Když rakety zasáhly Ukrajinu, západní technologie stále proudily do Ruska

10. 8. 2022

čas čtení 5 minut

Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, Západ oznámil nové tvrdé sankce a technologické společnosti oznámily, že zastavily veškerý export do Ruska. Přesto dodávky dílů západních počítačů pokračovaly, upozorňují David Gauthier-Villars, Steve Stecklow, Maurice Tamman, Stephen Gray a Andrew MacCaskill. Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, Západ oznámil nové tvrdé sankce a technologické společnosti oznámily, že zastavily veškerý export do Ruska. Přesto dodávky dílů západních počítačů pokračovaly,

Špičkou loveckého nože odstranil vysoký ukrajinský bezpečnostní úředník 18 šroubů a zvedl víko malé černé kovové krabičky. Uvnitř byly čtyři posuvné panely nabité spoustou počítačových čipů.

Byl to elektronický mozek nevybuchlé ruské řízené střely 9M727 – jedné z ničivých zbraní, které Rusko použilo k úderu na Ukrajinu od invaze do země 24. února. Ruští vojáci za prvních pět měsíců vypálili více než 3 650 raket a řízených střel. Válka podle ukrajinských úřadů ničí vojenské cíle i bytové domy, obchodní centra a zabíjí stovky civilistů. 14. července zasáhly tři řízené střely město Vinnycja a zabily 27 lidí, včetně čtyřleté dívky, uvedly ukrajinské úřady. Rusko tvrdí, že střílí pouze na vojenské cíle.

Černou kovovou krabici, stejně jako další ruské zbraně, které agentura Reuters viděla, shromáždila na bojišti ukrajinská armáda. Obsahují ruskou elektroniku nesoucí znaky v azbuce, někdy ručně psané.

Ale mnoho z nejdůležitějších elektronických součástek uvnitř jsou mikrokontroléry, programovatelné čipy a signálové procesory označené jmény amerických výrobců čipů, včetně Texas Instruments Inc; Altery, vlastněné Intel Corp; Xilinxu, vlastněného společností Advanced Micro Devices Inc (AMD); a Maxim Integrated Products Inc, získané loni společností Analog Devices Inc. K vidění byly také čipy vyrobené společností Cypress Semiconductor, nyní vlastněnou německou společností Infineon AG.

"Je to docela jednoduché," řekl vysoký ukrajinský úředník, který z bezpečnostních důvodů požádal o anonymitu. "Bez těchto amerických čipů by ruské rakety a většina ruských zbraní nefungovaly."

Západní komponenty v ruských zbraních byly zkoumány v rámci vyšetřování agentury Reuters ve spolupráci s Royal United Services Institute (RUSI), londýnským obranným think tankem, a iStories, investigativní zpravodajskou stránkou zaměřenou na Rusko.

Zatímco některé ze sofistikovanějších západních čipů v ruských zbraních podléhaly po léta zvláštním vývozním licenčním požadavkům, vyšetřování zjistilo, že mnoho z výzbroje obsahuje také běžné počítačové čipy a další součásti nalezené ve spotřebních výrobcích. Jsou snadno dostupné a v mnoha případech nepodléhají vývozním omezením.

Po invazi Spojené státy a další země zakázaly vývoz špičkových technologií do Ruska, aby se pokusily ochromit jeho obranný průmysl, a technologické společnosti oznámily, že zastavily veškerý vývoz do Ruska. Přesto zpravodajský tým zjistil, že tok počítačových dílů západních značek do Ruska se nezastavil, s tisíci zásilkami od invaze na Ukrajinu. Odesilateli byli především neautorizovaní dodavatelé, ale byli mezi nimi i někteří výrobci.

Agentura Reuters poskytla společnostem AMD, Analog Devices, Infineon, Intel a Texas Instruments údaje z ruských celních záznamů o zásilkách jejich produktů do Ruska, které dorazily po invazi.

Tři z výrobců – AMD, Analog Devices a Infineon – uvedli, že zahájili interní vyšetřování poté, co agentura Reuters poskytla celní údaje ukazující tisíce nedávných zásilek jejich produktů do Ruska prodejci třetích stran. Infineon a Texas Instruments uvedly, že produkty, které odeslali, byly v době invaze již v tranzitu. Intel uvedl, že zboží, které odeslal, byly interní dodávky společnosti předtím, než začátkem dubna ukončila své ruské operace.

Na dotaz ohledně použití jejich čipů v ruských zbraňových systémech společnosti odpověděly, že dodržují vývozní kontroly a obchodní sankce. Společnost Infineon uvedla, že je "hluboce znepokojena, pokud by naše produkty byly používány k účelům, pro které nebyly navrženy". Intel uvedl, že "nepodporuje ani netoleruje používání našich produktů k porušování lidských práv".

Závislost Ruska na západní elektronice pro své zbraňové systémy je známá již léta. Moskva má dlouhou historii získávání pašovaných dílů vojenské kvality ze Spojených států, včetně nákladných specializovaných čipů pro satelity, které vydrží radiaci ve vesmíru. V den invaze Bílý dům oznámil, že Spojené státy a jejich spojenci zavádějí "celoruská omezení na polovodiče, telekomunikace, zabezpečení šifrování, lasery, senzory, navigaci, avioniku a námořní technologie", která podle něj "omezí mimoruský přístup k nejmodernějším technologiím". Mnoho nevojenských technologických produktů však zůstává osvobozeno od daně.

Rusko charakterizuje konflikt jako speciální vojenskou operaci, která má odzbrojit Ukrajinu. Moskva označila sankce za nepřátelský čin a popřela, že by se zaměřovaly na civilisty.

Mluvčí amerického ministerstva obchodu, které spravuje vývozní omezení, řekl: "Silné kontroly exportu zavedené Spojenými státy a 37 spojenci a partnery vážně ovlivňují přístup Ruska k položkám a technologiím, které potřebuje k udržení své vojenské agrese, včetně polovodičů. Jak čas plyne a jejich zásoby se budou stále zmenšovat, naše kontroly budou bolet ještě víc."

"Zůstaneme ostražití a zapojíme se do prosazování našich kontrol s našimi spojenci a partnery," řekl.

Celý text v angličtině: ZDE

-1