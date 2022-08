Evropa dokáže odolat zimní recesi

12. 8. 2022

Vladimir Putin si musí myslet, že se evropští lídři narodili včera. Ruský prezident dal naprosto jasně najevo, že v nadcházející zimě použije přísná omezení dodávek zemního plynu jako ekonomickou zbraň, ale evropští politici a centrální bankéři stále mluví o ruském embargu jako o pouhé možnosti.

Neexistuje prakticky žádný způsob, jak uniknout celoevropské recesi, ale nemusí být ani hluboká, ani dlouhodobá. Je to také poslední ruská ekonomická karta. Pokud Evropa zajistí, že její ekonomiky přežijí chladné období, ruské vydírání selže. Nevyhlásí vítězství v Kyjevě v kontextu drkotajících domácností ve Vídni, Praze a Berlíně.

Evropská ekonomika je jistě zranitelná. Vzhledem k tomu, že plynovod Nord Stream 1 funguje na 20 % kapacity a další plynovody do východní Evropy jsou v ohrožení, některé země tuto zimu čelí fyzickému nedostatku plynu. I když jsou zásoby plynu v Evropě vyšší než loni, podle MMF by plné ruské plynové embargo způsobilo Německu, Itálii a Rakousku 15% nedostatek požadované úrovně spotřeby. Česká republika, Slovensko a Maďarsko by zaznamenaly nedostatek až 40 % běžné spotřeby. Všechny evropské země by čelily prudce rostoucím cenám. Evropské velkoobchodní ceny plynu se již blíží 200 eur za megawatthodinu, ve srovnání s předkrizovými cenami, které byly přibližně 25 eur, což je osmkrát méně.

Recesi se nelze vyhnout. To byl závěr ponuré, ale realistické prognózy Bank of England z minulého týdne. Brzy jej zopakují oficiální prognostici v eurozóně. Ani Francie s rozsáhlým využíváním jaderné energie nenajde únikovou cestu, protože její energetický sektor má své vlastní problémy se spolehlivostí a je hluboce začleněn do širší evropské ekonomiky.

Noční můrou, které se Evropa musí vyhnout, je energetický nacionalismus, až Putin otočí kohoutem. Pokud dojde k omezení přeshraničního obchodu a průmyslu nebudou poskytnuta žádná záchranná lana, Putin postaví nezaměstnané v jedné zemi proti zamrznutí v jiných. To by posílilo jeho sebevědomí jakožto zprostředkovatele energie na kontinentu, schopného zvýšit nebo snížit tlak na Evropu a Ukrajinu stisknutím několika tlačítek na čerpacích stanicích plynovodů. Ale takový bezútěšný výsledek není nevyhnutelný. Nejdůležitější obranou je nahrazování.

Německo již nahradilo velkou část svého plynu dováženého z Ruska dodávkami kapalného zemního plynu, dodávaného na lodích do Nizozemska nebo Británie a přečerpávaného do německých skladovacích zařízení. Do prosince bude provozovat první ze čtyř plovoucích skladovacích a znovuzplyňovacích jednotek LNG, které si vláda pronajala.

Navzdory protestům evropský průmysl rychle mění výrobní procesy, aby nahradil plyn elektřinou a jinými palivy, kde je to možné, nebo dováží polotovary ze zemí mimo EU, kde je dostupnost plynu vyšší. Například čpavek pro průmysl hnojiv se nemusí vyrábět v Evropě. Skutečné důkazy o tom, že průmyslová odvětví snižují spotřebu, na celém kontinentu přibývají. Očekává se, že kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropě letos vzroste o 15 %, což dále sníží závislost na ruském plynu.

Po nahrazení přichází solidarita v rámci Evropy. Modelování MMF ukázalo, že větší přeshraniční sdílení plynu by mohlo výrazně snížit ztráty v nejhůře postižených zemích a téměř na polovinu snížit dopady na ekonomiky střední a východní Evropy při nízkých nákladech oproti těm, které umožňují přísun plynu. S tím, jak se zlepšuje přeshraniční infrastruktura, schopnost čerpat plyn na východ ze západní Evropy, která má mnohem lepší přístup k LNG, v budoucnu téměř odstraní ekonomické dopady plynového embarga. Svou roli nakonec musejí sehrát i domácnosti.

Taková politika by mohla snížit nejhorší dopady letošní zimy ze ztrát HDP ve výši zhruba 6 % ve střední Evropě na třetinu této částky, přičemž ekonomika EU by byla zasažena pouze 1,8 %, což je mnohem méně než finanční krize modelována MMF.

A co je nejdůležitější, jakýkoli pokles ekonomického výkonu by byl dočasný. Jakmile bychom to přestáli, nepokračovalo by to. Každou zimu se substituce podstatně zlepší. Vyspělé západní ekonomiky znovu ukáží svou odolnost a flexibilitu – tentokrát tváří v tvář záměrnému pokusu vytvořit chaos.

Ruská ekonomika by na druhou stranu utrpěla další krutou ránu. Již tak značně podkopaná sankcemi a neschopná dovážet zboží nezbytné pro výrobu, brzy přijde o svůj hlavní exportní sektor, fosilní paliva do Evropy. Zatímco by se Evropa vzpamatovávala z letošní zimní recese, ruská ekonomika by padla do jámy, kterou sama hloubí.

