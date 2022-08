Minulý týden skončila éra sociálních sítí a vy o tom ani nevíte

2. 8. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut





Možná jste ve zprávách zaznamenali, že se společnost Meta Marka Zuckerberga rozhodla zrušit své rozhodnutí udělat Instagram spíše jako TikTok (s rolujícími krátkými vídei od cizích lidí, které "nesledujete", namísto obrázků zveřejněných vašimi přáteli). Poté, co Kim Kardashian a další přední celebrity protestovaly na svých účtech na Twitteru a daly tak za pravdu milionům dalších uživatelů, kteří nebyli spokojeni s pokusem Instagramu více se podobat oné čínské aplikaci, byl algoritmus této sociální sítě pro fotografie navrácen k původnímu. Ale příliš se neradujte: o vídea stejně nešlo. Skutečná změna zůstane a brzy se bude týkat i Facebooku a všech existujících sociálních médií. Možná jste ve zprávách zaznamenali, že se společnost Meta Marka Zuckerberga rozhodla zrušit své rozhodnutí udělat Instagram spíše jako TikTok (s rolujícími krátkými vídei od cizích lidí, které "nesledujete", namísto obrázků zveřejněných vašimi přáteli). Poté, co Kim Kardashian a další přední celebrity protestovaly na svých účtech na Twitteru a daly tak za pravdu milionům dalších uživatelů, kteří nebyli spokojeni s pokusem Instagramu více se podobat oné čínské aplikaci, byl algoritmus této sociální sítě pro fotografie navrácen k původnímu. Ale příliš se neradujte: o vídea stejně nešlo. Skutečná změna zůstane a brzy se bude týkat i Facebooku a všech existujících sociálních médií.





Meta ve čtvrtek oznámila zásadní změny v aplikaci Facebook, které její prostředí změní ve výběr algoritmicky vybraných videí podobný spíše TikToku, zatímco obsah zveřejněný rodinou, přáteli a skupinami bude odsunut do samostatného postranního kanálu. Tento kanál bude obsahovat vertikální zobrazení veřejných příspěvků (většinou videí), které jsou uživateli navrhovány algoritmicky na základě typu obsahu, o němž si Facebook myslí, že se uživateli bude nejspíše líbit a že ho zaujme. Odfiltrováním obsahu z osobních vazeb mimo primární domovskou obrazovku začne prostředí Facebooku vypadat a působit mnohem více jako vyhledávač obsahu a produktů než jako sociální síť.



Tajemství TikToku spočívá ve způsobu, jakým funguje jejich algoritmus, a právě ten je tu kopírován. Sociální sítě právě vstoupily do nové fáze. A důsledky nového algoritmu pro společnost mohou být opět katastrofální. Schopnost TikToku tak účinně zjišťovat preference uživatelů pochází z toho, že jeho algoritmus vytváří "filtrační bubliny", které posilují stávající preference uživatelů, místo aby jim ukazoval rozmanitější obsah, rozšiřoval jejich obzory nebo jim nabízel opačné názory.



Naše životy se brzy začnou utvářet podle našich onlinových zkušeností v rámci algoritmicky tříděných preferencí milionů cizích lidí po celém světě. Takto TikTok třídí videa, která uživatelům zobrazuje, a takto bude od nynějška do značné míry organizovat své časové osy i Facebook.



Instagram a Facebook se začaly postupně vzdávat tzv. sociálního grafu. Tento termín označuje lidi, se kterými se spojujete. Až dosud se na sociálních sítích zobrazovaly příspěvky od lidí, které sledujete, a jen několik příspěvků vybraných algoritmem od lidí, které nesledujete. (Pomineme-li reklamu.) V současné době přibližně 20 % obsahu zobrazeného na sociálních sítích nepochází z profilů, se kterými je uživatel spojen. Od nynějška však bude algoritmus analyzovat vaše zájmy a to, co digitálně prohlížíte, a upřednostňovat příspěvky téměř výhradně od lidí z celého světa, se kterými nemáte žádný vztah.





Neuvěřitelný úspěch TikToku vyprázdnil ostatní sociální sítě. ty přišly o členy a o čas používání. Proto se rozhodly okopírovat algoritmus TikToku, který poskytuje časovou osu s materiálem, který určitě udrží pozornost uživatele. Facebook dosud sázel na tzv. engagement - což vedlo k upřednostňování příspěvků, které vyvolávají konflikty. Tento model skončil, svět si stěžuje na důsledky pro sociální vztahy, které tento formát způsobil. Nový model se bude snažit udržet pozornost vyvolanou zábavou, ne hněvem.





0

349

Místo komunit budou nyní lidé vystaveni amorfní a abstraktní mase, s níž uživatel nemá přímý vztah. Pro ty, kdo vytvářejí materiál pro Facebook, se tím mění publikum. Každý materiál bude soutěžit s veškerým materiálem na planetě. Plán je takový, že 80 % příspěvků, které vidíte na své časové ose, bude pocházet z materiálu, o kterém algoritmus ví, že se vám bude líbit, a ne od lidí, které jste se rozhodli sledovat.Pokud to na jedné straně pomůže ukončit destruktivní fázi ideologických konfliktů poháněných sociálními sítěmi, může to na druhé straně ještě více atomizovat a odcizit si navzájem již tak nepříliš empatickou společnost, ve které žijeme. A pokud jsme již nyní strávili příliš mnoho času rolováním displeje mobilního telefonu a sledováním příspěvků na sociálních sítích, s novým algoritmem se tato závislost může ještě zvýšit, protože bude ještě více uspokojovat touhy uživatelů.Změny v mobilních aplikacích Facebooku se začaly zavádět pro některé uživatele minulý čtvrtek a v průběhu tohoto a příštího týdne budou zavedeny celosvětově. Do desktopových verzí platformy a prohlížečů přijdou později v tomto roce.