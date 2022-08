Co si Ukrajinci myslí o Jeremym Corbynovi?

5. 8. 2022

Jeremy Corbyn vyvolal mezi Ukrajinci frustraci, hněv a zklamání poté, co v rozhovoru prohlásil, že by měli spíše usilovat o mírovou dohodu s Ruskem, než pokračovat v obraně se zbraněmi dodanými Západem, upozorňuje Chris York. Jeremy Corbyn vyvolal mezi Ukrajinci frustraci, hněv a zklamání poté, co v rozhovoru prohlásil, že by měli spíše usilovat o mírovou dohodu s Ruskem, než pokračovat v obraně se zbraněmi dodanými Západem,

V rozhovoru pro web Al Mayadeen na začátku týdne bývalý lídr labouristické strany naléhal na země jako Británie a USA, aby v zájmu "bezpečnosti a jistoty celého světa" přestaly vyzbrojovat Ukrajinu.

"Dodávání zbraní nepřinese řešení," řekl. "Jenom to prodlouží a znásobí tuto válku. Můžeme být roky a roky ve válce na Ukrajině... nasazování stále většího počtu zbraní na Ukrajině nepřinese [mír]".

"Tato válka je katastrofální pro lid Ukrajiny a lid Ruska, a proto je třeba vynaložit mnohem více úsilí na mír."

Zde na Ukrajině se komentáře setkaly s nedůvěrou, že by prominentní člen britského antiimperialistického hnutí navrhl vyjednávání s imperialistickým agresorem.

„Jako někdo, koho fascinuje levá strana evropského a amerického politického spektra, musím říct, že Jeremy Corbyn je někdo, ke komu jsem občas vzhlížel,“ řekla Byline Times novinářka Oleksandra Povoroznyková. "Takže si dovedete představit mé současné zklamání."

"Byla bych velmi překvapena, kdyby Corbyn skutečně mluvil s Ukrajinci nebo dokonce nějaké znal, protože jsem si všimla toho, že ani ti nejlepší západní odborníci, dokonce i ti nejproukrajinštější, ve skutečnosti nechtějí poslouchat, co říkají Ukrajinci."

"Mnoho lidí na Západě upírá Ukrajině jakýkoliv vliv tím, že tvrdí, že jsme neustále manipulováni NATO, nebo říkají, že je to zástupná válka USA a Západ nás nutí bojovat. Nikdo z těchto lidí ve skutečnosti nevěnuje pozornost tomu, co říkáme. Je to smutné a otravné."

Jakákoli mírová dohoda dosažená nyní mezi Ruskem a Ukrajinou by účinně odměnila ruskou imperialistickou a expanzivní invazi. Armáda Vladimira Putina v současné době okupuje přibližně 20 % ukrajinského území – což je oblast ekvivalentní polovině Británie – a již se pokouší trvale anektovat části okupované od února.

Masivních 84 % Ukrajinců je proti mírové dohodě s Ruskem, pokud by zahrnovala postoupení území Rusku, přesto se Jeremy Corbyn ve svém rozhovoru o stažení ruských jednotek nezmínil.

Ukrajinský poslanec a šéf jeho zahraničního výboru Oleksandr Merežko řekl Byline Times, že "neexistuje žádná alternativa k poskytnutí všech nezbytných těžkých zbraní Ukrajině, protože Rusko se nikdy nezastaví".

"Putinovým cílem je vymazat Ukrajinu z mapy světa," řekl. "Páchá genocidu na ukrajinském národě. Pokud Západ přestane Ukrajině dodávat zbraně, pomůže to Putinovi okupovat Ukrajinu a vyhladit Ukrajince."

"Mír s takovými lidmi, jako je Putin nebo Hitler, je nemožný. Používají ho jen jako dočasnou úlevu, aby nashromáždili síly a pokračovali."

Nyní uzavřená mírová dohoda by zahrnovala nejen to, že Ukrajina trvale postoupí toto území Rusku, ale také odsoudí tamní Ukrajince k životu pod brutální okupací.

"I když dosáhneme nějakého příměří a poskytneme část našich území Rusku, válka neskončí, protože na okupovaných územích nyní vidíme, že lidé jsou mučeni, vražděni a znásilňováni každý den," dodává Oleksandra Povoroznyková.

Ukrajina plánuje v nadcházejících měsících protiofenzivu s cílem získat zpět území kolem města Cherson, kde skupiny pro lidská práva zdokumentovaly bezpočet případů mučení, svévolného zadržování a nuceného zmizení civilistů, čímž se oblast změnila v "propast strachu a divokého bezpráví".

Plánovaná protiofenzíva může uspět pouze se zbraněmi dodanými zeměmi jako Británie a USA. Bez nich by se "propast strachu a divokého bezpráví" stala trvalou.

Stas Olenčenko, spoluzakladatel a spisovatel na Ukraine Explainers, řekl Byline Times, že dohoda s Ruskem nepřichází v úvahu, protože " si nemyslím, že by se někdo cítil bezpečně, kdyby musel žít v tomto druhu světa".

"Pokud jste nyní ochotni uzavřít mírovou dohodu s Ruskem za cenu územní celistvosti Ukrajiny, měli byste se zamyslet nad tím, u jakého druhu bezpečnostního systému skončíte: Systém, který odměňuje koloniální dobytí, genocidu a vydírání zbytku světa hladomorem a jadernou válkou," řekl.

Skutečné záměry Kremlu s Ukrajinou nejsou žádným tajemstvím – jsou denně vysílány na státem kontrolovaných mediálních kanálech a deklarovány veřejně ruskými politiky.

Bývalý prezident Dimitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou Rady bezpečnosti Ruska, řekl, že doufá, že Ukrajina "zmizí z mapy". Mezitím moderátoři ruských diskusních pořadů – všechny jsou schválené a kontrolované Kremlem – nazývají Ukrajince "zvířaty", "nacisty" a příslušníky "zcela falešného národa". Články na státem podporovaných zpravodajských kanálech otevřeně vyzývají k "likvidaci" Ukrajinců.

Takže důvod, proč se Jeremy Corbyn domnívá, že by se v této fázi mělo jednat s Ruskem, nemá se samotnými Ukrajinci nic společného.

"Na nikoho jsme nezaútočili – bráníme naše domovy, zemi a suverenitu," řekla Byline Times Natalija Hajdajová, rusky mluvící Ukrajinka z Buči. "[Corbynův] argument zní, že Ukrajinci by se měli vzdát nebo by se nemohli bránit a byli doslova vyhlazeni. Myslela jsem, že je pro solidaritu s utlačovanými lidmi?"

"Genocida není mír. Je jasné, že Putin chce vymýtit Ukrajinu a Ukrajince z povrchu Země. Pokud se nemůžeme bránit, tak se to stane."

Kromě reality na místě existují také výsledky Ruska jako partnera pro vyjednávání.

"Ukrajina už mnohokrát zkoušela cestu diplomacie," říká novinářka Oleksandra Povoroznyková. "Rusko nedodrželo své slovo a z budapešťského memoranda jsme viděli, že pouhé prohlášení, že nás nenapadne, neznamená, že své slovo dodrží."

Rozhovor poslance za Islington North vyvolal bouřlivou debatu na sociálních sítích. Byline Times na Twitteru vyzvaly Ukrajince, kteří buď souhlasí, nebo nesouhlasí s jeho názory, k vyjádření. Nikdo se neozval, aby řekl, že věří, že to, co řekl, bylo užitečné nebo přesné.

Tyto noviny také oslovily autorku procorbynovského tweetu, který tvrdil, že její "rodina musela opustit Oděsu a žít nyní v Rakousku" a že "co řekl Jeremy Corbyn špatně? Kdyby to byl jakýkoli jiný politik, lidé by naslouchali."

Tweet obdržel více než 2 000 lajků a retweetů, ale na otázku, zda by mohla kontaktovat Byline Times kvůli komentáři, odpověděla autorka "ne" a zablokovala účet autora. Poté také smazala svůj původní tweet. Navíc vyhledávání klíčových slov v její historii Twitteru objevilo protichůdné tweety o ukrajinském dědictví její rodiny.

Jiný procorbanovský účet tweetoval: "Má naprostou pravdu. Válku na Ukrajině řídí Británie a Amerika a chudí lidé na Ukrajině platí nejvyšší cenu." Na otázku, s kolika Ukrajinci mluvila o Ukrajině, odpověděl: "Nepotřebuji s Ukrajinci o ničem diskutovat, abych dospěl k názoru na základě důkazů dostupných od roku 2014. Dospějte konečně."

Existují také otázky ohledně publikace, které se Corbyn rozhodl poskytnout svůj exkluzivní rozhovor.

Články publikované Al Mayadeenem popisují ukrajinskou vládu jako "nacistický režim" a používají fráze jako "ruská vojenská intervence" a "zvláštní vojenská operace".

Všichni, kdo pokrývají Ukrajinu, mají ve spodní části profilu rámeček s textem s názvem "Rusko a NATO", který opakuje vyvrácenou konspirační teorii o biolaboratořích na Ukrajině podporovaných Spojenými státy a uvádí neopodstatněná tvrzení o "povstání neonacistických skupin".

V minulosti Al Mayadeen opakovaně šířil konspirační teorie a popíral válečné zločiny související s konfliktem v Sýrii a byl obviněn z používání antisemitských konspiračních teorií o Georgi Sorosovi "k zasévání pochyb o informátorech a únicích informací", které vedly ke skandálu Pandora Papers.

Pak je tu Corbynův odkaz na Ukrajinu jako na "tu Ukrajinu" – frázi, která velmi uráží občany země.

Jeremy Corbyn neodpověděl na žádost Byline Times o komentář.

"Putin se pokusí anektovat co nejvíce ukrajinského území, aby je svému lidu prodal jako vítězství," řekl Byline Times Alex, bývalý manažer prodeje, který je od začátku invaze nezaměstnaný. "To jen posílí jeho imperialistické ambice. Jakákoli možná vítězná varianta pro Putina nezajistí Ukrajině dlouhý mír."

Zdroj v angličtině: ZDE

