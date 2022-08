Bendo Bend tradiční rodiny

13. 8. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 6 minut

Zjevil se nám tady s nástupem Vlády politické lenivosti a vysezené marnotratnosti takový problém. Vláda rozpočtové SPOLUodpovědnosti podle svého ekonokomického předvolebního programu „Spálená zem“, má spadeno, v rámci úspor, především na přeplacené a lenivé státní úředníky. Je jich moc. Příliš je jich a stejně se jenom flákají. SPOLU napraví nevhodnou situaci u státních pobíračů úřednické dávky, přidají máchnutím kouzelného stanjurova proutku pár nul a pronesením zaklínadla: „Skopečku žvaň!“ jsme zachráněni. Státní dluh zmizí, inflace zdeflacuje a prosperita vezdejší bude nastolena záhy po resuscitaci minimálně na sto let. Jenže ouha. Vymést Augiášův úřednický chlév se od nástupu nové vlády politologa Petra Fialy nějak pořád ne a ne zadařit. Herkules by si jistě poradil, zakroutil by těm hadům krkem. Alfeios a Péneios by tu špínu spláchl ze dvou vod načisto, jenže tady zle narazil. Do služeb státu se vedrali filištínští. V našem případu bendovští.

Jedna dvě Marek Benda jde

Matador, nezdolné parlamentní klíště, které má větší výdrž než lecjaký okresní tajemník, co pil krev společnosti od Února 1948, si přizval do čelních pozic ražby pravicových tunelů i své rodné Bendy. Marek Benda je nejdéle sloužícím poslancem v ČR a stejně jako světový rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů překonán nikdy nebude. Titul Mgr. si Marek Benda pracně zasloužil poctivým studiem práv a nejskvělejší diplomovou prací jakou svět doposud viděl. Studium práv v Plzni bylo tehdy vyhlášené po celém právnickém vesmíru. Stejným poctivým stylem připravená stejná rigorózní práce předsedy Ústavně právního výboru Parlamentu ČR sice prošla bedlivým posouzením fakulty, nicméně i sám Marek posléze a po odhalení uznal, že úroveň nedbalostí při práci byla i na poměry plzeňských práv tak ohromná, že se k titulu JUDr. neodhodlal přihlásit a fakulta mu titul vlastně ani nestihla předat. Informace jsou sice poměrně záměrně zamotané, ale třeba zde. Blahoslaveni chudí duchem, Marek i fakulta. Morální Marek ovšem svá pochybení, jak jest stylem přistižených naházel na komisi, kterou lstivým manévrem obalamutil až na dno papalášských principů. Třeba zde. Mlžení na, nebo za hranici lhaní kolem užívání, neužívání titulu i netitulu získaného i nezískaného Celou patálii dostalo do sfér českého politického absurdna. Třeba zde. Jak moc je dodnes tehdejší lapálie nezhojená a čilá, ukázal pan Marek v debatě s Okamurou letos v květnu. Ani Krampus by se nemusel stydět za grimasy Marka Bendy.

Poté, co se vyzpovídal z morbidních hříchů za užití písmen větších než velkých, pronesl dva povinné otčenáše s příchutí pinochetovou a tři nepovinné zdrávasKlausy, mravně okálen dál pracuje ve prospěch ČR. Vede kroužek poslanců ODS ve Sněmovně a nejen to. Dal se na ctěnou práci pasáka rodinného stáda věřících oveček. A pase v zájmu rodiny a víry.

Tři čtyři Filip Benda k Stanjurovi míří

Filip Benda, bratr neJUDra Marka Bendy, vyhrál s přehledem náročný konkurz se stovkami uchazečů a stal se u ministra financí a válečných daní Zbyňka Stanjury ředitelem odboru kabinetu ministra. Práce tam je očividně snadná a triviální, čemuž ostatně odpovídají neslavné výsledky ministra Stanjury. Tak si pan Filip v pracovní době, placené posvátným daňovým soumarem, přibral ke gesci ředitele kabinetu finančních kouzel i funkci inkvizitora genderizmu. „Prežili sme obdobia, keď sa veľmi ťažko pracovalo a keď statoční vydržali. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, ale nech zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť.“ Vydrželi, neodpadli, zůstali a zápasí. A na ministerstvu financí se rozhořely hranice. Cokoliv spojeného s gender problematikou v České republice je nemilosrdně potlačováno, koncepce zahazovány, ostatní ministři káráni. Který neposlechne toho čeká bota, palečnice a panna. Železná, Jurečka, železná. Gender je zlo přímo z pekla, musí být vykořeněno a Istanbulská smlouva obřadně zpopelněna. Nadšený Filip běhá po ministerstvech a do každého podezřelého připravovaného zákona, novely či nařízení zaboří inkvizitorský malíček opatřený stříbrným ostřím. Pokud napíchnutý nešťastník nezapiští bolestí, tak je nemilosrdně uřknut.

Pět šest sevři Petra v katolickou pěst

Patrik Bendů bratr Marka a Filipa přijal s pokorou roli poradce signalizujícího premiéra Petra Fialy. Zda panu Petrovi předcvičuje magické cviky tensegrity není zcela jisté, ale nemožné to není. Jisté ovšem také není, zda je tento Benda poradcem či ano. Možná je a možná není. Tolik k otevřenosti vlády a premiéra zvlášť. Kolik státních stříbrných si za činnost nečinnost pan Patrik ze státního pytle deficitního rozpočtu pravidelně odebírá do tradičního rodinného kruhu bezpečí je nemožno zjistit, žijeme přeci znovu v době, kdy vládne ona strana. Strana, která vždy proslula tím, že má jedinou chybu a tou je špatná komunikace o datech, jenž ne tak skvěle zapadají do naordinované léčby občanů pravicovým šokem.

Sedm osm bratři mají rozum

I poslední z bratří hraje kuličky za státní sektor. Martin řediteluje pražské příspěvkové organizaci Domov pro seniory Nová Slunečnice.

Devět deset ze státního vezmeš

Do detailů vycizelovaný ekonomický program zeštíhlení státní správy se ODS zatím kupodivu nedaří. Naopak obsazují státní pašalíky svými lidmi se správnými názory a postoji na věc víry. Bratrům Bendům se ani do budoucna nebude zamlouvat, že by měli opustit státní prs a jít se nechat ocenit trhem práce. Jsou potřební státní úředníci, jsou jistě i zbyteční státní úředníci a pak jsou nepotičtí příslušníci dosazení do služeb státu, protože rodná strana si je žádá. Klan Bendů je toho zářným příkladem, zastupuje totiž ultrakatolicizmus, homofobii, nerovné podmínky pro ženy a menšiny a další středověké vymoženosti pro 21. století.















0