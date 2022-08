Rusofobie, aneb špatně to vidíme

10. 8. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Fereira z Leningradu Ruský odvážný a poctivý a opravdový a hrdina a Čerkasov Ferreira se už nemohl dívat na trapárnu, jak téměř všechny světové mírové organizace sladce chrní jako nalitý mužik po své oblíbené vaně Bojaryšniku. Tiše chrupkají, aby ruského Míšu nevzbudily. Proti nacistické agresi ruského národa na Ukrajině nic nedělají, ani nedutají. Některé dutají, ale dují nevábné větry proti Ukrajině za Půtina.

Proto sám sebe, Čerkasov, povolal do útoku na zkostnatělý systém. Umně převlečen za brazilského odborníka chtěl se mrštně prosmýknout do osidel Mezinárodního soudu, který má na starosti ruská zvěrstva, co jich přítel soudruha Zemana a papriky Klause od února napáchal. Ni chvíli neváhal a vydal se pomoci vyšetřovatelům, soudcům i zapisovatelům v této „zatrpacené“ práci. ICC sídlí v Haagu a Rusko věrno své minulosti, přítomnosti a budoucnosti vysílá agenty, aby infiltrovali veškeré světové organizace a tam pomohli v odvážné a nekompromisní lopotě, padni komu spadni.

Komáři všech zemí!

Čína jako včerejší velký spojenec Ukrajiny, garant ochrany proti jadernému vyhrožování a věčný štítonoš míru, urychleně stáhla komáry z Ukrajiny. Honem, honem domů do Číny, aby z odstupu fandili agresivnímu Rusku proti napadené Ukrajině. Komáři sbalili tučné sosáky, zapištěli pisklavou sonátu o vině USA a zhýralého Západu a rychlosti komáří odsvištěli sát krev někde jinde. Smlouva nesmlouva, když jde o poctivost a přátelství, nezná Čína soudruha. Soucitné mimikry si komáři všech zemí osvojili a vypilovali k dokonalosti. Oba komáří národy, ten ruský i ten čínský, bravurně ve všech poválečných válkách a konfliktech bojují za světový mír první kategorie. Dobývají a okupují nová území, ve kterých se pak vybudovaný mír cítí jako na Mírově.

Pomoc

Členské země EU v rámci pomoci přátelskému Rusku ve velkém prodávaly zlaté pasy ruským oligarchům a kriminálním zločincům kolem Putina. Přes agresi a krádeže v Gruzii, přes agresi, válku a krádež Krymu, přes válku a genocidu na Ukrajině, dál se zlatí pasy zlaté pro hrdiny přeprachaté.

Vzoromil

Rusko nutí zaměstnance a firmy otročit pro stát. kdo přijde pozdě do rachoty, ten dostane. Dostane výprask a nedostane výplatu. Tedy dostane výplatu holí, ale zadarmo. Je zde na místě poděkovat opět Ruské federaci, že nám ideově ukázala, jakým směrem se vydat, pokud chceme nasytit státního čuníka, splatit dluhy a vybudovat společnost mlčících hňupů. Vlády na Západě mají jasný vzor, jak řídit stát a šetřit plný pytlík.

My, hloupí Češi, jsme byli tak moc zblblí, že jsme akce soudruha Miloše nepochopili. On se přitom jezdil už dávno učit do Číny a Ruska, jak zajistit blahobyt. Obětoval své nohy, plíce, játra i břich, aby spáchal mírový hřích. Pendrek, metla, práce zdarma. Už teď jsme mohli být na špici, bez dluhů, bez reptání, bez peněz a bez státu.

Vejdi!

Rusko zrcadlově odpoví na vstup Švédska a Finska do NATO. Jaký jiný důkaz snah o spolupráci mezi národy, když i Rusko chce vstoupit do NATO? Sice zrcadlově, což nevím, co znamená, ale jistě je to skvělá nabídka na spolupráci v potírání zla. Zřejmě zrcadlového zla, ale nikdo přeci není dokonalý.

Pomoc!

Nadáváme na Rusko, nemáme jej rádi, ale ono buduje pravé mosty mezi národy. Nekouká na víru, na ideologii, na systém, prostě jen bratrsky pomáhá s nadšením beránka s tlamou vlka. Kupříkladu takový Írán, kremelský spolupachatel v každé hanebnosti a žhavý kandidát na Nobelovu cenu zrcadlového míru, bez váhání zajistí dodávky bezpilotních mírových kapacit pro agresivní válku. Jak je vidno, patrno a jasno ruská federace i zde, v tomto bublavém regionu západní záště a fanatismu, rozvíjí létající koberec hospodářské vzájemnosti. Zaostalá kleptokracie podává ruku zaostalé klerokracii a obě oběma hlavama klepou k růstu a spolupráci mezi národy. A co my víme, možná i hrdí Peršané už nakonec zapomenou na demokratický výprask u Thermopyl a vstoupí do NATO, zrcadlově či jinak převráceně.

Může?

Slavný, předražený a strach budící systém s400, 450, 500, ve který nábožně věří spousta odběratelů ruské válečné techniky a celý kremelský ansámbl, nic moc nezmohl proti raketám z Himars. Rusko takto jasně dokázalo, že jeho záměry jsou mírové, že tyto obranné systémy jsou jen naoko okaté. Odběratelé ráčí pochopit, že i oni se nákupem stali šiřiteli míru. Míroví soudruzi z Almaz – Altěje slibují, slibovali, že si se střelami ze systému Himars poradí. Veškerá munice „aměrikanskaja„ může být za letu zničena příkladnými ruskými systémy obrany. Může, ale kde se píše, že musí? Ještě nějaký další důkaz mírových snah Ruské federace?

Nemáte zač

Rusko se zakopalo u jaderné elektrárny v Záporoží. Další příklad ruského nekonečného dobra. Ruská armáda vyrvala ukrajinským fašistům ze spárů jadernou nacistickou elektrárnu. Ukrajinští agresoři ji totiž chtěli přehřát a vypustit spad na EU. Aby k tomu nedošlo, musel pan Putin poslat na Ukrajinu své poklidné hrdlořezy a zajistit pro EU mír. A protože ukrajinští vojáci a civilisté zvlášť chtějí Rusku jeho majetek ukrást, což se přeci nesmí a nemá, musí na zahradě jaderné elektrárny Rusko zasít těžkou techniku a vše kolem bedlivě zaminovat. Raději ji ruští vojáci vyhodí do vzduchu a zamoří zem na bambilion let, než by dopustili, aby se ukrajinská jaderná elektrárna dostala zpět do rukou původních majitelů.

Škola tyranů

I Lukašenko se dal na trnitou cestu mírové pomoci Západu. Hnán tyranským svědomím a diktátorskou pílí, ukázal, kam je schopen východní nezvolený diktátor zajít, když má mírový cíl. Nechal poničit hřbitovy polských příslušníků Zemské armády, možná si na zborcených hrobech zatančil kremelský tanec nenávisti a možná je i vzteky počůral. Němečtí nacisté by byli a ruští rašisté jsou na svého soudruha kumpána hrdi. Vlastním činem ukazuje, co by mohl nějaký diktátor udělat, kdyby dostal šanci a kdyby jej mezinárodní instituce včas nedokázaly zastavit. Mohl by například nechat z podrobeného, nesuverénního území střílet na napadeného ukrajinského souseda. Snad tedy Lukašenkovu oběť nevšímaví západní politici pochopili.

Tak se to dělá

Rusko obvinilo Ukrajinu z válečných zločinů. Je vidět, že Rusko jako poctivý obránce ukrajinských civilistů, světového míru a bezpečnosti lidstva nikoho nenechá na pochybách, že je čestným a spravedlivým státem. Ve spolupráci s dalšími výbornými ochránci stejného kalibru, podává na napadenou Ukrajinu žaloby. Kremelský tribunál bude pod záštitou Ruska, Sýrie, Íránu, Bolívie a ukradeného Doněcka s Luhanskem, tedy výkvět morálky celé lidské civilizace. Když se ukrajinská nacistická a nikým nevolená vláda nedokáže postarat o své občany a o své území, pak rozhodně zasluhuje, aby šla na pranýř a tribunál ji za tyto hanebnosti odsoudil. Tribunál příkladných,nezávislých a nezkorumpovaných proruských lokajů nevěří tribunálu OSN, který je prolezlý lží a nenávistí k mírovým snahám Ruské federace.

Škyt

Rusko varuje EU před další eskalací konfliktu, který konfliktem a ani válkou není, ale mohl by být. Podnapilá kokta Marie z ruského Zamini si stěžuje, Stěžuje si, že Ukrajina, USA a EU blokují Cherson. Škyt. Že je to nepřípustné, válečný zločin a genocida. Škyt.

EU se tímto mírovému agresorovi omlouvá, na Ukrajinu zavede přísné sankce a zničené mosty do Chersonu nechá postavit na náklady EU. A jako odškodnění si od Kremlu vezme ještě méně plynu za víc peněz. Jako další důkaz přátelství EU donutila Litvu, aby zrušila Litva neexistující blokádu ruské ukradené enklávy Kaliningrad. Ač se o blokádu vůbec nejednalo, Rusko bylo vzteky bez sebe. Scholz a Macron si opět prosadili vlastní vstřícnou politiku. Škyt.

Rusko jako poděkování EU zablokovalo plyn, zablokovalo ropovod z Kazachstánu, zastavila ropu Družbu pro své bývalé poddajné satelity a dál blokuje potravinovou pomoc pro hladovějící svět. Škyt. Škyt.

Vězeňství

I zde může Rusko nabídnout pomoc. Jedním zásahem wagnerovy vězeňské správy dokáže okamžitě doživotně převychovat velký počet extremistických vězňů. Ruská společnost je přímo nadšena, jaké mají vězeňské kabrňáky. Mnohé evropské politické strany napájené Kremlem už žádají, aby se změnil systém vězeňství a převýchova vězňů byla svěřena do rukou kuchařských expertů.

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

