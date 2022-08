FBI prohledala rezidenci Donalda Trumpa v Mar-a-Lago a zabavila dokumenty

9. 8. 2022

čas čtení 4 minuty

Pondělní ranní razie byla součástí vyšetřování chybějících záznamů Bílého domu po Trumpově odchodu z prezidentského úřadu







Federální vyšetřovatelé zabavili dokumenty z letoviska Mar-a-Lago Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě. Je to nejnovější náznak prudce se zintenzivňujícího trestního vyšetřování Donalda Trumpa.

FBI provedla v pondělí kolem deváté hodiny ranní v Trumpově rezidenci domovní prohlídku, uvedly zdroje v rámci probíhajícího vyšetřování, které zkoumá potenciálně nezákonné odstranění a zničení záznamů bývalého prezidenta z Bílého domu po jeho loňském odchodu z funkce.

Krok ministerstva spravedlnosti prohledat Mar-a-Lago kvůli odstranění 15 krabic prezidentských záznamů z Bílého domu, včetně utajovaných dokumentů, jakož i zničení dalších materiálů, znamená dramatickou eskalaci vyšetřování.





"Můj krásný dům Mar-A-Lago v Palm Beach na Floridě je v současné době obléhán, napaden a obsazen velkou skupinou agentů FBI," uvedl Trump v pondělí večer v rozhořčeném prohlášení a dodal: "Vloupali se dokonce i do mého trezoru!"





Trump se již dříve ocitl pod drobnohledem kvůli hrubému porušování zákona o prezidentských záznamech z roku 1978 - nařizujícího uchovávání dokumentů Bílého domu -, ale prohlídka poprvé, zdá se, naznačuje možné právní ohrožení Donalda Trumpa.







V krabicích byly také: dopis, který Trumpovi zanechal jeho předchůdce ve funkci prezidenta Barack Obama, "milostné dopisy" od severokorejského diktátora Kim Čong-una a model letadla Air Force One s červeno-bílo-modrou livrejí, který si Trump vybral, ale Bidenova administrativa to zrušila.



Zákon, který upravuje úmyslné a nezákonné odstranění nebo zničení prezidentských záznamů, je sice zřídkakdy vymáhán, ale hrozí za něj značné tresty, včetně: pokut, odnětí svobody a především zbavení způsobilosti k výkonu současného nebo budoucího úřadu.Bývalý prezident v době razie nebyl v Mar-a-Lago a nacházel se ve svém golfovém klubu v Bedminsteru v New Jersey, uvedl jeden ze zdrojů. V době, kdy Trump vydal prohlášení, které naznačovalo, že razie probíhá, FBI již nemovitost opustila.Mar-a-Lago bylo během jeho prezidentství známé jako Trumpův "zimní Bílý dům". Trump a jeho manželka Melania se do floridského letoviska vrátili po odchodu z Washingtonu a od té doby z něj prezident učinil centrum svých politických jednání.Razie přichází v době, kdy Trump připravuje svou další prezidentskou kandidaturu v roce 2024, a v důsledku série usvědčujících veřejných slyšení, která vyložila jeho roli a roli jeho spojenců v událostech vedoucích k loňskému útoku na Kapitol.V rozzuřeném prohlášení Trump přirovnal razii FBI k "Watergate" a snažil se z ní obvinit "radikální levicové demokraty", kteří podle něj "zoufale nechtějí, abych v roce 2024 kandidoval na prezidenta ... kteří udělají cokoli, aby potlačili republikány a konzervativce v nadcházejících volbách v polovině volebního období".Šéfem FBI je Christopher Wray, kterého Trump jmenoval před svým odchodem z funkce.Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním ministerstvo spravedlnosti přinejmenším od dubna v tichosti zkoumá možnost zahájení trestního vyšetřování ve věci odstranění Trumpových dokumentů.V lednu, když se Národní správa archivů a záznamů (Nara) připravovala na předání záznamů z Trumpova Bílého domu sněmovnímu výboru pro vyšetřování 6. ledna, zjistila, že do Mar-a-Lago bylo neoprávněně odvezeno asi 15 krabic materiálů.Záznamy byly nakonec po jednání s Trumpovými právníky vráceny do Nara - jen aby pak úředníci zjistili, že bývalý prezident si s sebou vzal některé dokumenty jasně označené jako tajné a citlivé z hlediska národní bezpečnosti."Protože Nara v krabicích identifikovala utajované informace," uvedl tehdy v dopise Kongresu hlavní archivář David Ferriero, "pracovníci Nary komunikovali s ministerstvem spravedlnosti".Tato sága také přiměla výbor pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů vedený kongresmankou Carolyn Maloneyovou k zahájení samostatného vyšetřování, které konstatovalo, že "odstraňování nebo zatajování vládních záznamů je trestným činem". Trump musí být pohnán k odpovědnosti, uvedla tato newyorská demokratka.Zdá se, že tato zpráva rozzuřila Trumpovy příznivce a posílila tvrzení republikánů, že bývalý prezident je terčem nespravedlivých útoků. Podle listu Palm Beach Post byla v pondělí večer po zveřejnění zprávy spatřena malá skupina Trumpových příznivců, kteří se shromáždili před Mar-a-Lago.