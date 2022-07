V den svých 103. narozenin zemřel James Lovelock, tvůrce teorie Gaia

28. 7. 2022

Vědec se proslavil svou teorií, podle níž je Země samoregulujícím se společenstvím organismů



James Lovelock, tvůrce hypotézy Gaia, zemřel v den svých 103. narozenin. Klimatolog zemřel v úterý doma obklopen svými blízkými, uvedla jeho rodina.

Lovelock, který byl jedním z nejuznávanějších nezávislých britských vědců, se těšil dobrému zdraví až do doby před šesti měsíci, kdy ošklivě upadl.



Byl známý jako svérázný vědec, který od poloviny 60. let 20. století šířil předpovědi ze své laboratoře jediného muže a i ve stáří pokračoval v práci.

Jeho hypotéza Gaia předpokládá, že život na Zemi je samoregulující se společenství organismů, které na sebe vzájemně působí a ovlivňují své okolí. Před dvěma lety prohlásil, že se biosféra nachází v posledním 1 % svého života. Lovelock, který byl jedním z nejuznávanějších nezávislých britských vědců, se těšil dobrému zdraví až do doby před šesti měsíci, kdy ošklivě upadl.



Jeho rodina konstatovala: "Náš milovaný James Lovelock zemřel včera ve svém domě obklopen rodinou v den svých 103. narozenin. Světu byl znám především jako průkopník vědy, klimatický prorok a tvůrce teorie Gaia. Pro nás byl milujícím manželem a skvělým otcem s bezmezným smyslem pro zvídavost, rošťáckým smyslem pro humor a vášní pro přírodu."



"Ještě před šesti měsíci byl schopen procházet se po pobřeží nedaleko svého domova v Dorsetu a účastnit se rozhovorů, ale po těžkém pádu na začátku tohoto roku se jeho zdravotní stav zhoršil. Zemřel ve 21.55 na komplikace spojené s pádem. Pohřeb bude soukromý. Později se bude konat veřejný smuteční obřad. Rodina si v tuto chvíli přeje soukromí."



Jonathan Watts, redaktor deníku Guardian pro globální životní prostředí, který Lovelocka znal a pracoval na jeho biografii, uvedl: "Tato zpráva je nesmírně smutná, ale jaký to byl život a jaký odkaz. Až donedávna se těšil dobrému zdraví a měl pozoruhodnou paměť na události, které se staly téměř před sto lety. Byl chytrý, vtipný a rád se podělil o podrobnosti ze svého neobyčejného života.



"Bylo vzrušující mluvit s jedním z největších mozků, které kdy Británie zplodila. Byl to člověk, který pomáhal utvářet mnohé z nejdůležitějších vědeckých mezníků 20. století - hledání života na Marsu agenturou Nasa, rostoucí povědomí o klimatických rizicích, která představují fosilní paliva, debatu o chemických látkách poškozujících ozónovou vrstvu ve stratosféře a nebezpečí průmyslového znečištění - a také svou práci pro britské tajné služby."



Lovelock se celý život zasazoval o klimatická opatření, a to již desítky let předtím, než si krize začali všímat mnozí jiní. V době, kdy zemřel, už nevěřil, že existuje naděje, jak se vyhnout některým z nejhorších dopadů klimatické krize.



Watts řekl: "Bez Lovelocka by ekologická hnutí na celém světě začala později a vydala by se zcela jinou cestou. V 60. letech 20. století jeho ultrasenzitivní detektor zachycující elektrony poprvé odhalil, jak se toxické chemikálie plíživě dostávají do vzduchu, který dýcháme, do vody, kterou pijeme, a do půdy, v níž pěstujeme potraviny. Jako první potvrdil přítomnost fluorovaných uhlovodíků ve stratosféře a vydal jedno z prvních varování, že ropné produkty destabilizují klima a poškozují mozky dětí.



"Jeho teorie Gaia, kterou vymyslel spolu s konzultantkou Pentagonu Dian Hitchcockovou a zdokonalil ve spolupráci s americkou bioložkou Lynn Margulisovou, položila základy vědy o zemském systému a nového chápání vzájemného působení života, mraků, hornin a atmosféry. Jasněji než kdokoli z jeho kolegů také varoval před nebezpečím, které lidstvo představuje pro mimořádnou síť vztahů, díky nimž je Země v našem vesmíru jedinečně živá."



Lovelock byl pro svou práci zapálený a oddaný. Považoval za nezbytné varovat lidstvo před blížící se klimatickou katastrofou. V roce 2011 na jedné z přednášek uvedl, že kvůli tomu neplánuje pohodlný důchod.



"Mým hlavním důvodem, proč neodpočívám ve spokojeném důchodu, je to, že jsem stejně jako většina z vás hluboce znepokojen pravděpodobností masivně škodlivé změny klimatu a nutností s tím něco udělat hned," řekl Lovelock.



Jeho teorie Gaia byla v době, kdy ji poprvé navrhl, zesměšňována mnoha lidmi, kteří ji považovali za "new age nesmysl". Nyní tvoří základ velké části vědeckých poznatků o klimatu. Mezi svými kolegy vědci a bojovníky za životní prostředí byl také kontroverzní, protože obhajoval jadernou energii. Nyní s jeho názorem mnozí souhlasí.





Dalším Lovelockovým významným vynálezem bylo zařízení, které detekovalo freony, jež poškozují ozónovou vrstvu.





