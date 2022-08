Ukrajinská "cizinecká legie": Sebevražedné mise, zneužívání, hrozby

19. 8. 2022

čas čtení 22 minut

Vedení zpravodajského křídla Mezinárodní legie na Ukrajině je údajně zapleteno do různých porušování práv, včetně zneužívání, krádeží a vysílání nepřipravených vojáků na bezohledné mise, informují Anna Myroňuková a Alexandr Chrebet. Vedení zpravodajského křídla Mezinárodní legie na Ukrajině je údajně zapleteno do různých porušování práv, včetně zneužívání, krádeží a vysílání nepřipravených vojáků na bezohledné mise,

Jedním z velitelů jednotky a častým předmětem stížností vojáků je údajný bývalý člen zločinecké organizace z Polska, doma hledaný pro podvody. V jednotce Legie se podílí na koordinaci vojenských operací a logistice.

Bojovníci legie ho obviňují ze zneužívání moci tím, že nařídil vojákům rabovat obchody, vyhrožoval vojákům zbraní a sexuálně obtěžoval zdravotnice legie.

Začátkem května přijel na Ukrajinu poručík z Brazílie, aby se připojil k Mezinárodní legii po výzvě prezidenta Volodymyra Zelenského "občanům světa", aby přišli a pomohli bránit Ukrajinu.

Myslel si, že jeho rozsáhlé zkušenosti v brazilské armádě ho připravily na téměř jakýkoli úkol.

Přesto ale nebyl připraven provádět sebevražedné mise na příkaz velení, ani tolerovat rozkazy rabovat a krást.

Jako velitel čety Mezinárodní legie dostal rozkaz udělat právě to.

Brazilský důstojník si vzpomíná, jak jeho podřízení před rezignací z legie řekli: "Přišli jsme sem, abychom pomohli těmto lidem bojovat za tuto zemi, proti této invazi. Nepřišli jsme sem dělat přesně to, co dělají zkurvení Rusové, když jsou na ukrajinské půdě."

Vyšetřování listu Kyiv Independent odhaluje endemické problémy v jednom z křídel Mezinárodní legie, na které dohlíží ukrajinská rozvědka.

Někteří z velitelů jednotek jsou podle více zdrojů zapleteni do krádeží zbraní a zboží, sexuálního obtěžování, napadení a vysílání nepřipravených vojáků na bezohledné mise.

Obvinění v tomto příběhu jsou založena na rozhovorech s legionáři, písemných svědectvích více než tuctu bývalých a současných členů legie a osmasedmdesátistránkové zprávě, kterou dali dohromady o problémech v této konkrétní jednotce Mezinárodní legie.

Už asi čtyři měsíce klepou zahraniční bojovníci na dveře vysokých úřadů s žádostí o pomoc. Zpráva byla předložena parlamentu a písemná svědectví byla zaslána do Zelenského kanceláře. Prezidentova komisařka pro práva vojáků Aljona Verbytska potvrdila, že obdržela stížnosti legionářů a předala je orgánům činným v trestním řízení.

Vojáci ale říkají, že úřady se zdráhají problém řešit.

Selhalo vedení?

Vojáci říkají, že Mezinárodní legie se skládá ze dvou křídel. Na jedno dohlíží ukrajinské pozemní síly. Ředitelství pro zpravodajské služby ministerstva obrany, známé pod ukrajinskou zkratkou GUR, koordinuje druhou.

GUR do okamžiku zveřejnění článku nereagovalo na žádost Kyiv Independent o komentář.

Podle členů zpravodajského křídla Legie jsou jejich velitelé přímo podřízeni šéfovi GUR Kyrylu Budanovovi, kterého Zelenskij také koncem července jmenoval do čela zpravodajského výboru v prezidentské kanceláři.

Oficiálně křídlo Legie podřízené GUR řídí major Vadym Popyk. Jednotku však neřídí sám.

Moc je v rukou několika lidí: Popykova pravá ruka, major Taras Vašuk (vojáky označovaný jako "mladý Taras"), zpravodajský důstojník ve věku kolem 20 nebo 30 let, podle zahraničních bojovníků; Vašukův strýc, také Taras (označovaný jako "starý" Taras) a také zpravodajský důstojník; a šedesáletý Saša Kučynski.

"Jsou jako ti nejlepší kamarádi," řekl o třech mužích americký legionář listu Kyiv Independent.

Mladý Taras, starý Taras a Saša řídí operace jednotky. Posílají vojáky na mise a koordinují zpravodajské křídlo Legie. Saša má také na starosti logistiku a zásobování.

Legionáři viní trojici z různých prohřešků. U dvou Tarasů se hlavní stížnosti týkají toho, že posílají vojáky na sebevražedné mise.

Americký voják, s nímž hovořil list Kyiv Independent, popsal několik misí, které se uskutečnily poblíž města Mykolajiv na jihu země, jednoho z horkých míst války.

Ruské jednotky objevily pozici Legie a začaly ji silně ostřelovat. Zbytek jednotek ustoupil ze sekundární pozice za nimi a nechal tým, aby držel frontovou linii sám, bez zálohy.

"Nechali nás doslova napospas a nechtěli nás evakuovat," řekl voják. Jeho kolega, voják Scott Sibley, byl zabit, zatímco tři další byli při této misi těžce zraněni.

Krátce poté, co četa unikla ostřelování, dostala další skupina ze stejné jednotky rozkaz zaujmout stejnou pozici.

"Řekli jsme veliteli, že ty pozice objevili Rusové... Pokud se tam vrátíme, jsme všichni mrtví," řekl americký voják listu Kyiv Independent.

Starší Taras neposlouchal a poslal další skupinu na stejné místo, řekl voják. Příběh se opakoval, ale tentokrát se čtyřmi zabitými, několika zraněnými a jedním zajatým. Zajatý voják Andrew Hill nyní čelí falešnému "soudu" a možné popravě v Rusy okupovaném Doněcku kvůli obvinění, že je žoldnéř.

Činy Saši Kučynského však v šíři údajných provinění vynikají.

Kromě toho, že posílal bojovníky na smrt, řekli legionáři, Kučynski je donutil, aby mu pomohli vyrabovat obchody. Bojovníci řekl Kyiv Independent, že je také těžkým pijákem, který týrá své podřízené.

Jiný voják, americký Žid, řekl listu Kyiv Independent, že židovští vojáci zažili antisemitismus Kučynského. Zdůraznil, že se s tím u nikoho jiného v ukrajinské armádě nesetkal.

Voják také říká, že Kučynski požadoval podíl na výstroji a vybavení, které voják koupil pro své blízké vrstevníky z legie. Když ji voják odmítl vydat, Kučynski na něj namířil zbraň.

"A pak Saša (Kučynski) začal křičet a křičet," vzpomínal voják. "Řekl: 'Vím, že tu jsou věci. Dej mi své věci'."

"A před překladatelem na mě zvedne zbraň." A já si říkal: ‚Zastřelíš mě? Zastřelíš mě.‘ A pak je tu takový pohled, upřímně řečeno, výčitky, ale jako ‚Ach, kurva‘ a on odložil zbraň," pokračoval voják.

Vyprávěl, že se jednou setkal s legionářem, na kterého Kučynski také zvedl zbraň.

Podle dalšího amerického legionáře Kučynski obtěžoval i zdravotnice v jejich jednotce a používal vůči nim sexuálně sugestivní jazyk. Podle amerického vojáka si zdravotnice legie stěžovaly, ale nikdo s tím nic neudělal. Zahraniční zdravotnice, kterou znal a která byla obtěžována Kučynskim, již není v Legii a od té doby opustila Ukrajinu, řekl.

Když je v nesnázích, říkají legionáři, že se Kučynski obrátí na Tarase Vaškuka, aby ho kryl.

"Saša zavolá Tarasovi a dostane potvrzení, že může dělat, co chce. A Taras ho neustále podporoval," řekl skandinávský voják listu Kyiv Independent.

Kučynski však dodnes zůstává ve své faktické velitelské pozici v Legii navzdory stížnostem podřízených a navzdory tomu, že podle ukrajinských zákonů nemůže jako cizinec zastávat výkonné funkce v armádě.

Když byl Kučynski konfrontován s obviněními legionářů, odmítl je oslovit.

"Je na Úřadu vojenského prokurátora, aby se těmito otázkami zabýval," řekl po telefonu listu Kyiv Independent. "Bez komentáře. Jsem zaneprázdněn."

Pak zavěsil.

Vyšetřování Vojenské prokuratury by nebylo prvním případem, kdy měl Kučynski problém se zákonem.

"Saša Kučynski"

Podle zdrojů listu Kyiv Independent z legie není Saša Kučynski skutečným jménem toho muže. Údajně jím je Piotr Kapuscinski, bývalý člen zločinecké organizace z Polska, který po několika střetech se zákonem uprchl na Ukrajinu.

Na žádost listu Kyiv Independent naši kolegové ze skupiny investigativní žurnalistiky Bellingcat provedli srovnání obrázků Sašy Kučynského, které poskytli legionáři, a fotografií Piotra Kapuścińského z polských médií. Výsledky podporují závěr, že fotografie patří stejné osobě.

V Polsku je Kapuscinski hledaný pro podvod a hrozí mu až osm let vězení. Podle polské Gazety Wyborczy už dříve seděl.

V roce 2014 uprchl z Polska a o dva roky později se znovu objevil na Ukrajině. V říjnu 2016 byl vyšetřován na Ukrajině za loupež a sexuální napadení, ale byl obviněn pouze z loupeže. V listopadu 2016 byl zadržen a strávil přes rok za mřížemi.

Varšava požádala Kyjiv o vydání Kapuscinského v roce 2017, ale ukrajinské úřady uvedly, že ho nejprve budou soudit samy.

Znovu se vynořil v květnu 2021, když policisté prohledali jeho vozidlo, kde našli poloautomatickou pistoli a náboje, a pokračovali v prohledávání budovy, kterou používal, a našli výbušniny. Za držení nelegálních zbraní mu hrozilo až sedm let vězení, ale téměř okamžitě byl propuštěn na kauci ve výši téměř 2 500 dolarů.

Poté, co v únoru vypukla totální ruská válka, Kapuscinski vstoupil do armády, v tu chvíli soudy jeho případ pozastavily a poté v květnu 2022 splatily jeho kauci.

Jeho kriminální minulost nezabránila Kapuscinskému dostat se do Legie a získat tam výkonnou funkci. Legislativa říká, že všichni zahraniční rekruti musí před vstupem do ukrajinské armády projít prověrkami. Není jasné, zda se záznam v trestním rejstříku považuje za porušení dohody.

Na Ukrajině mohou občané sloužit v armádě, pokud mají probíhající trestní řízení nebo odsouzení. Zákon však nepočítá s cizinci. Takže když ukrajinský soud odložil případ Kapuscinského a vrátil mu kauci, použil stejnou normu, která platí pro Ukrajince.

V Legii se Kučynski (Kapuscinski) označuje za plukovníka a nosí plukovnické epolety, podle svědectví vojáků a fotografií Kučynského, které legionáři poskytli listu Kyiv Independent. Ve skutečnosti mohou cizinci sloužit v ukrajinských ozbrojených silách pouze v nižších hodnostech, jako vojáci, seržanti a poddůstojníci.

Od začátku roku se muž, který si říká Saša Kučynski, údajně změnil z podezřelého z trestného činu propuštěného na kauci ve svobodného muže a de facto velitele vysoce postavené ukrajinské vojenské jednotky.

Za svá údajná provinění v Mezinárodní legii byl Kučynski již několikrát vyslýchán.

Nejprve Bezpečnostní službou Ukrajiny (SBU) poté, co vyhrožoval jednomu z amerických vojáků zbraní. Podle vojáka Kučynski nečelil žádným následkům.

Poté vojenskou prokuraturou na základě stížností jiných legionářů na něj, podle zdrojů v donucovacích orgánech pro list Kyiv Independent. Stížnosti se týkaly zneužití pravomoci, podvodu a napadení. Kučynski obvinění odmítl a ponechal si funkci. Vyšetřování však pokračuje.

Posláni na smrt

Vyšetřování Saši Kučynského se mimo jiné týká toho, že poslal vojáky na takzvanou sebevražednou misi v Sievierodoněcku, klíčovém městě v Luhanské oblasti, které ruské jednotky obsadily koncem června.

Podle brazilského poručíka, který hovořil pro Kyjev Independent, byly Kučynského rozkazy nekonzistentní.

Nejprve se brazilská jednotka dva týdny připravovala na odminovací misi v jižní části Záporožské oblasti.

Začátkem června, pár dní po misi, byli náhle přesunuti na jiné místo. Kučynski jim nařídil, aby šli do Sievierodoněcku ve východní Luhanské oblasti a drželi pozice blízko nepřátelských linií.

Vstup do jednoho z hlavních válečných bodů byl velmi odlišný od odminovací mise. To by nebyl problém, kdyby na to byli připraveni, řekl brazilský důstojník, ale nebyli.

"Dva týdny jsme tyto lidi připravovali se všemi druhy výcviku a detektory kovů a odminovacími zařízeními... a teď nás pošlete do průmyslové zóny do městského typu boje. Sašo, to je šílené," vzpomíná legionář na vyprávění svému veliteli.

"Rozumím. Jsem tam s vámi, ale takový je rozkaz," odpověděl prý Kučynski.

Brazilský poručík začal plánovat operaci v Sievierodoněcku, ale ani Kučynski, ani druhý velitel Taras Vašuk mu nepodali žádné informace – což prý měli – o situaci na místě. Tehdy byl Sievierodoněck centrem těžkých bojů. Ukrajinští vojáci se z města stáhli o pár týdnů později.

"Mnoho položených otázek nebylo zodpovězeno, například kde byly přátelské jednotky," řekl brazilský důstojník.

Teprve později se dozvěděl, že předchozí skupina vyslaná právě na tuto misi se dostala pod přátelskou palbu ukrajinských vojáků. Byl zabit další brazilský legionář a museli ustoupit.

"Dostali jsme se do pole, aniž bychom věděli, co se děje," řekl důstojník.

"Uvědomil jsem si, že nám ti hajzlové nedovolí plánovat," řekl o Sašovi a Tarasovi. "Prostě by nás přivedli doprostřed toho místa, vrhli nás tam bojovat, vrhli nás tam zemřít."

Po příjezdu je přivedl na místo ukrajinský voják speciálních sil. Brazilci řekl, že ukrajinští vojáci jsou uvnitř budov podél jejich cesty, ale nemají s nimi navázanou komunikaci, takže střílejí na každého, kdo prochází.

"Co sakra? Jak projdeme? Tihle (Ukrajinci) po nás budou střílet?" zeptal se Brazilec.

"Jo, to je pravda. Musíme se schovat,“ řekl mu údajně ukrajinský voják.

Strávili tam čtyři dny místo plánovaných dvou. Došlo jim jídlo a voda a požádali o rotaci, ale Kučynski, který je tam poslal, neodpověděl.

"Nikdo nespal, všichni jsou strašně unavení." Někteří z mých chlapů jsou dehydrovaní a jeden zraněný. A my jsme tam stáli. Tehdy Saša (Kučynski) zmizel z radaru,“ řekl.

Brzy se někdo, koho neznali, ozval přes rádio a řekl, že je na cestě nová skupina. Vojáci dorazili, ale pak uprostřed noci beze slova odešli. Druhý den je zastoupila jiná četa, která je nahradila.

Brazilec se domnívá, že Kučynski neměl žádný plán na jejich stažení.

"Skupina podvodníků, kteří si hrají s lidskými životy," řekl o vedení jednotky. Jeho popis sebevražedných misí potvrzují i ​​další vojáci – jak v rozhovorech s Kyiv Independent, tak ve svých oficiálních svědectvích, která podali prezidentské kanceláři.

Brazilský velitel čety a několik jeho vojáků byli zraněni, ale přežili. Poté, co byli konečně evakuováni ze Sievierodoněcku, se většina bojovníků čety rozhodla legii opustit.

"My kurva nezůstaneme. Odcházíme,“ vzpomínal na ně poručík.

Tým brazilského bojovníka není jediný, který z Legie odešel zklamaný.

Cizinci, kteří opustili Mezinárodní legii kvůli špatné organizaci, nedostatku vybavení a smluv na dobu neurčitou, se již dostali do titulků mezinárodních médií.

Drancování nákupního centra

Přibližně v době bitvy u Sievierodoněck na začátku června dostali legionáři od Kučynského kontroverzní úkol: Dojet ze své základny do místního nákupního centra v sousedním městě Lysyčansk v Luhanské oblasti a vzít si zboží z obchodů.

"Přímo jsem slyšel rozkaz Saši Kučynského vojákům mé jednotky, aby vtrhli do nákupního centra, co nejdříve posbírali nábytek a elektroniku a po cestě posbírali všechny možné cennosti," napsal kanadský bojovník ve svém prohlášení po incidentu.

Podle oficiálních svědectví vojáků, které získal Kyiv Independent, "Saša" také řekl podřízeným, aby si vzali, co se jim líbí: Boty, dámské oblečení, šperky, hodinky a elektroniku.

Mnoho vojáků poslechlo, protože pocházejí z profesionálního vojenského prostředí, kde nezpochybňují příkazy nadřízených.

"(Normálně) byste měl říct ‚ano, pane‘ a udělat to. Protože věříte, že váš velitel ví, o co vás žádá... Prostě předpokládáte, že tato akce je legální, a jdete do toho. Neměli byste to zpochybňovat," řekl brazilský legionář listu Kyiv Independent.

"Místní viděli, jak jsme naložili nábytek, což mi bylo velmi nepříjemné. Připadalo mi, jako bychom je okrádali. Kvůli tomu jsem na Ukrajinu nepřišel," píše se ve svědectví kolumbijského vojáka.

"Poblíž nákupního centra byli místní obyvatelé, z nichž jeden, když to viděl, křičel urážky a ostatní se na nás dívali s výčitkami a odsouzením. Nevím, jestli to bylo legální, nebo ne, ale styděl jsem se splnit rozkaz Saši Kučynského a odnést nábytek a cennosti z obchodů během nepřátelství a před místními obyvateli, kteří trpěli válkou," napsal francouzský legionář ve svém prohlášení.

Někteří vojáci odmítli splnit rozkaz.

Na videu, které získal Kyiv Independent, je v nákupním středisku slyšet několik cizinců, kteří zpochybňují zákonnost "Sašových" objednávek.

"Nebudeme v žádném případě zapleteni do lupičství. Za tímhle nebudeme stát," ozývá se anglicky mluvící voják.

Poté davu řekne, že nezůstane u kradeného zboží a jde dolů, aby počkal, až ho vyzvedne auto a odjede zpět na základnu. "Saša" se zlobí, že vojáci odmítli splnit jeho rozkazy.

"Poslouchejte, (nedávejte mi) podmínky. Toto je rozkaz, zůstat tady a čekat na velitele. Toto je rozkaz. Chápeš to? Objednávka. Tohle je armáda," říká polský velitel lámanou ruštinou.

"Nepovažuji tento příkaz za zákonný. Nevidíme to jako rozumné," odpovídá voják.

Video končí tím, že voják říká svým vrstevníkům: "Pojďme dolů, chlapi. Tyto hry nehrajeme."

Podle legionářů Kučynski nařídil podobné rabování při mnoha příležitostech a nařídili účast i ukrajinským vojákům.

Legionáři nevědí, kam byly předměty odeslány. Na videu, které získal Kyiv Independent, je slyšet jeden voják, jak v ruštině říká, že nábytek a elektronika odvezená z obchodního centra byly pro velitelství jejich jednotky v Kyjevě.

Obvinění z krádeže

Podle legionářů byli pravidelně svědky toho, co považovali za podezřelé pohyby zbraní.

"Auto přijíždí, auta odjíždějí, bedny se zbraněmi přicházejí, bedny se zbraněmi odjíždějí," řekl jeden z amerických vojáků.

Přestože jsou zbrojnice legie nabité nejrůznějšími těžkými zbraněmi a municí, vojáci říkají, že často neskončily v jejich rukou.

"Během mého pobytu v Sievierodoněcku přijelo civilní vozidlo natřené maskováním s termokamerami," napsal ve svém svědectví kolumbijský voják. "Nebyly rozděleny mezi vojáky kvůli jejich údajné nepřítomnosti. Mezitím Saša Kučynski navrhl vojenskému personálu Mezinárodní legie koupit tyto termokamery za 300 dolarů".

"Myslím, že Saša Kučynski uměle vytvořil dojem nedostatku nějaké munice, aby se ilegálně obohatil tím, že ji poskytoval bojovníkům (za peníze) jakoby od sebe," napsal ve svém svědectví další bojovník z Kolumbie.

Podle něj si dva jeho kolegové vojáci poškodili sluch kvůli nedostatku sluchátek, o kterých věděl, že je mají ve zbrojnici pod Kučynského kontrolou.

Vojáci tvrdí, že Kučynski odebíral část munice, kterou by nezávisle obdrželi od dobrovolníků a dárců. Říkali tomu "Sašova daň".

"Takže musíš dát Sašovi, co chce." A pak můžete (zbytek) těchto věcí dát svým chlapům,“ řekl jeden z amerických vojáků. "Všechno jen vypadá jako zastírání. Je to velmi zvláštní. Připadá mi to jako (organizovaný) obchod."

Totéž se stalo dalšímu americkému vojákovi. Jeho zásilka dorazila na základnu, když byl na misi. Když se vrátil, některé balíčky byly pryč.

"Bylo to označeno pro náš tým. Takže v podstatě, takhle jednoduše, polovina věcí tam nebyla."

Čekání na řešení

Zahraniční vojáci tvrdí, že nechtěli zveřejňovat krizi v Mezinárodní legii a snažili se problém řešit v zákulisí.

Nejprve si stěžovali svým velitelům, poté zákonodárcům a nakonec zašli až do prezidentské kanceláře. Vzhledem k tomu, že Legie byla vytvořena na Zelenského rozkaz, zahraniční bojovníci počítali s podporou jeho administrativy, ale odtamtud se jim moc pomoci nedostávalo.

Prezidentova komisařka pro práva vojáků Aljona Verbycká řekla listu Kyiv Independent, že informovala své nadřízené o stížnostech legionářů. Komu přesně to hlásila, blíže neupřesnila.

V prezidentské kanceláři dohlížejí na Legii pro Zelenského dva lidé, podle zdrojů listu Kyiv Independent blízkých úřadu. Jsou jimi Vitalij Martyňuk, expert na národní bezpečnost, a Roman Mashovets, zástupce vedoucího úřadu a bývalý zaměstnanec zpravodajské agentury GUR.

Prezidentská kancelář před zveřejněním neodpověděla na žádost Kyiv Independent o komentář.

Stížnost u prezidentské kanceláře nevyšla. Věci se ještě zhoršily, říkali vojáci, když ti, kteří bili na poplach ohledně vedení Legie, se začali cítit pod tlakem a dostávali výhrůžky.

Mezitím mnoho profesionálních členů jednotku opustilo kvůli údajnému špatnému řízení a problémům s papírováním. Legie některým z nich neposkytla oficiální smlouvy.

"Byli tam opravdu dobří chlapíci ze speciálních (sil). Tedy ne z běžné armády. Mnoho chlapů ze speciálních jednotek doslova řeklo: ‚Ne, děkuji. Už takhle nemůžeme pracovat," řekl americký voják.

Ti, kteří v jednotce zůstali, chtějí, aby nadále pomáhala Ukrajině postavit se proti Rusku. Věří, že aby to bylo efektivní, musí být Legie reformována pod novým vedením.

"Mám velmi, velmi, velmi příjemnou zkušenost se všemi v ukrajinské armádě mimo Sašu a Tarase," řekl jeden z amerických vojáků.

"Vždycky jsem tak trochu držel jazyk za zuby. Jen proto, že lidé jako Saša tohle všechno opravdu diskreditují,“ řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

0