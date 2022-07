Magické myšlení Joea Bidena o Íránu

22. 7. 2022

čas čtení 5 minut

12. července 2022 se náměstkyně ministra zahraničí Wendy Shermanová posadila s Barbarou Slavinovou z Atlantické rady, aby vysvětlila smýšlení Bidenovy administrativy o Íránu, píše Michael Rubin. 12. července 2022 se náměstkyně ministra zahraničí Wendy Shermanová posadila s Barbarou Slavinovou z Atlantické rady, aby vysvětlila smýšlení Bidenovy administrativy o Íránu,

„Myslím, že existuje velmi životaschopná dohoda a Írán prostě musí říct ‚ano‘,“ řekla Shermanová a vysvětlila, že vnitřní politika je pravděpodobně ve hře o to, kdo je skutečně současným nejvyšším vůdcem národa. "Jak nejlépe můžeme říct, nemohou dospět k rozhodnutí..." Podle Shermanové je v nejlepším zájmu Íránu uzavřít dohodu. "Dostali by úlevu od sankcí. Zlepšili by svou ekonomiku a znovu prodali svou ropu a svět potřebuje jejich ropu, aby za ni mohli získat dobrou cenu. Je v jejich zájmu, aby to udělali, ale mají velké těžkosti dosáhnout konsensu," řekla. "Evropská unie, Francouzi, Němci, Britové, kteří vyjednali tuto dohodu, spolu s Ruskem a Čínou, všichni chtějí tuto dohodu."

Z amerického pohledu má Shermanová samozřejmě pravdu. Ale Írán nejsou Spojené státy a Shermanová se dopouští hlavního hříchu analýzy: Zrcadlového zobrazení. Z íránského pohledu je Shermanová arogantní i naivní. Její arogancí je přesvědčení, že ví, že lépe než její íránští protějšky, co je pro Írán nejlepší. Její naivita je zakořeněna ve skutečnosti, že její slepá skvrna vůči ideologii islámské republiky pomáhá Teheránu prosazovat jaderný program, kterému americká diplomacie chce zabránit.

Vytvořit strategii vůči islámské republice bez pochopení toho, jak ideologie utváří její chování, je receptem na katastrofu. To, že Shermanová obviňuje "vnitřní politiku!, odráží zásadní nepochopení Íránu. Nejvyšší vůdce jedná jako Boží zástupce na zemi. On řídí politiku, ne naopak. Zatímco v islámské republice probíhají volby, volené pozice nemají žádný vliv na bezpečnostní politiku, jako je íránský jaderný program.

Pravda, před deseti lety nejvyšší vůdce povolil omezené rozhovory o íránském jaderném programu. Motivací Teheránu však nebyla touha po míru, ale spíše finanční úleva. V roce před zahájením jednání klesl hrubý domácí produkt Íránu o 5,4 %. Protože Obamova administrativa nabídla Teheránu za vyjednávání úlevu ve výši až jedné miliardy dolarů měsíčně a režim se stal méně finančně zoufalým, Chameneí posílil íránské "reformisty". Dohoda JCPOA ale i tak nakonec neudělala to, co Obama inzeroval. Zvrátila desetiletí precedentu nešíření zbraní, nedosáhla požadavku na ratifikaci dodatkového protokolu a nezabývala se nosiči.

Vzhledem k tomu, že Biden zrušil, vzdal se a odmítl vynutit sankce, Írán mohl doplnit své rezervy v tvrdé měně zdecimované kampaní "maximálního tlaku" ministra zahraničí Mikea Pompea. To snížilo Chameneího motivaci k upřímnému vyjednávání. Příliš často Bidenovi přívrženci obviňují odchod prezidenta Trumpa z JCPOA z jaderného Íránu. To je špatně ve třech bodech: Za prvé, jak ukazuje časová osa Nadace na obranu demokracií, k jadernému urychlení v Íránu došlo až po Bidenově inauguraci, kdy Teherán ztratil strach z odvety. Zadruhé, JCPOA nikdy nezbavila Írán jeho závazku vůči Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a jeho Dohodě o zárukách. Za třetí, Íránci mají agenturu. Mají proaktivní strategii. V nejlepším případě použili Trumpovu nedovtipnost jako omluvu, ale nikdy ne jako motivaci.

Ideologie je jádrem íránského režimu. Ústava islámské republiky i zakládající stanovy Sboru islámských revolučních gard definují "vývoz revoluce" jako raison d’être režimu. Indoktrinace revolučního zápalu je pravidelným tématem Chameneího kázání. To, že se Chameneí a všichni členové íránského vedení starají více o ekonomiku než o upevnění moci režimu a propagaci jeho ideologie, je chybný předpoklad. Shermanová to možná nepozná, ale Íránci ano. To je důvod, proč běžní Íránci vyšli do ulic, než Trump odstoupil od JCPOA, protože peníze, které proudily do íránských pokladen, přinášely prospěch pouze revolučním gardám, nikoli běžné veřejnosti.

Shermanová by tomu měla rozumět lépe. Na diplomacii Severní Koreje si vylámala zuby. I tam režimu jde více o ideologii a upevňování moci než o blaho svého obyvatelstva. Přesměrování peněz do takových režimů nikdy nepřinese mír.

Biden a Shermanová to možná myslí dobře. Zatímco američtí straníci démonizují oponenty, američtí politici často jednají podle toho, o čem věří, že je v nejlepším zájmu Spojených států a jejich bezpečnosti. V tomto případě však Shermanová nechtěně ukazuje, proč Bidenova íránská strategie tak okázale selhala: Je postavena na vratkých základech magického myšlení, které promítá vlastní upřímnost Bílého domu do hlavního protivníka Ameriky na Blízkém východě a téměř úplně ignoruje ideologii, která formuje íránské myšlení a motivuje jeho jednání.

Zdroj v angličtině: ZDE

0