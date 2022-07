Vědci vyvinuli účinnou kandidátní vakcínu proti COVIDu-19 na bázi intranazálních příušnic

Nový výzkum pokročil v práci na vakcíně proti COVIDu-19 několika způsoby: Použil upravený živý oslabený virus příušnic, přičemž se ukazuje, že stabilnější korunkový protein koronaviru stimuluje silnější imunitní odpověď, a naznačuje to, že dávka podávaná do nosu má výhodu oproti injekci. Nový výzkum pokročil v práci na vakcíně proti COVIDu-19 několika způsoby: Použil upravený živý oslabený virus příušnic, přičemž se ukazuje, že stabilnější korunkový protein koronaviru stimuluje silnější imunitní odpověď, a naznačuje to, že dávka podávaná do nosu má výhodu oproti injekci.

Na základě kombinovaných poznatků z experimentů na hlodavcích vědci z Ohio State University předpokládají, že jednoho dne začlení antigen koronaviru do vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR vakcína) jako způsob, jak vytvořit imunitu vůči COVIDu-19 u dětí.

Výzkum byl publikován v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

K vytvoření antigenu, který stimuluje imunitu u této kandidátní vakcíny, použili vědci předfúzní verzi korunkového proteinu SARS-CoV-2 – tvar, který má na povrchu viru předtím, než virus infikuje buňku. Hrot byl do této formy uzamčen změnou šesti svých aminokyselin v proliny, nepružné aminokyseliny.

Experimenty porovnávající šestiprolinový protein, 6P, s korunkovým proteinem se dvěma proliny, 2P, ukázaly, že 6P indukuje významně více neutralizačních protilátek u myší a zlatých syrských křečků než verze 2P. Toto jsou první publikované výsledky, které ukazují, že antigen 6P je účinnější než protein 2P, se kterým byly vytvořeny stávající vakcíny proti COVIDu-19 na bázi mRNA a adenovirů.

Jakmile je gen korunkového proteinu 6P vložen do genomu, rekombinantní virus příušnic se replikuje pomaleji, ale je geneticky stabilní a dobře roste v buněčné linii schválené Světovou zdravotnickou organizací pro výrobu vakcín.

U zvířat takto modifikovaná živá atenuovaná vakcína proti příušnicím generovala vysoké hladiny proteinového antigenu 6P, což vyvolalo silnou imunitní odpověď.

Výzkumníci očkovali studovaná zvířata jak injekcemi, tak kapkami do nosu, atraktivní variantou bez jehly, která – jak naznačují výsledky – poskytuje vynikající ochranu proti koronaviru tím, že indukuje nejen celosystémové protilátky, ale širokou odpověď specializovaných protilátek nazývaných IgA také na slizničním povrchu dýchacích cest.

Závěry studie také naznačují, že stávající imunita proti příušnicím z očkování nebo předchozí infekce může zpomalit počáteční stimulaci protilátek vakcínou proti COVIDu-19 na bázi příušnic, ale nezabrání silné ochranné protilátkové reakci.

Zdroj v angličtině: ZDE

