Britští vědci učinili "slibný" krok k jednotné vakcíně proti covidu a nachlazení

28. 7. 2022

Institut Francise Cricka v Londýně sděluje, že oblast hrotového proteinu viru Sars-CoV-2 by mohla být základem očkovací látky proti jeho variantám i proti chřipce

Výzkumníci z londýnského Institutu Francise Cricka zjistili, že určitá oblast bílkoviny hrotu viru Sars-CoV-2, který způsobuje Covid-19, je vhodným cílem pro očkování proti všem koronavirům, které by mohlo poskytnout ochranu proti všem variantám Covid-19 a běžnému nachlazení.

Vývoj vakcíny, která by chránila proti řadě různých koronavirů, je podle nich velký problém, protože tato rodina virů má mnoho klíčových rozdílů, často mutuje a obecně vyvolává neúplnou ochranu proti opětovné infekci. To je důvod, proč se lidé mohou opakovaně nakazit běžným nachlazením a proč je možné se vícekrát nakazit různými variantami viru Sars-CoV-2.



Univerzální vakcína proti koronavirům by podle vědců musela vyvolat protilátky, které rozpoznají a neutralizují celou řadu koronavirů a zabrání viru proniknout do buněk hostitele a replikovat se.



V nové studii vědci zkoumali, zda protilátky zaměřené na "podjednotku S2" bílkoviny hrotu viru Sars-CoV-2 neutralizují i jiné koronaviry. Vědci zjistili, že po očkování myší podjednotkou S2 viru Sars-CoV-2 si myši vytvořily protilátky schopné neutralizovat řadu dalších zvířecích a lidských koronavirů.



Jednalo se o koronavirus běžného nachlazení HCoV-OC43, původní kmen Sars-CoV-2, mutant D614G, který dominoval v první vlně, Alfa, Beta, Delta, původní Omikron a dva netopýří koronaviry. Výsledky byly zveřejněny v časopise Science Translational Medicine.



"Oblast S2 proteinu hrotu je slibným cílem pro potenciální pankoronavirovou vakcínu, protože tato oblast je u různých koronavirů mnohem podobnější než oblast S1," uvedl spoluautor studie Kevin Ng z Francis Crick Institute. "Je méně náchylná k mutacím, a proto by vakcína zaměřená na tuto oblast měla být odolnější."



Až dosud byla oblast S2 proteinu hrotu přehlížena jako potenciální základ pro očkování, uvedli vědci.



George Kassiotis, autor a hlavní vedoucí skupiny v Institutu Francise Cricka, uvedl: "Očekává se, že vakcína zaměřená na oblast S2 by mohla poskytnout určitou ochranu proti všem současným i budoucím koronavirům.





"Tím se liší od vakcín zaměřených na variabilnější oblast S1, které jsou sice účinné proti odpovídající variantě, proti níž jsou navrženy, ale jsou méně schopné zasáhnout jiné varianty nebo širokou škálu koronavirů.



"Čeká nás ještě hodně výzkumu, protože budeme pokračovat v testování protilátek S2 proti různým koronavirům a hledat nejvhodnější cestu pro návrh a testování potenciální vakcíny."



Výzkumníci budou pokračovat ve své práci na studiu potenciálu pankoronaviru, který se zaměřuje na oblast S2 proteinu hrotu, a na to, jak by mohl být integrován do v současnosti licencovaných vakcín.



Nikhil Faulkner, jeden z prvních autorů, rovněž z Institutu Francise Cricka, uvedl: "Potenciální vakcína S2 by sice nezabránila tomu, aby se lidé nakazili, ale jejím smyslem je připravit jejich imunitní systém na budoucí infekci koronavirem.



"To by jim snad poskytlo dostatečnou ochranu, aby přežili počáteční infekci, během níž by si mohli vytvořit další imunitu specifickou pro daný virus."



Profesorka Penny Wardová, hostující profesorka farmaceutické medicíny na King's College London, která se na studii nepodílela, uvedla, že univerzální vakcína proti koronavirům "by mohla vyřešit problém nekonečných nových vln onemocnění způsobených variantami se sníženou citlivostí na vakcínu".









Podrobnosti v angličtině ZDE

