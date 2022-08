FBI prohledala Trumpův dům v Mar-a-Lago kvůli tajným dokumentům o jaderných zbraních

12. 8. 2022

Podezření na přítomnost takových dokumentů by mohlo vysvětlit, proč americký generální prokurátor přistoupil ke kroku, kdy nařídil agentům FBI, aby vstoupili do domu bývalého prezidenta



Agenti FBI při pondělní prohlídce domu Donalda Trumpa hledali kromě jiných utajovaných materiálů i tajné dokumenty o jaderných zbraních



Deník Washington Post s odvoláním na osoby obeznámené s vyšetřováním uvedl, že FBI hledala v Trumpově rezortu Mar-a-Lago utajované dokumenty o jaderných zbraních. Neupřesnili, o jaké dokumenty se jedná a zda se týkají amerického arzenálu nebo arzenálu jiné země. Deník Washington Post s odvoláním na osoby obeznámené s vyšetřováním uvedl, že FBI hledala v Trumpově rezortu Mar-a-Lago utajované dokumenty o jaderných zbraních. Neupřesnili, o jaké dokumenty se jedná a zda se týkají amerického arzenálu nebo arzenálu jiné země.



Zpráva přišla několik hodin poté, co generální prokurátor Merrick Garland informoval, že osobně schválil vládní žádost o povolení k prohlídce, a prozradil, že ministerstvo spravedlnosti požádalo floridský soud o odtajnění příkazu s tím, že Trump sám informace o prohlídce zveřejnil.



Návrh ministerstva spravedlnosti se odvolával na "jasný a silný zájem veřejnosti pochopit, co se odehrálo".



Trump později vydal prohlášení, v němž uvedl, že nebude proti odtajnění soudního příkazu k prohlídce jeho domu, a naopak "podporuje okamžité zveřejnění těchto dokumentů" souvisejících s tím, co označil za "neamerickou, neoprávněnou a zbytečnou razii a vloupání... Zveřejněte ty dokumenty hned!".



Garlandovo prohlášení následovalo po zuřivé reakci na prohlídku ze strany Trumpových příznivců, kteří ji označili za politicky motivovanou. Ve čtvrtek byl jeden muž, který se pokusil vniknout do kanceláře FBI v Cincinnati, zastřelen policií poté, co z místa činu utekl.



Soud nařídil americké vládě, aby soudní příkaz předložila Trumpovým právníkům a do pátku do 15 hodin podala zprávu o tom, zda Trump vznesl námitky proti jeho odtajnění.



Podezření na přítomnost dokumentů o jaderných zbraních v Mar-a-Lago by mohlo vysvětlovat, proč Garland učinil tak politicky závažný krok, jako je nařízení agentům FBI vstoupit do domu bývalého prezidenta, neboť jejich zajištění by bylo považováno za prioritu národní bezpečnosti.



Trump byl v době svého působení v Bílém domě obzvláště fixován na americký jaderný arzenál a chlubil se tím, že je zasvěcen do přísně tajných informací.



V létě 2017 řekl americkým vojenským představitelům, že chce arzenál srovnatelný s jeho vrcholem za studené války, což by znamenalo jeho desetinásobné navýšení, což byl požadavek, který údajně vedl tehdejšího ministra zahraničí Rexe Tillersona k tomu, že Trumpa označil za "zasraného debila". Trump veřejně pohrozil vyhlazením Severní Koreje i Afghánistánu jadernými zbraněmi.



Bob Woodward ve své knize o Trumpově prezidentství Rage (Zuřivost) cituje bývalého prezidenta, jak mu řekl: "Máme to jaderné věci, které jste ještě neviděli ani o nich neslyšeli. Máme věci, o kterých Putin a Si nikdy předtím neslyšeli. Neví to nikdo - to, co máme, je neuvěřitelné."



Woodward uvedl, že mu bylo později řečeno, že USA skutečně mají blíže nespecifikovaný nový zbraňový systém, a činitelé byli "překvapeni", že Trump tuto skutečnost prozradil.



Cheryl Roferová, chemička, která pracovala na jaderných zbraních v národní laboratoři v Los Alamos, uvedla, že na různé druhy dokumentace se vztahují různé stupně utajení.



"Informace o konstrukci jaderných zbraní jsou "vyhrazené úda" a jsou 'od počátku tajné'. To znamená, že se předpokládá, že jsou utajované, pokud nejsou odtajněny," napsala na Twitteru Rofer,ová která píše blog s názvem Nuclear Diner. Dodala však: "Nevidím žádný důvod, proč by prezident měl mít informace o konstrukci jaderných zbraní."



Mezi jaderné dokumenty, k nimž by Trump měl běžně přístup, by patřila i utajovaná verze dokumentu Nuclear Posture Review o schopnostech a politice USA. V blízkosti prezidenta je vždy vojenský poradce, který má u sebe "jaderný fotbalový míč", kufřík umožňující jaderný úder, ale bylo by neobvyklé, kdyby tyto dokumenty Trump z fotbalového míče vyndal.





Další možností, na kterou Roferová poukázala, je, že si Trump mohl ponechat svou jadernou "sušenku", kousek plastu podobný kreditní kartě s identifikačními kódy potřebnými pro jaderný start. Tyto kódy by však byly změněny v okamžiku, kdy by se Biden 20. ledna 2021 v poledne ujal úřadu amerického prezidenta.





