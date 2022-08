Kandidát na nejvtipnější projev naprostého kulturního zoufalství

Ruští a srbští imigranti v Irsku protestují proti vstupu země do NATO

11. 8. 2022 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty

Je skoro dojemné, že lidé, kteří se přestěhovali do demokratické a ekonomicky i sociálně významně vyspělejší země vlastně protestují proti tomu, aby tato země pokračovala v historicky dávno započatém kurzu. V době, kdy Ruská federace zbaběle a brutálně okupuje část území cizího státu a vraždí jeho civilní obyvatelstvo, by zřejmě měli všichni podstoupit stejné riziko.





Švédsko a Finsko, země, které po desitelití zůstávaly neutrální, dokázaly vstoupit do NATO během několika měsíců. Je to naprosto pochopitelné, jelikož obava z nevypočitatelné země vedené autoritářsky zamindrákovaným kágébákem není založena na hypotézách, nýbrž na skutečnosti současné války.





Irsko se sice nemusí obávat přímé konfrontace, nicméně jeho možné rozhodnutí o vstupu do NATO by bylo za současné situace také zcela pochopitelné. Obava z globálního konfliktu, jehož dopad nemusí mít žádné hranice, je sice zatím jen hypotetická, ale její pravděpodobnost se s válkou významně zvýšila.





Chápu, že pro ruské a srbské "mírotvůrce" je prostě těžké vystoupit z identitárního vězení, do kterého je uzavírá většinový diskurz. Je nicméně velmi poutavé, že jim nedochází ani ty nejbanálnější souvislosti, zvlášť když se rozhodli žít v demokratických zemích. Rozhodli se v nichž žít pravděpodobně nikoliv kvůli demokracii, ale kvůli ekonomickým výhodám. Nechápou, že tyto výhody jsou s demokratickým zřízením neodmyslitelně spojeny. Žijí v demokratické a vyspělejší zemi a protestují proti principům její vyspělosti.





Naštěstí mají vždy možnost vrátit se do svých vlastí a bojovat za jejich nedemokratickou svébytnost. Nemyslím, že by to udělali..

1