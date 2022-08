Ruská agrese na Ukrajině: Musí Ukrajina očekávat zradu Západu?

15. 8. 2022

- Putin prohlásil, že Rusko a Severní Korea rozšíří své vztahy



. Putin severokorejskému vládci Kim Čong-unovi řekl, že obě země "společným úsilím rozšíří komplexní a konstruktivní bilaterální vztahy", uvedla v pondělí KCNA.

Kim údajně také poslal Putinovi dopis, v němž uvedl, že rusko-severokorejské přátelství vzniklo za druhé světové války vítězstvím nad Japonskem. Od té doby jejich "strategická a taktická spolupráce, podpora a solidarita" dosáhly nové úrovně ve společném úsilí o zmaření hrozeb a provokací ze strany nepřátelských vojenských sil, uvedl Kim v dopise.. KCNA tyto nepřátelské síly neidentifikovala, ale obvykle tímto termínem označovala USA a jejich spojence.



Severní Korea v červenci uznala dvě Ruskem okupované "lidové republiky" na východě Ukrajiny za nezávislé státy a představitelé nadnesli možnost vyslání severokorejských pracovníků do těchto oblastí, aby pomáhali při stavebních a jiných pracích.





- Simon Tisdall upozorňuje, že uvěznění Vladimira Putina je strategickým cílem, o který by měl Západ usilovat:



Strategické cíle Západu na Ukrajině - odrazit ruskou invazi, obnovit národní suverenitu a dosáhnout vítězství globální demokracie nad "silami temnoty" - jasně vytyčil americký prezident Joe Biden v březnu ve Varšavě a následně je podpořili vedoucí představitelé Spojeného království a Evropy.



Méně jasné však vždy bylo, zda upřímně očekávají, že těchto cílů dosáhnou, vzhledem k tomu, že NATO se ne zcela hrdinsky odmítá přímo zapojit. Nyní vyvstává nepříjemná, dokonce znepokojivá otázka: měli by se Ukrajinci připravit na to, že jim v zimě Západ vrazí nůž do zad?



Po téměř šesti měsících války se zvětšující se propast mezi rétorikou a realitou stává potenciálně osudnou. Rozhořčení veřejnosti nad invazí ustupuje obavám hraničícím s panikou z jejího znepokojivého dopadu na ceny energií a potravin a životní náklady.



Jak dlouho bude trvat, než se již tak vratká jednota Evropy rozpadne, pokud a kdy se konečně uzavře ruský plynový kohoutek?

- Filipíny chtějí nakoupit těžké vrtulníky Chinook od USA poté, co zrušily dohodu s Ruskem v hodnotě 12,7 miliardy pesos, aby se vyhnuly sankcím, uvedl v pondělí velvyslanec Manily ve Washingtonu.



V červnu, několik dní před ukončením šestiletého funkčního období prezidenta Rodriga Duterteho, Filipíny zrušily dohodu o nákupu 16 ruských vojenských transportních vrtulníků Mi-17 kvůli obavám z amerických sankcí souvisejících s ruskou invazí na Ukrajinu, uvádí agentura Reuters.



- Podle nedávné zprávy Institutu pro studium války ruští zmocněnci pokračují v upevňování administrativní kontroly nad okupovanými oblastmi vymáháním plateb v rublech.



- Dalších šest lodí získalo povolení k průjezdu námořním humanitárním koridorem v Černém moři, uvádí se v prohlášení, které vydalo Společné koordinační centrum (JCC) podporované OSN.

Ukrajinské vojenské velení v neděli uvedlo, že ruští vojáci pokračovali v neúspěšných útocích na ukrajinské pozice u Avdijivky, která se od roku 2014 stala jedním z opěrných bodů ukrajinských sil u Doněcku.



- Ukrajinské vojenské velení uvedlo, že "prudké boje" pokračovaly v obci Pisky na východě země, o níž Rusko dříve během dne prohlásilo, že ji má plně pod kontrolou.



- Celkem 42 zemí včetně USA, Japonska a Velké Británie a EU vyzvalo Rusko, aby okamžitě stáhlo vojenské síly z ukrajinské jaderné elektrárny Záporoží, kterou okupuje Rusko. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) varovala před možnou jadernou katastrofou, pokud nebudou boje zastaveny.



V prohlášení označila rozmístění ruského vojenského personálu a zbraní v jaderném zařízení za nepřijatelné, neboť "nerespektuje zásady bezpečnosti, ochrany a záruk, které se všichni členové MAAE zavázali dodržovat".



- Rusko bude spolupracovat s Talibanem tam, kde to bude "vyhovovat zájmům Moskvy".



- Zelenskij varoval osoby s ruským občanstvím před spoluvinou a mlčením při podpoře Putinovy války proti Ukrajině. "Mlčení lidí se blíží úrovni spoluviny. A odmítání skutečného boje proti zlu se stává jeho napomáháním. Proto pokud máte ruské občanství a mlčíte, znamená to, že nebojujete, znamená to, že ho podporujete," řekl ve svém posledním národním projevu.



- Ukrajinské síly pokračovaly v úderech na strategické mosty zásobující ruské jednotky držící město Cherson, jediné významné místo, které okupanti na západním břehu Dněpru drží, včetně Antonovského silničního mostu a přechodu u vodní elektrárny Kachovka proti proudu řeky. Ukrajina uvedla, že ruské jednotky, které během ofenzívy v jižním regionu překročily řeku Dněpr, se po poškození mostů potýkají s rostoucími obtížemi.



- Podle poslední vojenské zprávy Rusko tvrdí, že převzalo kontrolu nad obcí Udy ve východní Charkovské oblasti. Vesnice byla pod silným ostřelováním ruských sil.





- Prioritou Ruska v uplynulém týdnu bylo pravděpodobně přeorientování jednotek k posílení bojů na jihu Ukrajiny, uvedla v neděli britská vojenská rozvědka. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že Rusko také zřejmě zintenzivňuje útoky na východní donbaské frontě, což je pravděpodobně pokus zajistit, aby Ukrajina nebyla schopna soustředit síly na jihu proti Chersonu.





Zisky společnosti Saudi Aramco za tři měsíce do konce června vzrostly o 90 % na 48 miliard dolarů a překonaly tak téměř 26 miliard dolarů, které vydělala o rok dříve. Saúdskoarabský Kingdom Holding investoval do ruských energetických skupin Gazprom, Rosněfť a Lukoil mezi 22. únorem a 22. března, uvedl v neděli na Twitteru. K novým omezením vyzvaly Ukrajina, Estonsko, Lotyšsko, Finsko a Česká republika. Polsko rovněž zvažuje omezení ruských turistických víz.