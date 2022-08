Sucho v Číně způsobilo vyschnutí řeky Jang-c'-ťiang, což vyvolává nedostatek elektrické energie

22. 8. 2022

čas čtení 4 minuty





Byla vyhlášena celostátní pohotovost, přičemž obzvláště silně je zasažen jihozápad země a vysychají i části mohutné řeky Jang-c'-ťiang

Rekordní sucho způsobilo vyschnutí některých řek v Číně - včetně části Jang-c'-, což ovlivnilo výrobu elektrické energie vodními elektrárnami a zastavilo lodní dopravu.

V pátek byla vyhlášena celostátní výstraha před suchem, protože po V pátek byla vyhlášena celostátní výstraha před suchem, protože po

dle předpovědí bude dlouhotrvající a silná vlna veder na hustě osídleném jihozápadě Číny pokračovat i v září.





Ztráta průtoku vody v rozsáhlém čínském hydroenergetickém systému vyvolala "vážnou situaci" v Sečuánu, který získává více než 80 % energie z vodních elektráren.

V neděli vláda provincie vyhlásila nejvyšší stupeň varování "zvláště silný", přičemž průtok vody do vodních nádrží v S'-čchuanu klesl na polovinu. Poptávka po elektřině mezitím letos v létě vzrostla o 25%, informovala místní média.

Platí varování před pokračujícími vysokými teplotami a slabými srážkami. V neděli bylo již desátý den po sobě vydáno rudé varování před vedry - nejvyšší stupeň výstrahy - pro rozsáhlé oblasti země.







Zdroj v angličtině ZDE

1

573

Minulý týden provincie kvůli nedostatku elektřiny Čína pozastavila nebo omezila dodávky elektřiny do tisíců továren a omezila její spotřebu pro veřejnost. Mezi společnostmi, které údajně v posledních dvou týdnech dočasně pozastavily provoz v některých závodech, jsou například Toyota, Foxconn a Tesla. V neděli deník South China Morning Post informoval, že plány na obnovení výroby v tomto týdnu byly odloženy.Jang-c'-ťiang je třetí největší řekou světa, která zásobuje pitnou vodou více než 400 milionů Číňanů a je nejdůležitější vodní cestou pro čínskou ekonomiku. Má také zásadní význam pro globální dodavatelský řetězec, ale letos v létě dosáhla rekordně nízké hladiny vody a celé její úseky a desítky přítoků vyschly. Průtok vody na hlavním kmeni Jang-c'-ťiang je o více než 50 % nižší než průměr za posledních pět let. Lodní trasy na středním a dolním úseku řeky byly rovněž uzavřeny.V postižených oblastech Číny úřady spěchají se zajištěním dodávek vody a elektřiny, protože se v regionu blíží období sklizně plodin náročných na vodu, jako je rýže a sója. V neděli úřady vypustily 980 milionů metrů krychlových vody z nádrží ve snaze doplnit nižší hladiny řek, uvedla státní média.Sucho postihlo nejméně 2,46 milionu lidí a 2,2 milionu hektarů zemědělské půdy v provinciích Sičuan, Hebei, Hunan, Jiangxi, Anhui a Čongqing. Podle čínského ministerstva pro řešení mimořádných událostí potřebovalo kvůli suchu přímou vládní podporu více než 780 000 lidí. Do oblastí, kde zcela vyschly zásoby pitné vody, byla pitná voda dovážena kamiony. Jen v červenci způsobily vysoké teploty přímé ekonomické ztráty ve výši 2,73 miliardy jüanů (400 milionů dolarů) a postihly 5,5 milionu lidí, uvedlo minulý týden ministerstvo pro mimořádné situace.Ve městě Čchung-čching klesla hladina vody a odhalila dříve zatopené buddhistické sochy, jejichž stáří se odhaduje na 600 let.Po celém světě vysychají velké řeky, protože rekordní vedra si vybírají ničivou daň, včetně Rýna a Loiry v Evropě a řeky Colorado v USA.Bernice Leeová, předsedkyně poradního sboru v londýnském akcelerátoru udržitelnosti Chatham House, uvedla, že společnosti včetně Číny zůstávají "nedostatečně připravené" na události s velkým dopadem, jako jsou extrémní sucha a vlny veder.Čínské úřady opakovaně přičítají sucho a vlnu veder změně klimatu. Čchen Lijuan, hlavní prognostik národního klimatického centra, minulý týden označil kombinaci vlny veder a sucha za "tlakový hrnec"."Musíme se smířit s tím, že podobné vlny veder se budou v budoucnu vyskytovat často ... stane se to novou normou," řekl Čchen.Bezprostřední dopad na dodávky elektřiny však vyvolal tlak na závazky Pekingu v oblasti změny klimatu. Minulý týden vicepremiér Han Zheng prohlásil, že vláda zvýší podporu výroby elektřiny z uhlí.