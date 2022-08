Ukrajina zřejmě disponuje raketami dlouhého doletu

24. 8. 2022

čas čtení 13 minut

Vše začalo 9. srpna útokem na leteckou základnu Saki na Ruskem okupovaném Krymu, nejméně 225 km za ruskou frontovou linií. Satelitní snímky zveřejněné následující den odhalily scénu naprosté devastace, přičemž nejméně devět ruských válečných letadel bylo zcela zničeno a mnoho dalších nebylo způsobilých k letu, napsali Michael Weiss a James Rushton. Vše začalo 9. srpna útokem na leteckou základnu Saki na Ruskem okupovaném Krymu, nejméně 225 km za ruskou frontovou linií. Satelitní snímky zveřejněné následující den odhalily scénu naprosté devastace, přičemž nejméně devět ruských válečných letadel bylo zcela zničeno a mnoho dalších nebylo způsobilých k letu,

Jeden představitel západní tajné služby později tvrdil, že útok "vyřadil z provozu více než polovinu bojových letounů ruského námořnictva Černomořské flotily", což by zvýšilo celkový počet zničených nebo poškozených letadel na nejméně 13, protože na letišti bylo před útokem na základnu 26 letadel.

Druhý potvrzený zásah se odehrál přesně o týden později, 16. srpna, když ruský muniční sklad dramaticky explodoval poblíž Džankoje na severním Krymu, zhruba 190 km za frontovou linií. Zaměřena a zničena byla také elektrická rozvodna ve stejné oblasti.

Kyjev byl ohledně původu těchto útoků nejednoznačný.

Ukrajinská vláda nejprve odmítla oficiálně potvrdit, že za výbuchy stojí její armáda, a vysmívala se ruským tvrzením, že z letecké základny Saki se začalo kouřit kvůli "nehodě", možná související s kouřením cigaret v blízkosti hořlavých materiálů. (Twitterový účet ukrajinského ministerstva obrany toto vysvětlení nadále omílal.)

V pozadí se však k odpovědnosti přihlásila řada anonymních ukrajinských úředníků a k západním reportérům unikla nesourodá vysvětlení. Jeden řekl New York Times v den úderu na Saki, že "bylo použito zařízení výhradně ukrajinské výroby", aniž by upřesnil, co to mohlo být: Dron, raketa nebo nějaká dálkově odpálená bomba. Další den přišla verze, že za to mohou ukrajinské speciální síly; ne nutně v rozporu s prvním vysvětlením, ale spíše nasvědčuje tomu, že cokoliv zasáhlo Krym, nebyla to raketa vypálená ze stakilometrové vzdálenosti.

Konečně 20. srpna ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov řekl Washington Post, že útoky na Krymu byly výsledkem nové strategie degradace ruských sil úderem hluboko do nepřátelského týlu. Kádr sabotérů, "síla odporu", jak to nazval Reznikov, se dal dohromady v lednu a nyní pracuje ve spojení s ukrajinskými speciálními silami a zaměřuje se na muniční sklady, sklady paliva a ruská velitelská centra.

"Pro naše americké partnery je to naprosto výhodná situace, protože jsme nepoužili americké zbraně," řekl Reznikov listu Post.

Přesto bývalí agenti a vojenští analytici amerických speciálních sil pochybují, že pozemní síly nastražily výbušniny, na základě veřejně dostupných důkazů o následcích v Saki.

"Krátery viditelné na satelitních snímcích mají průměr 10 metrů," řekl Yahoo News Chuck Pfarrer, bývalý velitel eskadry týmu Navy SEAL Team 6. "A každá je v souladu s explozí nejméně 227 kg [vysoce účinné plastické výbušniny] C-4. Žádný tým speciálních sil nebude k cíli táhnout tunu C-4, když by ke zničení letadla stačily dvě unce."

Simultánnost explozí také vrhá podezření na tvrzení, že k vyhození letiště byla použita časovaná zařízení, dodal Pfarrer. "Časovače jsou dobré, ale nejsou tak dobré."

Dalším problémem s teorií speciálních sil je to, že neoficiální ani oficiální ruské zdroje nehlásily žádnou střelbu, ani ji nezaslechly na četných civilních záběrech z útoku na leteckou základnu. Pak tu bylo načasování útoku: V 10 hodin ve všední den, takže ruští rekreanti na nedaleké pláži byli svědky explozí a úzkostlivě vycházeli ze svých bungalovů. Speciální operace se obvykle provádějí v noci, pod rouškou tmy, aby se zabránilo odhalení nepřítelem (viz nájezd SEAL Teamu 6 na Usámu bin Ládina v Abbottabádu).

"Byl to raketový útok," řekl další bývalý agent amerických speciálních sil, který požádal o zachování anonymity. "Mohli partyzáni nebo speciální operátoři být na zemi a prozkoumávali cíle pro dělostřelectvo? Jistě. Ale nic na těch snímcích mi neříká, že Ukrajinci spouštěli věci na místě."

Ale co to mohlo být za střelu? To je otázka, která už čtrnáct dní zaměstnává open source zpravodajské detektivy a experty na zbraně.

Navzdory několika slibným systémům, které jsou v současné době ve vývoji, není známo, že by Ukrajinci měli v aktivní službě něco, co by dokázalo létat stovky kilometrů. Munice s nejdelším doletem v jejich arzenálu je taktická balistická střela Točka-U, která má maximální dolet kolem 185 km, přibližně 40 km od letecké základny Saki.

(Ukrajinci vyvíjejí na zakázku Saúdské Arábie raketový systém Hrim-2, který je modernějším a výkonnějším konkurentem ruského systému Iskander a útok na letiště Saki by nepochybně zvládl - pozn. KD.)

Navíc ve veřejně zveřejněných balíčcích zbraní poskytnutých Spojenými státy nebo jejich spojenci v NATO není nic s takovým dostřelem. Nejpokročilejší dělostřelecký systém dodávaný Západem, M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), byl dodán s raketami M31 GMLRS, které mají maximální dostřel asi 80 km.

Jeden pravděpodobný viník, který mohl být použit k útoku na Saki, je podle odborníků Army Tactical Missile System (ATACMS). Taktická balistická střela Lockheed Martin, kterou lze odpálit z M142 HIMARS nebo M270 MLRS – a obě platformy nyní Ukrajina vlastní. S ještě delším doletem než rakety M31 GMLRS by ATACMS zasáhl jakýkoli cíl v dosahu 300 km.

ATACMS je také ničivější proti jedinému cíli než rakety M31 GMLRS. Jako větší jednotlivá munice zabírá v odpalovacím zařízení celý slot ve srovnání se šesti M31 GMLRS. ATACMS také soustředí celých 227 kg své hlavice na osamocený cíl, k němuž se pohybuje nadzvukovou rychlostí 3,5 Machu. Díky tomu je téměř nemožné zastavit jej pomocí protivzdušné obrany nebo zachytit na video. Úder ATACMS je po dopadu vizuálně rozpoznatelný pouze tehdy, když cokoli, co zasáhne, exploduje.

Vzhledem ke svému doletu, rychlosti a síle je ATACMS pravděpodobným viníkem úderu na leteckou základnu Saki, až na jednu důležitou věc: Washington veřejně popřel, že by jej poslal na Ukrajinu.

Na bezpečnostním fóru v Aspenu v červenci americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl, že prezident Biden nebyl připraven vyslat ATACMS, jako důvod uvedl strach z eskalace s Ruskem. USA obzvláště váhají s poskytnutím zbraní, které by mohly zasáhnout cíle na ruské půdě, ačkoliv by to teoreticky mohla udělat i útočná puška nebo protitanková střela Javelin, pokud by vystřelily dostatečně blízko od hranic. Dosud byli Ukrajinci pozoruhodně disciplinovaní v tom, že nepoužívali dělostřelectvo dodané USA k zásahu mimo své vlastní území; Krym, jak USA opakovaně prohlásily, je suverénním ukrajinským územím. Nicméně, řekl Sullivan, americká bezpečnostní pomoc musí "zajistit, že neskončíme v situaci, kdy míříme ke 3. světové válce".

Ale během jediného měsíce se toho může hodně změnit, zvláště ve válce, která trvá teprve šest měsíců. Bezpečnostní pomoc Ukrajině se vyvíjela rychleji, než by mnozí očekávali, když Rusové 24. února zaútočili.

První "nákupní seznam" sestavený ukrajinským ministerstvem obrany v dubnu, který viděl Yahoo News, obsahoval zbraně, o kterých si v té době mnozí západní vojenští analytici mysleli, že si nikdy nenajdou cestu na bojiště. Buď byly tyto platformy považovány za příliš provokativní, podle Sullivanových nervozity ze zahájení 3. světové války, nebo se věřilo, že Ukrajinci nemohou být vycvičeni dostatečně rychle a zvládnout logistickou noční můru údržby systémů na válečných frontách. (Ukrajinci důsledně vzdorovali těmto očekáváním tím, že prokázali pozoruhodnou absorpční kapacitu pro standardní výzbroj NATO.)

Nákupní seznam obsahoval vše, od baterií protivzdušné obrany NASAMS přes protilodní střely Harpoon až po nyní velmi milované HIMARSy. Vše na něm bylo od té doby veřejně dáno Ukrajině — s jedinou výjimkou ATACMS.

Mohlo by se stát, že Spojené státy tajně dodaly tyto střely, nebo snad nalezly rafinované řešení, které by umožnilo jejich dodání třetí straně, čímž by vznikla možnost věrohodného popření?

Do konce června Rumunsko obdrželo 54 raket ATACMS. Je také známo, že je vlastní Turecko, raný a odvážný dodavatel ukrajinské flotily dronů Bayraktar TB2. Předpokládá se také, že Polsko obdrželo ATACMS před přijetím platforem HIMARS. Všichni tři jsou členy NATO, ale podmínkou pro získání těchto zbraní vyrobených v USA je, že k jejich předání jiné vládě je nutný souhlas Washingtonu.

Poslední týden a půl se Yahoo News obrátilo na řadu ukrajinských vojenských a zpravodajských úředníků a zeptalo se přímo, zda ukrajinská armáda nyní vlastní ATACMS. Odpovědi byly rovnoměrně rozpačité. "Omlouvám se, nejsem připraven o tom diskutovat," řekl jeden vysoký úředník. "Jsme omezeni naším oficiálním postavením," odpověděl jiný.

Možná je to pouze psychologická hra navržená tak, aby vyvolala přesně tento druh spekulací o nově objevených schopnostech Ukrajiny – a vyvolala nrvový otřes na vojenských základnách Kremlu v dosahu takových útoků. Nebo možná Ukrajinci nyní pálí něčím, co jim jejich dodavatel nařídil nezveřejňovat.

Americká bezpečnostní pomoc se od začátku války vyvíjela jak otevřeně, tak tajně. Některé zbrojní platformy se jakoby pod radarem přesunuly na Ukrajinu, zejména protiradiační rakety AGM-88 HARM, jejichž odeslání na Ukrajinu byl Pentagon nucen přiznat až poté, co se na bojišti a na ruských sociálních sítích začaly objevovat trosky.

Washington byl také nepřímo kreativní v tom, jak vyslal na Ukrajinu nová válečná letadla, zvláště po dobře známém raném debaklu kolem zrušeného rozhodnutí Polska darovat stíhačky MiG-29. Navzdory tvrzení Pentagonu, že neposlal na Ukrajinu žádné nové bojové letouny, Foreign Policy oznámilo, že tým ve východní Evropě napojený na evropské velitelství "pomohl rozebrat letouny Su-25 'Frogfoot' ze sovětské éry a vrtulníky Mi-17, aby mohly být odeslány na Ukrajinu." Často to, co není řečeno, odhaluje více než to, co je. V posledním oznámeném americkém bezpečnostním balíčku pro Ukrajinu v hodnotě 775 milionů dolarů bylo na údajích Pentagonu jednoduše uvedeno: "Dodatečná munice pro vysoce pohyblivé dělostřelecké raketové systémy (HIMARS)." Neuvedl typ munice.

Nyní přichází první vizuální důkaz naznačující, že Ukrajina možná používá ATACMS nebo jinou nepřiznanou munici dodanou Západem.

Zdálo se, že video zveřejněné na Twitteru 19. srpna ukazuje ukrajinský armádní HIMARS s namontovaným odpalovacím modulem, který vypadal výrazně odlišně od dříve pozorovaných vozidel, o nichž je známo, že nesou rakety M31 GMLRS. (Yahoo News nezávisle geolokovalo polohu vozidla na jižní Ukrajinu.)

Podle Thomase Theinera, bývalého člena velitelství alpských vojsk italské armády a dělostřeleckého specialisty, se munice pro platformy HIMARS a M270 MLRS dodává ve dvou různých pouzdrech. První je kontejner Launch Pod Container (LPC), který obsahuje šest raket GMLRS – Ukrajinci byli s nimi viděni už týdny. Druhým je Enclosure Assembly Launch Pod (EALP), ve kterém je umístěna jedna raketa ATACMS, u níž se až dosud neukázalo, že by ji Ukrajina rozmístila.

"EALP jsou záměrně maskovány, aby skryly svůj cenný obsah," řekl Theiner Yahoo News. "Pocházejí ze zařízení Lockheed Martin's Camden s nalepenými plastovými kryty na přední a zadní straně modulu, které jsou natřeny černou barvou a mají šest nalepených falešných krytů odpalovacích trubic GMLRS. Pro další zlepšení operační bezpečnosti mohou vojáci jednoduše skrýt zadní části ATACMS umístěním pevné desky na zadní část jejich M142 HIMARS. To, co vidíme v tomto videu, je to druhé."

19. srpna poskytl Alexej Arestovyč, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, rozhovor pro ukrajinské zpravodajství Politika, v němž potvrdil, že Ukrajina skutečně má dělostřelecké systémy s dlouhým dostřelem. Arestovyč tvrdil, že nejde o ATACMS, ale o "jinou střelu", která je menší a rychlejší.

Existují pouze dvě známé střely, které odpovídají tomuto popisu.

První je ER-GMLRS, což je sofistikovanější verze raket M31 GMLRS s delším doletem, které jsou v současné době ve výzbroji Ukrajiny. Druhým je Precision Strike Missile (PrSM), přesnější a hůře zachytitelná náhrada ATACMS, která je schopna letět až 640 km ještě vyšší rychlostí. ER-GMLRS nevyžaduje přepravu maskovanou technikou maskirovka; PrSM ano, protože je to ATACMS na steroidech, jen menší, což umožňuje umístění dvou střel namísto jedné v jediném modulu HIMARS.

V každém případě Ukrajina nyní vypadá, že odpaluje rakety delšího doletu, které dříve nepoužívala. A všechny jistě pocházejí z jiné země. Podle jednoho bývalého úředníka CIA: "To by byla učebnicová definice západní tajné akční pomoci."

Zdroj angličtině: ZDE

1