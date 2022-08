V Německu probíhá léto vlaků. V ČR vlaky stojí

15. 8. 2022

V Německu probíhá léto vlaků, píše Guardian. V Česku:

Detailni rozbor kolegy @tomas_lysonek Auta jedou, vlaky stojí. Přestaňte snít o rychlodráze a dejte dohromady aspoň současné tratě https://t.co/9AuQehyeCd prostřednictvím uživatele @hospodarky — Jaroslav Masek (@JaroslavMasek1) August 14, 2022 V červnu zavedla v Německu koaliční vláda vedená SPD výrazně dotovanou a velmi populární měsíční jízdenku na veřejnou dopravu za 9 eur, která měla lidi dostat z aut a zároveň zmírnit krizi životních nákladů. Jen v červnu si ji koupilo 31 milionů lidí. Nejnovější údaje ukazují, že se zdvojnásobil počet cest vlakem na krátké vzdálenosti mezi 30 a 100 km ve srovnání s obdobím před nástupem této vlády. Zdá se, že každý pátý cestující poprvé využil možnosti pravidelně využívat veřejnou dopravu.





Podobně odvážné experimenty probíhají i jinde, a to na základě dlouhodobého cíle snížit emise oxidu uhličitého a krátkodobé potřeby zmírnit dopady prudce rostoucích nákladů na pohonné hmoty. Ve Španělsku jiná koaliční vláda vedená socialisty zavádí od září do konce roku bezplatné cestování po železnici pro dojíždějící do zaměstnání a snižuje na polovinu mnoho dalších cen jízdného. Rakousko loni zavedlo roční železniční jízdenku Klimaticket, která stojí přibližně 21 eur na týden. Lucembursko v roce 2020 zavedlo veškeré cestování vlaky a autobusy zdarma. Estonské hlavní město Tallinn má veřejnou dopravu zdarma od roku 2013.