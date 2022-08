Salman Rushdie je odpojen od dýchacího přístroje a může mluvit

14. 8. 2022

čas čtení 5 minut





Autor vážně zraněný při pobodání v New Yorku zůstává v nemocnici, Joe Biden chválí jeho odvahu a útočník popírá pokus o vraždu





Salman Rushdie byl odpojen od dýchacího přístroje a v sobotu byl schopen mluvit, potvrdil jeho agent. Americký prezident ocenil spisovatelovu odvahu a vyjádřil zděšení nad útokem na něj.



Britský spisovatel indického původu zůstává s vážnými zraněními v nemocnici, ale jeho kolega Aatish Taseer v sobotu večer na Twitteru napsal, že je "odpojen od ventilátoru a mluví (a žertuje)". Rushdieho agent Andrew Wylie tuto informaci potvrdil, aniž by uvedl další podrobnosti.



V sobotu se Hadi Matar, muž podezřelý z pátečního útoku na literárním festivalu ve státě New York, odmítl obvinění z pokusu o vraždu a napadení na krátkém soudním jednání, kde mu byla zamítnuta kauce.









Americký prezident Joe Biden ocenil Rushdieho za to, že se "odmítl nechat zastrašit nebo umlčet", a řekl, že autor představuje základní ideály pravdy, odvahy a houževnatosti. "To jsou základní kameny každé svobodné a otevřené společnosti. A my dnes v solidaritě s Rushdiem a všemi, kdo se zasazují o svobodu projevu, znovu potvrzujeme svou oddanost těmto hluboce americkým hodnotám," uvedl prezident v prohlášení.



Šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell útok v sobotu večer "důrazně" odsoudil. "Mezinárodní odmítnutí takovýchto zločinných akcí, které porušují základní práva a svobody, je jedinou cestou k lepšímu a mírumilovnějšímu světu," uvedl Borrell na Twitteru.



Rushdie žil dlouhá léta v úkrytu a pod policejní ochranou poté, co zesnulý íránský vůdce ajatolláh Ruholláh Chomejní vydal v roce 1989 fatvu, v níž vyzval k jeho smrti jako odplatě za Rushdieho knihu Satanské verše. Mnozí muslimové si autorovu knihu vykládali jako rouhačskou, protože obsahovala postavu, která podle nich urážela proroka Mohameda.



Pětasedmdesátiletý Rushdie měl v Chautauqua Institution promluvit o významu toho, že Amerika poskytuje azyl spisovatelům nuceným odejít do exilu, když byl napaden.



V sobotu okresní prokurátor Jason Schmidt uvedl, že Rushdieho útočník podnikl kroky k tomu, aby se záměrně dostal do pozice, v níž by mohl Rushdiemu ublížit, a to tak, že si předem zajistil vstupenku na akci, kde měl autor vystoupit, a přijel o den dříve s falešným průkazem totožnosti. "Šlo o cílený, nevyprovokovaný a předem naplánovaný útok na pana Rushdieho," konstatoval Schmidt.



Veřejný obhájce Nathaniel Barone si stěžoval, že úřadům trvalo příliš dlouho, než Matara předvedly před soudce, zatímco ho nechaly "připoutaného na lavici v objektu státní policie". "Má ústavní právo na presumpci neviny," řekl Barone.



Matar vyběhl na pódium a opakovaně Rushdieho pobodal, než ho zvládli diváci, zaměstnanci instituce a dva místní policisté a zajišťující bezpečnost.



Rushdie utrpěl poškození jater a přetržené nervy na ruce a v oku, uvedl v pátek večer Wylie. Přidje pravědpodobně o poraněné oko.



Útok vyvolal šok a rozhořčení velké části světa, stejně jako pocty a chválu oceňovaného autora, který více než 30 let čelil výhrůžkám smrtí za Satanské verše.





Autoři, aktivisté a vládní představitelé se odvolávali na Rushdieho odvahu a dlouholeté prosazování svobody slova navzdory rizikům pro jeho vlastní bezpečnost. Spisovatel a dlouholetý přítel Ian McEwan označil Rushdieho za "inspirativního obhájce pronásledovaných spisovatelů a novinářů po celém světě" a herec a spisovatel Kal Penn ho uvedl jako vzor "pro celou generaci umělců, zejména pro mnohé z nás v jihoasijské diaspoře, vůči nimž projevil neuvěřitelnou vřelost".





Veřejný obhájce Barone po sobotním slyšení uvedl, že Matar z Fairview v New Jersey s ním otevřeně komunikuje a že se bude v následujících týdnech snažit zjistit o svém klientovi co nejvíce informací, včetně toho, zda má psychické problémy nebo problémy se závislostí.

Novináři, kteří v sobotu navštívili Jarun, byli požádáni, aby odešli. Mluvčí Hizballáhu na žádosti o komentář vyjádření nereagovali.







Zprávy o pobodání vedly k obnovení zájmu o knihu Satanské verše, která se po vydání fatwy v roce 1989 dostala na přední místa žebříčků bestsellerů. V sobotu odpoledne se román nacházel na 13. místě na Amazon.com.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

228

Matar se narodil ve Spojených státech rodičům, kteří emigrovali z vesnice Jarun v jižním Libanonu, řekl agentuře Associated Press starosta této vesnice Ali Tehfe.V celé vesnici jsou k vidění vlajky Íránem podporované šíitské militantní skupiny Hizballáh, portréty vůdce Hasana Nasralláha, Chameneího, Chomejního a zabitého íránského generála Kásema Solejmáního.Íránská teokratická vláda a její státní média nepřisoudily útoku žádný motiv. V Teheránu někteří Íránci útok na autora, který podle nich pošpinil islámskou víru, chválili, zatímco jiní se obávali, že jejich zemi ještě více izoluje.