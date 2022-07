Chystá Boris Johnson politický comeback?

28. 7. 2022

Když britského premiéra Borise Johnsona před dvěma týdny jeho kolegové poslanci potupně odvolali z funkce, mnozí - včetně mě - předpokládali, že je to jeho konec.

Očekávali jsme, že po odchodu z Downing Street se vrátí ke svým lukrativním povinnostem sloupkaře pro Daily Telegraph, dokončí svou knihu o Shakespearovi a vydělá jmění přednášením pro Američany. Předpokládali jsme, že když byl Johnson odhalen jako sériový lhář, fabulátor a podvodník, jeho politická kariéra skončila.

Nyní bychom měli tento názor přehodnotit. Existují závažné důkazy, že Johnson uvažuje o návratu - a existují důvody se domnívat, že by mohl uspět, píše Peter Oborne.

Vezměme si známá fakta. Za prvé, Johnsonovi spojenci aktivně připravují mýtus o "bodnutí do zad". Den po Johnsonově defenestraci se na titulní straně listu Daily Mail objevila otázka: "Co to sakra udělali?". List obvinil torye, že jsou "v zajetí kolektivní hysterie", neboť si vynutili zbytečné volby do vedení.



Za druhé, za bývalým předsedou se začaly mobilizovat velké peníze. Superbohatý podnikatel lord Cruddas prohlásil: "Sesazení Borise Johnsona z funkce premiéra menšinou poslanců je hluboce nedemokratické ... rovná se státnímu převratu."



Za třetí, část mediální mašinérie toryů se mobilizuje. Během týdne od Johnsonova oznámení, že odstoupí z funkce předsedy toryů, se deník Daily Telegraph zmobilizoval za kampaň na jeho záchranu tím, že dal toryům možnost hlasovat o jeho odchodu. Petici za zařazení Johnsonova jména na hlasovací lístek v souboji o post lídra podepsalo zatím 10 000 členů.



V neposlední řadě si s myšlenkou Lazarova zmrtvýchvstání pohrává i sám Johnson. Podle Cruddase Johnson "nechce rezignovat", ale spíše "chce bojovat v příštích parlamentních volbách jako předseda strany".



Až dosud prakticky všechny dobře informované zdroje myšlenku Johnsonova návratu zavrhovaly - a musím se přiznat, že zpočátku jsem byl silně nakloněn souhlasit. Skutečně si stále nedokážu představit způsob, jak by se Johnson mohl dostat na kandidátní listinu.



Ale zamysleme se nad následujícím scénářem. V následujících týdnech Liz Truss a Rishi Sunak, poslední dva kandidáti na post lídra, povedou nevýrazné kampaně a nepodaří se jim nadchnout přibližně 160 000 toryů. Jeden nebo druhý (v současné době je favoritkou Truss) se probojuje k vítězství, ale rostoucí počet aktivistů pociťuje zášť vůči poslancům toryů za to, že se zbavili Johnsona.



Pak přijde na řadu konference Konzervativní strany, která se bude konat letos v říjnu v Birminghamu. Teoreticky je to okamžik, kdy by měl být nový lídr věrnými toryi přivítán s nadšeným potleskem.



V praxi však projev nového vůdce vyznívá naprázdno, protože Johnson si pro sebe krade show. Ke zděšení nového vedení se na konferenci objeví - na což má jako poslanec a bývalý předseda toryů právo. Po příjezdu na birminghamské nádraží je okamžitě obklopen davem obdivovatelů, který ho pronásleduje po celou dobu jeho pobytu v Birminghamu.



Organizátoři Konzervativní strany jsou postaveni před strastiplné dilema. Mají mu dovolit promluvit na oficiální konferenci, když vědí, že se mu dostane hrdinského uvítání, které oficiální vedení odsunuje do pozadí? Nebo mu povolení odmítnou - a v tom případě Johnsonovi příznivci pohrozí, že si zamluví co největší arénu v Birminghamu a znemožní vlastní konferenci?



Pro precedens je třeba se podívat do zahraničí. Výmluvnou analogií je bývalý americký prezident Donald Trump, který po prohře v prezidentských volbách utáhl Republikánskou stranu. Dalším je italský Silvio Berlusconi, který se vrátil k moci za podpory velkých peněz z médií, přestože lhal a byl zkorumpovaný. Pravidla se změnila.



Nic by mě neznepokojilo víc a pro Británii by to bylo katastrofální. Ale návrat Borise Johnsona není vyloučen. Bohužel to není tak směšné, jak to zní.







Celý článek v angličtině ZDE

