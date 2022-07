Ruská agrese na Ukrajině: Ruský raketový útok zasáhl Oděskou oblast

26. 7. 2022

- Foto výše: Samozvaná Doněcká lidová republika zveřejnila fotografie, na kterých jsou podle ní vidět následky ukrajinského úderu na ropný sklad v Buďonnovské čtvrti okupovaného Doněcka.



- Ruské síly se v úterý brzy ráno zaměřily na Oděskou oblast a zasáhly soukromé budovy v pobřežních vesnicích, informují místní představitelé.



V sobotu, sotva 12 hodin poté, co Moskva podepsala s Kyjevem dohodu o umožnění monitorovaného vývozu obilí z jižních ukrajinských přístavů, Rusko zaútočilo na město Oděsa raketami s plochou dráhou letu.



Zelenskij útok označil za zjevné "barbarství", které ukazuje, že Moskvě nelze věřit, že dohodu bude plnit.

- Britské ministerstvo obrany vydalo úterní zpravodajskou zprávu o situaci na Ukrajině, v níž zpochybňuje ruskou verzi nedělního raketového útoku na Oděsu.



Rusko původně Turecku sdělilo, že za útok není odpovědné. V pondělí to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel a uvedl, že útok byl veden na vojenskou infrastrukturu a nebude mít dopad na vývoz obilí z klíčového přístavního města. Britské ministerstvo píše:



Dne 24. července 2022 ruské řízené střely zasáhly přístavní část ukrajinského přístavu Oděsa. Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že zasáhlo ukrajinskou válečnou loď a zásoby protilodních střel. Nic nenasvědčuje tomu, že by se tyto cíle nacházely v místě, které střely zasáhly.



Rusko téměř jistě vnímá protilodní střely jako klíčovou hrozbu, která omezuje efektivitu jeho černomořské flotily. To výrazně narušilo celkový plán invaze, protože Rusko se nemůže reálně pokusit o obojživelný útok s cílem zmocnit se Oděsy.



Rusko bude i nadále upřednostňovat úsilí o oslabení a zničení ukrajinského protilodního potenciálu. Je však velmi pravděpodobné, že ruské postupy zaměřování jsou běžně podkopávány zastaralými zpravodajskými informacemi, špatným plánováním a přístupem k operacím shora dolů.







- Cherson, dobytý Rusy počátkem března, byl pro Ukrajince dlouhodobě středem pozornosti, přičemž obránci od dubna dosahovali omezených úspěchů na venkově mezi Mykolajivem a Chersonem. Ukrajincům však nyní zřejmě pomáhají zbraně s delším dostřelem, jejichž účinná palebná vzdálenost dosahuje až 80 kilometrů, a jejich sebevědomí roste.



Zdá se, že Himary, kterých má Ukrajina 12 a další čtyři jsou na cestě, mají vliv na to, že kyjevské jednotky se nyní mohou zaměřit čtyři klíčové mosty vedoucí do Chersonu. Toto město, jediná Rusy okupovaná bašta západně od Dněpru, je strategicky zranitelné, pokud se Ukrajině podaří shromáždit síly k vytlačení okupantů.



Otázka mostů však částečně ilustruje některé obtíže, kterým Ukrajina čelí při znovuzískávání svých populačních center. Z příspěvků Chlana na sociálních sítích jasně vyplývá, že cílem Ukrajiny není zničit klíčové mosty, v tomto případě Darivský most přes řeku Inhulec východně od města, ale spíše je jen poškodit do té míry, aby po nich Rusové nemohli přepravovat těžkou techniku.



Ukrajinská armáda chce zajistit, aby do města mohly stále proudit dodávky potravin, a proto, jak dodal Chlan, ozbrojené síly země "udělají vše pro to, aby nedošlo k úplnému zničení těch mostů". To může být obtížně dosažitelná rovnováha, i když připustíme větší přesnost Himarů - ale hlavně to odhaluje klíčové omezení schopnosti Ukrajinců zasadit odvetný úder.







- Maria Avdějevová zveřejnila videoklip, na kterém je podle ní vidět kráter, který zůstal po nočním ruském útoku na Charkov. Uvádí, že útok zasáhl civilní infrastrukturu včetně hřiště. Avdějevová je výzkumnou pracovnicí Evropského sdružení expertů.

Two explosions got me out of bed at 4:40 am. Russia fired S-300 missiles at Kharkiv from Belgorod. One hit children's football field, the second near the entrance to the metro. Terrorist state is openly shelling civilian objects. pic.twitter.com/NcNln2D6xL — Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 26, 2022

Heraščenko rovněž poznamenal, že Německo začalo Ukrajině dodávat jednotky Gepard SPAAG.





The first six British Stormer HVM anti-aircraft missile systems have arrived to Ukraine.



I'm sure that our Warriors will make very good use of them!



Source: "South" operational command pic.twitter.com/dCfrzZhmDJ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 25, 2022

OGTSU informovala Gazprom, že předčasné podání informací o přepínání a změně režimů může vést k havarijním situacím na hlavním plynovodu, a rovněž připomněla nutnost koordinace činností podle algoritmu definovaného platnou mezioperační dohodou."





Napsal to na Twitteru:Putinova plynová válka proti Evropě je přímým pokračováním jeho války proti Ukrajině. Všude, kde může škodit, škodí. Využije každé závislosti Evropy na Rusku, aby zničil normální život každé evropské rodiny. Jedinou cestou je tvrdě udeřit a zbavit se jakékoli závislosti.Uvádí, že od 24. února, kdy začala poslední ruská invaze, bylo zabito 358 dětí a nejméně 690 jich bylo zraněno.V prohlášení se uvádí, že čísla nejsou konečná a že největší počet obětí byl v Doněcké oblasti.Uvedl, že do Lvova včera přijelo evakuačními vlaky z východní Ukrajiny 190 osob a že 830 osob se přesunulo z Ukrajiny do Polska."Budeme další na řadě?" citovala publikace jednoho z kazašských činitelů.Možnost, že by se Moldavsko mohlo stát dalším územím, které napadne Ruská federace, "stále existuje", uvedla premiérka Natalia Gavrilica pro CNN ."Obavy samozřejmě máme. Je to riziko, je to zatím hypotetický scénář, ale pokud se vojenské akce posunou dále do jihozápadní části Ukrajiny a směrem k Oděse, pak jsme samozřejmě velmi znepokojeni. To je velmi obtížná pozice nejen pro Moldavsko, ale pro každou malou zemi, pro každou zemi, která se spoléhá na mezinárodní řád založený na pravidlech. Pokud nějaká země může zahájit válku a anexi bez ohledu na, víte, mezinárodní právo, pak v tomto smyslu není nikdo v bezpečí a myslím, že mnoho zemí je znepokojeno."Premiérka upozornila na "pohnutou historii Moldavska ve složitém regionu" světa a dodaal, že válka poškodila jeho ekonomiku.Moldavsko je po Ukrajině ekonomicky nejvíce postiženou zemí z této války. Již nyní jsme zaznamenali velmi vysokou inflaci. V červnu byla inflace na úrovni 32 %."Wallace, který byl v pondělí na návštěvě Bratislavy, se takto vyjádřil během společné konference se slovenským ministrem obrany Jaroslavem Nadem.Na otázku Sky News, zda Slovensko uvažuje o předání svých stíhaček MIG-29 Ukrajině, slovenský ministr obrany uvedl, že těchto 11 stíhaček přestanou slovenské vzdušné síly provozovat od konce srpna, přičemž od začátku září by ochranu slovenského vzdušného prostoru měly převzít české a polské letouny."Ihned, jakmile je přestaneme používat a česká a polská letadla převezmou ochranu našeho vzdušného prostoru, můžeme diskutovat o budoucnosti letounů MIG-29," řekl Nad."Jsme otevřeni diskusi o darování těchto MIG-29 Ukrajině, ale určitě to bude vyžadovat, řekl bych, širší diskusi o zohlednění finančních aspektů a všech dalších aspektů dodávky, takže žádné rozhodnutí zatím nepadlo."Vysoký prezidentův poradce Anton Heraščenko zveřejnil na twitteru krátké video s raketovými systémy a napsal: "Jsem si jistý, že je naši bojovníci velmi dobře využijí!""Dnes Ukrajina obdržela od Německa první tři systémy protivzdušné obrany Gepard a několik tisíc kusů munice pro ně," uvedly ukrajinské ozbrojené síly v aktualizovaném sdělení.Takovéto nárůsty tlaku by mohly vést k mimořádným událostem včetně prasknutí potrubí a provozovatelé plynovodů jsou povinni se o nich předem informovat, uvedl provozovatel ukrajinských plynárenských přepravních soustav (OGTSU).V prohlášení vydaném v pondělí večer společnost uvedla:"Dne 25. 7. 2022 zaznamenali dispečeři provozovatele GTSU Ukrajiny prudké zvýšení tlaku na hlavním plynovodu "Urengoi-Pomari-Užgorod" na úseku státní hranice Ruské federace a Ukrajiny. Ke změně tlaku došlo bez varování ze strany společnosti PJSC Gazprom.Pozdní oznámení provozovatele s sebou nese potenciální rizika pro plnohodnotnou práci ukrajinské GTS. Takový krok vypadá pro Evropu obzvlášť nebezpečně poté, co Gazprom opět snížil tranzit přes Nord Stream-1 na 33 milionů metrů krychlových denně."