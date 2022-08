Anglie musí snížit spotřebu masa, aby se vyhnula klimatickému kolapsu, říká potravinový car

17. 8. 2022

čas čtení 3 minuty





Čelný britský odborník na stravování Henry Dimbleby varuje, že tento krok je politicky toxický, ale je to jediný způsob, jak dosáhnout udržitelného využívání půdy a zabránit ekologickému kolapsu.





Dimbleby se domnívá, že pro udržitelné využívání půdy v Anglii je nutné snížit spotřebu masa o 30 % během 10 let.





Podle potravinového cara britské vlády je jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného využívání půdy v této zemi a zabránit ekologickému rozpadu, výrazné snížení spotřeby masa a mléčných výrobků. Dimbleby se domnívá, že pro udržitelné využívání půdy v Anglii je nutné snížit spotřebu masa o 30 % během 10 let.Podle potravinového cara britské vlády je jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného využívání půdy v této zemi a zabránit ekologickému rozpadu, výrazné snížení spotřeby masa a mléčných výrobků.



Henry Dimbleby uvedl, že ačkoli požadavek, aby veřejnost jedla méně masa - podpořený kombinací pobídek a sankcí - bude politicky toxický, je to jediný způsob, jak splnit cíle Británie v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti.



"Je to neuvěřitelně neefektivní využití půdy, když pěstujeme plodiny, krmíme jimi přežvýkavce, prasata nebo kuřata, která je pak během svého životního cyklu přemění na velmi malé množství bílkovin, které můžeme sníst," řekl.



V současné době se 85 % zemědělské půdy v Anglii využívá jako pastviny pro pasoucí se zvířata, jako jsou krávy, nebo k pěstování potravin, kterými se pak krmí hospodářská zvířata. Dimbleby, spoluzakladatel sítě restaurací Leon a respektovaný hlas v konzervativních kruzích, se domnívá, že k udržitelnému využívání půdy v Anglii je zapotřebí snížit množství masa o 30 % během 10 let. Jiní jdou mnohem dál: Greenpeace například tvrdí, že musíme snížit spotřebu masa o 70 %.



"Pokud se nám to nepodaří," řekl Dimbleby, "nesplníme v této zemi cíle v oblasti biologické rozmanitosti nebo klimatu. Máme také obrovskou příležitost ukázat celosvětové myšlenkové vůdcovství a ukázat jim, že to lze, že můžeme hospodařit udržitelně a přitom nasytit lidi."



Dimbleby je autorem dvou zpráv o potravinovém systému Spojeného království, které vypracovala vláda, ale následná bílá kniha, kterou v červnu zveřejnila vláda Borise Johnsona, byla široce kritizována za to, že oslabila jeho klíčová doporučení a obsahovala jen málo nových opatření k řešení prudce rostoucích nákladů na potraviny, dětského hladu, obezity nebo klimatické nouze.



"Vůbec mě to nepřekvapilo," odpověděl Dimbleby na otázku ohledně vynechání politiky snižování spotřeby masa ve vládní bílé knize.



"Je to tak zpolitizovaná oblast, že se jí všichni globálně vyhýbají. Máte obrovské lobby, které vedou kampaně za spotřebu, a veřejnosti se myšlenka snižování spotřeby masa a mléčných výrobků nelíbí."



Dimbleby sám nedoporučil zavedení daně z živočišných produktů.



"Vláda by padla do čtrnácti dnů, kdyby zavedla daň z masa," řekl. "Nemá smysl doporučovat nemožné věci."



Podle Dimblebyho je zapotřebí obrovské kulturní změny, aby lidé v Anglii přestali mít pocit, že musí jíst maso tak pravidelně.



"Vrací se to až k Magně chartě, k myšlence, že co dělám na svém pozemku, je moje věc. I když by vláda nerealizovala nějaký stalinistický pětiletý plán, existovala by jen kombinace pobídek a regulace.





"Francouzi nám říkali roastbeef, víte, a v 19. století jezdili lidé do Francie a komentovali, jak jsou prý ti Francouzi chabí a nemocní, že Angličané jsou silní, protože jedí hodně hovězího. To pokračuje dodnes ... Veřejnost nyní skutečně neuvěřitelně podporuje některá opatření - populární byla [daň] ze soli a cukru. Ale cokoli, do čeho se vláda zapojila v souvislosti s masem, to se setkalo s odporem."





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0