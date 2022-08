Podle krajů došlo ke zhroucení trhu s energiemi

26. 8. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Ještě ani nezačal podzim a popularita premiéra Fialy spadla na 22% (v březnu to bylo 41%). Je nejméně oblíbeným ze sledovaných státníků v Evropě. Jsem zvědav, jak se to odrazí na podpoře ODS v průzkumech po prázdninách (prázdninová data nemá smysl brát vážně), ale ten jarní vzestup lídra pravicové politické scény směrem ke 30% je zřejmě už dávno pryč.

Hejtmani ústy jihočeského hejtmana Kuby z ODS mluví o kolapsu trhu s energiemi a chtějí po vládě, aby zasáhla přímou regulací cen. To jsou velmi jasné a tvrdé výroky. Co si s nimi vláda asi počne? A jak říkám: to ještě podzim ani nezačal. Zdá se tedy, že politická i sociální stabilita v zemi se začíná postupně hroutit.

Lidem nestačí řeči vlády o tom, jak se stará, jak jedná, jak všechno bude vhodné, rozumné a správné. Začínají platit zálohy, mnozí z nich už nemají co jíst. V Radiožurnálu jsem slyšel o starých lidech, kteří nemají na jídlo, když zaplatí energie. Nyní zjevně hrozí kolaps dokonce i celým krajům a státní správě. Vysoké školy se začínají ozývat, že nejsou schopny zaplatit energie a uvažuje se dokonce o online výuce (nemluvě o energiích na experimenty, výzkum). Jenže energie potřebují také nemocnice, firmy (je zajímavé, jak pravicové vláda kašle zrovna na firmy), divadla, policie, hasiči, justice atd.

Co nám vlastně hejtmani svým prohlášením říkají? Že interní komunikace s vládou nikam nevede, že je třeba veřejně vládě vysvětlit, že trh s energiemi zkolaboval – a že je na to nutné adekvátně reagovat. Není už to samo děsivým svědectvím o současné vládě?

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-popularita-premiera-fialy-klesla-na-22-procent-v-evrope-je-na-tom-nejhur-212447?fbclid=IwAR17dPOyaZy44tWYgvwSUHtkcgfy1LWayFPdbBcOA8gkFHMUJbAulFyPBkI#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-kuba-kolaps-trhu-s-energiemi-40406913#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz













