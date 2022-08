Ukrajinský velvyslanec Melnyk se chce Scholzovi omluvit za "uraženou jitrnici"

3. 8. 2022

Odvolaný velvyslanec Andrij Melnyk podle reportérky WELTu na Ukrajině Tatjany Ohmové za svou zemi v Německu "bojoval jako lev". Důvodem k odvolání ale nakonec mohl být jeho rozhovor o ultranacionalistovi Banderovi.



Protože kancléř Olaf Scholz na začátku května na pozvání spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera odmítl cestu do Kyjeva, označil ho ukrajinský velvyslanec Andrij Melnyk za "uraženou jitrnici". Při odjezdu z Německa se mu nyní chce omluvit.

Krátce před odjezdem z Německa nabídl bývalý ukrajinský velvyslanec Andrij Melnyk kancléři Scholzovi (SPD) omluvu za urážlivé výroky. Melnyk v televizi Bild řekl, že požádal kancléřství, aby promluvilo se Scholzem o jeho brzkém odjezdu z Německa. "Kdyby mě měl kancléř před odjezdem přijmout, omluvil bych se mu."

Omluvil by se za to, že by kancléře označil za "uraženou jitrnici,“ řekl Melnyk. Diplomat tohle prohlásil, když Scholz na začátku května odmítl cestu do Kyjeva poté, co spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier nebyl pozván na Ukrajinu.

Vyhlídky na osobní setkání s kancléřem zhodnotil Melnyk jako nejisté: "Uvidíme, doufám."

Ukrajinec přiznal, že ho jeho vystoupení v Německu urazilo. "Mým hlavním přáním zůstává posílit vztahy s Německem, i když to tak vždy nevypadalo," prohlásil. On i jeho rodina milovali Německo a jeho kulturu: "Je pro nás těžké se loučit."

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij odvolal Melnyka z postu velvyslance v Berlíně na začátku července. Po návratu do Kyjeva bude Melnyk nadále působit v diplomatických službách své země. Zprávy o tom, že se stane náměstkem ministra zahraničí, komentovat nechtěl. O tom musí rozhodnout vláda.

