programu SPOLU koalice. Na 80 stránkách dokázal vyšperkovat super ekonomický program ODS, který primárně sestával především z propuštění státních zaměstnanců (pozor oprava: úředníků a vyžírků) a je vymalováno. Ještě ty sociální zlodějské dávky sebrat a bude v Česku ráj na Zemi. A to je vše, což je v současné době vidět. Vakuum.







Pravda doba se změnila. Přišla energo krize, okupace Ukrajiny Ruskem, vydírání z Ruska ohledně dodávek ropy a plynu do EU. Přišla taky inflace a green deal, na ten nesmíme zapomínat.





Vláda, ČNB a ekonomický expert ODS v řešení inflace zcela a bezprecedentně selhali. I když udělali vše správně (jak tvrdí, kudy chodí), selhali na plné čáře. Jsme jedni z nejhorších v EU. jsme nejhorší v EU ze zemí, které kvůli pravici neplatí eurem. Úspory většiny obyvatel (pokud nějaké vůbec kdy měli) se vypařují jako deštné pralesy v Brazílii a všichni výše jmenovaní doufají, že se inflace rychle přežene. Nepřežene.





Kolo první : Okamura vs Skopeček







Potkali se v televizním studiu. Expert na ekonomiku Skopeček a expert na všechno Tomio Okamura. Diskuze byla podnětná, soudružská a vcelku vydařená, až do momentu, kdy se jeden expert snažil přesvědčit druhého také experta o tom, ať si SPD udělá průzkum, z kterého zjistí, že jsou v SPD všichni blázni. Na což samozřejmě není žádný průzkum potřeba. Otec přímé demokracie a babysitter všech opuštěných plyšáků Tomio Okamura však přešel do zákeřného protiútoku. Hanebně a plně nekorektně seznámil experta ODS s průzkumem veřejného mínění, který míní veřejně, že vláda řízená především ODS a její ideologií neoliberalismu s nelidskou tváří se o občany ČR řádně nestará ( což zcela odpovídá jejich ideologii, tak nevím čemu se občan - volič diví) a říká občanům - voličům, ať se s inflaci a se vším ostatním vypořádají sami, protože oni v ODS tady od toho nejsou. V onom průzkumu rozhořčení se smutkem deklarovalo 85% dotázaných. Je to dost?





Ekonomický expert ODS s tímto vyjádřil opravdu zásadní a navýsost ukřivděný nesouhlas, proklel občany i průzkumy, protože ti první si vůbec neuvědomují, jak jim vláda pomáhá a ti druzí jsou stejně „kúpení“ a nedá se jim věřit. Chvíli pak ještě mával deštníkem proti drahotě a vyzýval Tomia i s Pitomiem na souboj na ostří sociální trampolíny. Po následné prohře s nadějnými gymnasty za SPD se expert Skopeček dožadoval satisfakce, ať už je to, co je to.







Kolo druhé : Jureček vs Skopeček







Všudezdejší ekonomický expert nemá dost a pustil se i do koaličně podřízeného ministra práce a sociálních věcí Mariána „Hnojaře“ Jurečky, který svému resortu sice rozumí jen pramálo, ale věren své předchozí praxi zatím na ministerstvu řádně hnojí, hnojí a hnojí. Nicméně na hnojení stejně nadaný odborník Skopeček se do Mariána vehementně pustil horem dolem. Nemá se starat, odkud bude vláda rozpočtové zodpovědnosti získávat prostředky, ať ta sprostá slova začínající na zvýšení a končící na daní už nikdy nevysloví, pokud je mu kostel milý. Laskavě ať se stará o tolik (30 let) potřebnou důchodovou reformu. Je to tvrďák, Skopeček, když jde o blaho horních deseti tisíc, nezná ani lidového bratra, přítele, soudruha … kamaráda, koaličníka, ministra, předsedu.





Kolo třetí. Skopeček vs Daň







Ekonomický nadstandard Jan Skopeček s postupující krizí (inflace plus energie plus vybrakovaný státní rozpočet) šíří neomalenou populistickou pravicovou rétoriku, že bohatší vrstvy jsou u nás týráni daněmi mnohem víc než peněžně nenadané vrstvy. Nemá to v Evropě a ve světě obdoby. Nemá, má pravdu, expert, zdanění „vysokopříjmu“ je v ČR nejmenší v EU. Tudíž tradiční výhrůžky, že ti, kterých se progres týká, odejdou do země daňové zaslíbené ( myslel expert Irák, Venezuelu nebo sev. Koreu?), jsou plané. Ovšem neoliberální pravici se takto daří ohlupovat české občany již velmi dlouho a úspěšně.





Jak dále praví expert, stát náš pravicově vezdejší nesmí trestat aktivní, kvalifikovaný občan. Ostatní občan může stát trestat bez milosti. Ďábel jsou výdaje pro nízkopříjmové, nikoli nízká progrese pro vysokopříjmové. Fakt, že mnohé dotace občan nízkopříjmový pobírá, aby dostál požadavkům vysoko příjmových vrstev, se říkat nesmí.





Kolo čtvrté : Inflace nás spasí







A jak se o inflaci stará vláda tlačená ekonomickým expresem? No nijak. Je stále ve fázi, že se musí inflace vysedět. Posledně, když premiér za ODS chtěl nedobrou situaci vysedět, tak si Nečas vyseděl průser. A nám Babiše.





Expert plácá páté přes deváté, vymýšlí si fakta a trochu, nebo trochu víc i lže. Podle příručky nesmrtelného manažera Žížaly se totiž vláda o inflaci starat nemá a nesmí. O inflaci se má starat ČNB, řekl nezvěstný ministr financí Stanjura a zase zmizel beze stopy rychlíkem do Opavy.







Podle ulhaných a neseriózních ekonomů má vláda mnoho nástrojů na zkrocení inflace, ale z nejasných důvodů je profesor nechce použít. Aby nebylo líp? Zřejmě je s navýšenými příjmy z inflace spokojenost. Profesorovi Fialovi pak už nic nebrání v stupidním prohlášení, že inflaci již porazil. Podobnost s někým čistě náhodná? Nemyslím si. Porazí ji i kdykoliv příště. A podáme si ruku na to!?





Tak jsme se u nás vyrovnali s inflací. Nikoli však inflace s námi. Ceny vystřelily a stále letí vzhůru. Idiotská volná ruka trhu se opět postarala o vše s péčí řádného hospodáře. V ODS se radují a my platíme jako mourovatí. Skopeček tančí blahem, jak vše jeho učiteli vyšlo minimálně na sto procent. Jen hloupý český občan-volič tiše otáčí volantem a ve velkém nakupuje v Německu, a ještě ve větším v Polsku. Ruka volného trhu je sice pěkná věc a postará se o všechno, ale nákup o třetinu nebo o polovinu levnější za hranicemi je nákup o třetinu nebo o polovinu levnější. S tím volná Klausova pracka trhu nic neudělá. Vesele proto český daňový poplatník naplňuje kasu okolním zemím, kde, zdá se, ač je to nemožné, volnou ruku trhu mají pevně na pevném řetězu.







Kolo páté: Recese, Stagflace děkuje Skopečkovi i Stanjurovi







Zavítá k nám recese nebo stagflace? Kvůli politice ekonomických kumštýřů Skopečka a Stanjury pod dohledem profesora Fialy se Česko potácí na hraně recese a možná stagflace. Ještě si ekonomičtí kejklíři, zdá se, nevybrali. My nám totiž neustále klesáme. Ekonomika nevzkvétá, spotřebu jsme si zařízli řeznickým nožem pravicového šílenství a jedeme dolů jako za poslední ekonomické krize, kterou shodou šťastných ne zrovna náhod opět kočíruje (do riadnej… ) ODS. Maloobchod máme o pár procent níž, nicméně v sousedním Polsku o 25 % výš. Po pohromě zvané Babiš a družstevnici Aleně přišla patálie, kterou můžeme nazvat návrat ekonomických teroristů. Ostatně, když vládla ODS, vždy se zvedaly záhadně daně. Takže se připravme, bude to jízda. Jízda do inflačního kopce.







Kolo šesté: Stanjury vidle v zádech





Ministr Zbyněk Stanjura, který na neznámém místě v Opavě očekává velký špatný, koketuje s myšlenkou, že si žádná firma nemůže být příliš jistá nemravným ziskem. V době, kdy ji vláda neoliberálních expertů a válka umožnila enormní a nečekané a nemorální zisky, tak ji ta samá vláda může sektorově zdanit. Zanechme spekulací a fujky myšlenek, že se nám tady otevírá krásný prostor pro vyjádření ochoty, aby zrovna sektor, který by mohl být postižen daní z inflačního úspěchu ODS, nebyl postižen zdaněním nad míru obvyklou, protože pochopil a je schopen zap… , ale už vážně dost.





Je tady totiž obránce chudých, slabých a nemohoucích oligarchů, nadnárodních bídných společností, expert Skopeček, Jan Skopeček. Nasadil si sektorové rukavice hněvu a zkázy i dal se do boje za nenaplnění státního rozpočtu ČR. Dokud tady bude on, ekonomický šampión ODS, tak nedopustí, aby svět viděl, že je u nás nepředvídatelné, nestabilní a neférové daňové prostředí, nedopustí, aby si někdo myslel, že se snad staráme o české občany a že na bohaté firmy a sektory pohlížíme jako na zdroj chybějících příjmů. Takže než daň sektorovou, to raději daň poplatkovou. Zatím u lékaře. A ten nadstandard, připojištění a o dalších variantách, jak na chudé a bídné, se Jan Skopeček poradí s Mirkem Topolánkem, Tomášem Julínkem a sociálním Dobromilem Drábkem Jaromírem.







Kolo poslední: Než se rozední.







Fór z Šafrova Fóra24: ….obyčejní lidé, čili chátra, navíc získali pocit, že si mohou dovolit více, než na co ve skutečnosti mají.





Tak pro dnešek Sbohem a Skopeček.







Haraším Petr napsal a Haraším Pavel doladil







