Podle oficiálního dokumentu amerického ministerstva spravedlnosti bylo Mar-a-Lago v lednu bylo nalezeno 184 tajných spisů

27. 8. 2022

Některé dokumenty Bílého domu zaslané v lednu do Národního archivu zřejmě obsahují Trumpovy ručně psané poznámky, uvádí se v soudním podání

FBI hledala v Trumpově Mar-a-Lago dokumenty o obraně státu



Agenti FBI se tento měsíc snažili prohledat dům bývalého prezidenta Donalda Trumpa poté, co prozkoumali 184 tajných dokumentů, které byly uloženy po jeho odchodu z Bílého domu v tétp nemovitosti na Floridě - včetně několika dokumentů, na nichž je zjevně Trumpův rukopis - a vyslechli "značný počet civilních svědků", uvádí se v soudních spisech odtajněných v pátek.

V pátek bylo odtajněno rozsáhle prohlášení amerického ministersta spravedlnosti, které sloužilo k odůvodnění prohlídky exprezidentova floridského letoviska



FBI se domnívala, že existuje pravděpodobný důvod, že v letovisku Donalda Trumpa na Floridě jsou přísně tajné dokumenty týkající se národní obrany a také důkazy o maření výkonu spravedlnosti. To vyplývá z částečně utajeného místopřísežného prohlášení použitého k odůvodnění prohlídky majetku bývalého prezidenta, které bylo odtajněno v pátek.



Přísežné prohlášení - částečně začerněné ministerstvem spravedlnosti kvůli ochraně podrobností o trestním vyšetřování Trumpova neoprávněného uchovávání vládních tajemství - naznačovalo, že FBI měla dobrý důvod požádat o povolení k prohlídce v Mar-a-Lago a provést ji.



"Existuje pravděpodobný důvod se domnívat, že v PREMISE v současné době zůstávají další dokumenty, které obsahují utajované informacae nebo které jsou prezidentskými záznamy podléhajícími požadavkům na uchovávání záznamů. Existuje rovněž pravděpodobný důvod se domnívat, že budou nalezeny důkazy o obstrukci," uvádí se v něm.



Podle tohoto zcenzurovaného prohlášení se FBI snažila získat informace o národní obraně v několika místnostech Trumpova sídla, mimo jiné v jeho domě, ve foyer jeho rezidence známé jako Pine Hall, v jeho kanceláři a také ve skladu.



Konkrétní zmínky o nejukrytějších prostorách Mar-a-Lago - například o Pine Hall, která není nijak zvlášť známá - naznačují, že FBI měla od zdroje blízké operativní informace o tom, kde jsou dokumenty uchovávány a případně přemisťovány po rezortu.



Jak přesně FBI k těmto informacím přišla, není jasné a rozsáhlé pasáže místopřísežného prohlášení, které se zdály naznačovat, jak ministerstvo spravedlnosti tyto znalosti získalo, byly začerněny, aby se neprozradil "plán" vyšetřování, které je stále v počáteční fázi, uvedli činitelé.



V jedné neredigované části dokumentu však agent FBI z pobočky ve Washingtonu, který dokument vypracoval, uvedl, že agentura měla podezření, že v Mar-a-Lago dochází k páchání trestných činů.



"Předesílám, že existuje pravděpodobný důvod domnívat se, že v tom domě budou nalezeny důkazy, kontraband, plody trestné činnosti nebo jiné předměty, které jsou v nezákonném držení ...," uvedl agent v dokumentu.



V dokumentu je rovněž popsáno, že FBI je znepokojena tím, co Národní archiv získal od Trumpa v měsících před prohlídkou Mar-a-Lago před dvěma týdny, a že dokumenty získané v 15 krabicích obsahují některé mejtajmější materiály.



V dokumentu se uvádí, že ministerstvo spravedlnosti se dozvědělo, že předběžný přezkum 15 krabic odvezených do Mar-a-Lago "naznačil, že obsahují 'noviny, časopisy, tištěné zpravodajské články, fotografie, různé výtisky, poznámky, prezidentskou korespondenci, osobní a postprezidentské záznamy a mnoho utajovaných záznamů'".



"Největší obavy vzbuzovalo to, že vysoce utajované záznamy byly neuspořádané, promíchané s jinými záznamy a jinak nevhodně označené," upozornil dokument.



Příkaz k odtajnění dokumentu vydal soudce Bruce Reinhart, který příkaz schválil a na případ dohlíží z West Palm Beach na Floridě. V příkazu nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby předložilo redigované místopřísežné prohlášení.



V dřívějším dvoustránkovém rozhodnutí soudce uvedl, že ministerstvem spravedlnosti navržené utajení části dokumentu jsou úzce přizpůsobeny tak, aby utajily materiály velké poroty, totožnost neobviněných osob a zdroje a metody použité při vyšetřování trestné činnosti - ostatní lze zveřejnit.



"Vláda splnila svůj úkol prokázat, že jí navrhované úpravy jsou úzce přizpůsobeny legitimnímu zájmu vlády na integritě probíhajícího vyšetřování a jsou nejméně zatěžující alternativou k utajení celého dokumentu," napsal Reinhart.



Přísežné prohlášení obsahuje zásadní informace - zejména pravděpodobnou příčinu - o vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně nesprávného uchovávání tajných vládních materiálů v Mar-a-Lago, které by podle příkazu mohlo představovat porušení nejméně tří trestních zákonů.



Částečné zveřejnění mtohoto dokumentu je významným bodem v rozvíjejícím se vyšetřování, které vede odbor národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti a generální prokurátor Merrick Garland, který zatykač po několikadenním projednávání osobně schválil.



Ministerstvo spravedlnosti původně nesouhlasilo se zveřejněním dokumentu a předložilo jeho redigovanou verzi až poté, co ho k tomu minulý týden donutil Reinhart.



Trump již dříve naznačil, že odtajnění místopřísežného prohlášení podpořil, ale jeho právníci nikdy nepodali formální návrh v tomto smyslu, místo toho přenechali tuto snahu koalici médií, která prosadila, aby se místopřísežné prohlášení dostalo na veřejnost.





Trump mezitím podal samostatný návrh na jmenování tzv. zvláštního mistra, který by určil, jaké zabavené materiály mohou prokurátoři použít jako důkazy ve vyšetřování. Cílem návrhu je také přimět ministerstvo spravedlnosti, aby poskytlo podrobnější seznam toho, co FBI získala.







