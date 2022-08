Ruští vojáci obviňují nadřízené z věznění za to, že odmítli bojovat proti Ukrajincům

2. 8. 2022

Vzácné veřejné komentáře odhalují napětí v řadách ruské armády kvůli invazi na Ukrajinu.



Skupina ruských vojáků obvinila své velitele, že je na východě Ukrajiny uvěznili za to, že se odmítli zúčastnit války, což je vzácné veřejné odhalení napětí v řadách ruské armády kvůli ruské invazi na Ukrajinu.



Maxim Grebenjuk, právník, který vede moskevskou organizaci Vojenský ombudsman, uvedl, že nejméně čtyři ruští vojáci podali písemné stížnosti generální prokuratuře a požadují potrestání nadřízených, kteří dohlíželi na jejich zadržování.



"Máme již seznam 70 ruských vojáků, kteří byli drženi jako vězni. Celkem bylo zadržováno asi 140 vojáků," dodal Grebenjuk, který vojáky zastupuje.



V jednom z písemných svědectví zaslaných ruským prokurátorům 1. srpna, jeden z vojáků popsal, jak byl poté, co se odmítl vrátit na bojiště, více než týden vězněn v různých celách na Ruskem ovládaném území v Luhansku.



"V důsledku toho, co považuji za taktické a strategické chyby mých velitelů ... a jejich naprosté neúcty k lidskému životu ... jsem učinil rozhodnutí nepokračovat ve vojenské operaci," uvedl voják Vladimir, jehož jméno bylo na jeho žádost změněno.



Vladimir uvedl, že byl zadržen 19. července a umístěn do místnosti se zamřížovanými okny, kde byl držen bez jídla s dalšími 25 vojáky ze své jednotky, kteří rovněž odmítli bojovat.



Krátce poté byl podle Vladimira převezen do města Brjansk v Luhansku, kde byl držen v bývalé škole, která byla přeměněna na vojenskou základnu, s dalšími asi 80 vojáky z různých jednotek, kteří se podobně odmítli dále účastnit invaze.



Uvedl, že je tam střežili příslušníci soukromé vojenské firmy Wagner, nechvalně organizace obviňované z porušování lidských práv během bojů po boku ruské armády na Ukrajině.



"Řekli nám [vojáci firmy Wagner], že před vojenskou základnou jsou umístěny miny a že kdokoli se pokusí utéct, bude považován za nepřítele a bued na místě zastřelen," napsal voják.



"Dostávali jsme najíst jednou denně v době oběda. Nebyla tam žádná základní hygiena.



"Za celou dobu nám nebyl poskytnut jediný dokument, který by vysvětlil naše zatčení. Byli jsme uvězněni nezákonně," napsal Vladimir a požádal prokuraturu, aby zahájila trestní vyšetřování dvou ruských plukovníků a majora, kteří podle něj nesou odpovědnost za jeho uvěznění.



Vladimir uvedl, že se mu nakonec podařilo opustit areál poté, co mu vojenský lékař doporučil hospitalizaci kvůli zraněním, která utrpěl dříve ve válce.



Není bezprostředně jasné, zda jsou v Luhansku stále zadržováni další ruští vojáci.





Uvěznění vojáků, o němž minulý týden poprvé informoval nezávislý investigativní server Insider, přispívá k rostoucímu počtu důkazů o tom, že některé ruské jednotky na Ukrajině nadále sužuje nízká morálka.





"Myslím, že podle našeho odhadu bude pro Rusy v příštích několika týdnech stále obtížnější dodávat lidský materiál," řekl.



Řada ruských soudních dokumentů již dříve odhalila, že stovky vojáků byly propuštěny za to, že se odmítly zúčastnit invaze.Písemné stížnosti jsou však prvními oficiálními svědectvími, která vrhají světlo na přísnější tresty, které hrozí těm, kdo odmítají bojovat na Ukrajině.Kreml formálně nevyhlásil válku, což znamená, že smluvní vojáci, kteří se rozhodnou nebojovat, mohou být propuštěni, ale nemohou být stíháni ani uvězněni, uvedl Michail Benjaš, právník, který v minulosti zastupoval vojáky, kteří odmítli rozkaz jít bojovat na Ukrajinu.S poukazem na tuto skutečnost Vladimir napsal: "Vojenský personál může být zbaven svobody pouze v případech přesně stanovených ruskými zákony, a to když se předpokládá, že spáchal trestný čin."Uvěznění vojáka také poukazuje na rostoucí problémy Ruska s dostupností vojáků v době, kdy se válka blíží k šestému měsíci svého trvání.Vladimir uvedl, že během jeho věznění velitelé opakovaně vyvíjeli nátlak na vojáky a naléhali na ně, aby si to rozmysleli a vrátili se na bojiště."Někteří vojáci byli pod pohrůžkou násilí jednoduše odvezeni neznámo kam, od té doby je nikdo neviděl," napsal.Západní zpravodajské služby tvrdí, že Rusko brzy vyčerpá své bojové kapacity a bude nuceno svou ofenzivu na Ukrajině zastavit.Richard Moore, šéf britské tajné zpravodajské služby (SIS), minulý týden prohlásil, že Moskvě na Ukrajině "brzy dojde dech".