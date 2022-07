Rozpad Ruska bude násilnější než rozpad SSSR

29. 7. 2022

Tak jako zemětřesení, i rozpad SSSR před 30 lety uvolnil mnoho napětí, které znemožnilo jeho přežití - a na určitou dobu se situace stabilizovala. To ale končí, protože Putin nedokázal překonat základní rozpor sovětského systému, tvrdí blogger El-Murid. Tak jako zemětřesení, i rozpad SSSR před 30 lety uvolnil mnoho napětí, které znemožnilo jeho přežití - a na určitou dobu se situace stabilizovala. To ale končí, protože Putin nedokázal překonat základní rozpor sovětského systému,

Namísto zrušení příkaznického režimu, kde byla pro rychlý růst vyžadována centralizace rozhodování, k režimu schopnému vyrovnat se s diverzitou, současný ruský vůdce přebudoval centralizovaný stát a zničil federální uspořádání, díky kterému byl zánik SSSR víceméně pokojný.

Výsledkem je, že boje, které se pravděpodobně objeví, když systém začne selhávat, budou pravděpodobně válkou všech proti všem - tam, kde existuje jen málo struktur, které je mohou zadržet. SSSR se rozpadl na svazové republiky, protože to byly skutečné entity, které mohla stará elita použít ke své obraně. Putin ale věří, že jejich existence způsobila rozpad Sovětského svazu.

Není tomu tak: Republiky jednoduše strukturovaly způsob, jakým se SSSR zhroutil, a udělaly to bez násilí, které by jinak pohltilo velkou část území, kde by různé elity bojovaly nejen o moc nad lidmi a ekonomikou, ale o moc nad územími, která dříve nebyla jasně definována.

Nyní Putin udělal dvě věci, které činí vyhlídky do budoucna skutečně hrozivými. Na jedné straně obnovil velkou část centralizovaného systému velení, který fungoval na počátku sovětského období, ale v posledních desetiletích byl stále více zanedbáván. Ve skutečnosti se pak tato struktura postavila do cesty rozhodování, která mohla situaci zachránit.

A na druhé straně vůdce Kremlu tvrdě pracoval na zničení všech pozůstatků federalismu, čímž vytvořil situaci, ve které je nepravděpodobné, že by budoucí hranice sledovaly současné linie na mapě. Budoucí lídři tak budou mezi sebou bojovat o to, kudy hranice povedou.

Putin zjevně věří, že toto nebezpečí mu pomůže udržet věci pohromadě; a může to být na čas pravda. Ale jeho neochota změnit směr z centralizovaného mobilizačního systému na otevřenější a federálnější znamená, že základní rozpor, který zničil SSSR, stále trvá.

A to zase znamená, že nadcházející kolaps bude drsnější a násilnější než ten v roce 1991.

