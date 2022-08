Trump je vyšetřován kvůli potencionálnímu porušení zákona o špionáži, vyplývá ze soudního příkazu

12. 8. 2022

čas čtení 4 minuty





Podrobnosti obsažené ve explozivním příkazu k prohlídce dokazují, že američtí činitelé vyšetřují, zda nedošlo k porušení tří trestních zákonů

Podle příkazu k prohlídce, kterou v pondělí provedli agenti FBI v domě bývalého amerického prezidenta, je Donald Trump vyšetřován kvůli možnému porušení zákona o špionáži a dalších zákonů týkajících se maření spravedlnosti a ničení federálních vládních záznamů.



Z explozivního příkazu k prohlídce vyplývá, že FBI hledala důkazy o tom, zda Trumpovo špatné zacházení s utajovanými dokumenty, včetně některých označených jako přísně tajné, představuje porušení tří trestních zákonů.



Především příkaz k prohlídce, který vydal americký soudce Bruce Reinhart a schválil generální prokurátor Merrick Garland, opravňoval agenty FBI k zabavení materiálů, které by mohly tvořit důkazy o tom, že Trump porušil zákon o špionáži podle 18 USC 793 a o maření vyšetřování podle 18 USC 1519.





Agenti FBI při pondělní prohlídce rezidence Donalda Trumpa v Mar-a-Lago odnesli utajované dokumenty označené jako přísně tajné, vyplývá z opisu potvrzení o příkazu k prohlídce, v němž jsou uvedeny materiály zabavené federálními agenty, který poskytl zdroj přímo obeznámený s dokumentem.



Nejcitlivější soubor dokumentů odvezených z Trumpova postprezidentského sídla na Floridě byl kromě jiných záznamů uveden obecně jako "Různé tajné/TS/SCI" - ty zkratky znamenají top secret/sensitive compartmented information, tedy přísně tajné/citlivě utajované informace - uvedl zdroj.



Agenti FBI získali celkem 11 sad utajovaných dokumentů, z nichž některé byly označeny jako přísně tajné, uvedl jako první deník Wall Street Journal. Federální agenti rovněž odnesli čtyři sady přísně tajných dokumentů, tři sady tajných dokumentů a tři sady důvěrných dokumentů, uvedl deník.



Potvrzení o příkazu k prohlídce neposkytuje žádné další podrobnosti o obsahu utajovaných dokumentů, uvedl list, aledodal, že FBI navíc shromáždila pořadače s fotografiemi, materiály o "francouzském prezidentovi" a udělení milosti Trumpovu agentovi Rogeru Stoneovi.



Agenti FBI prohledali Mar-a-Lago v pondělí, přičemž měli příkaz k prohlídce - schválený generálním prokurátorem Merrickem Garlandem -, který povoloval prohledat "kancelář 45", jakož i "všechny skladovací prostory a všechny ostatní místnosti nebo oblasti ..., v nichž by mohly být uloženy krabice nebo dokumenty", uvedl rovněž deník.



Zveřejnění obsahu příkazu k domovní prohlídce a potvrzení přišlo několik hodin před uplynutím lhůty, v níž se Trump a jeho právní tým vedený Evanem Corcoranem mohli postavit proti návrhu ministerstva spravedlnosti na zveřejnění obou dokumentů.



Trump ve čtvrtek pozdě večer v prohlášení na svých sociálních sítích uvedl, že se proti zveřejnění obou dokumentů nepostaví. "Nejenže nebudu proti zveřejnění dokumentů... jdu ještě o krok dál a PODPORUJI okamžité zveřejnění těchto dokumentů," napsal.



Předseda výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů Adam Schiff vydal prohlášení k odhalení tajných dokumentů nalezených v Mar-a-Lago.



"Pokud jsou zprávy pravdivé a mezi těmito dokumenty jsou obsaženy jedny z nejpřísněji utajovaných informací, které má naše vláda k dispozici - informace klasifikované jako přísně tajné/bezpečné informace - pak by to vysvětlovalo mnohé o tom, proč ministerstvo a FBI podnikly krok k získání povolení k vyzvednutí dokumentů," uvedl Schiff.



"Zdá se, že FBI usilovala o odstranění těchto dokumentů na bezpečné místo již dříve, ale Trump plně nespolupracoval. Každý den, kdy informace takového stupně utajení leží na nezabezpečeném místě, představuje riziko pro naši národní bezpečnost. Pokud by informace podobného charakteru měla v držení jakákoli jiná osoba, FBI by rychle pracovala na zmírnění rizika jejich vyzrazení."



Výbor, jemuž kalifornský demokrat předsedá, dohlíží na FBI i na další federální donucovací orgány.





Schiff poznamenal, že má důvěru v ministerstvo spravedlnosti, a dodal: "Ochrana utajovaných informací, a zejména ochrana zdrojů a metod, je pro výbor pro zpravodajské služby otázkou nejvyšší priority, a jakmile se dozvíme více, budeme zodpovědně plnit své povinnosti v oblasti dohledu."







