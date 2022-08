Srpen, před 110 lety:

Vědecké poznámky a zpravodajství

Pece tohoto světa nyní pálí asi 2 000 000 000 tun uhlí ročně. Když se uhlí pálí, slučuje se s kyslíkem, a přidává to každoročně asi 7 000 000 000 tun kysličníku uhličitého do atmosféry. To způsobuje, že se vzduch stává pro Zemi účinnější přikrývkou a zvyšuje to její teplotu. Za několik století může být tento dopad značný.