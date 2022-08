Vláda na pokraji kolapsu nemocnic a železnic

29. 8. 2022 / Boris Cvek

Tématem první hodiny nedělních Otázek V. Moravce měl být covid. Půl hodiny se ale mezi panem ministrem Válkem a panem ředitelem nemocnice Prymulou vedla debata o financování zdravotnictví včetně toho, zda fakultní nemocnice budou mít od ledna přístup k energiím. Zákon na ně zapomněl s institutem dodavatele poslední instance. Pan Prymula sdělil, že náklady na energie v jeho nemocnici vzrostly asi 4-5 krát. Což není zase až tak překvapivé, protože pekaři nebo zemědělci o těchto číslech mluví už dva měsíce. A taky už začínají krachovat. Pan ministr se zaručil za to, že fakultní nemocnice energii mít budou, jinak by rezignoval. Zatím ale neví, jak toho dosáhnout. Ministerstvo zdravotnictví prý nemá dost odborníků na energetiku. Mezitím jsem si ve zprávách přečetl, že SŽDC nemůže sehnat elektřinu pro vlaky na příští rok. Kdysi lukrativní kontrakt a dnes o něj nikdo nestojí.





Vláda by se asi měla začít cvičit v pokleknutí a pokorném škemrání. Bude to fungovat takto: ministři (třeba i s náměstky, oblečeni do kolednických oděvů, nejlépe na svatého Mikuláše) přijdou za tím či oním dodavatelem nebo producentem energií a budou plakat, klečet, prosit, škemrat, aby solidárně ze svého zafinancoval nemocnice nebo železnice (a to zdaleka není všechno, to je jen kapka). Byznys na to opáčí, že smyslem byznysu je maximalizace zisku, což by vláda jako kovaní pravičáci měla vědět, a naopak že právě odpovědnost vlády jsou (nota bene fakultní) nemocnice a železnice.

Nebo spíše nastane jiný scénář: velká část byznysu začne krachovat, cena energií znemožní podnikání obecně, zkolabuje celá infrastruktura země, ne jenom vlaková doprava, a pak se velké průmyslové a zaměstnavatelské svazy (zatím pro mne neuvěřitelně mlčí) spolu s vládou srovnají v plačtivém pokleku do jedné řady před ČEZem. Co si ale počneme s plynem, to opravdu nevím.

Pan ministr Blažek, ministr spravedlnost za ODS, jehož kredit je ve veřejnosti obecně nízký, mne příjemně překvapil svým realismem, když prohlásil, že současná situace je ještě horší, než jak ji líčí opozice, a že hrozí dokonce rozvrat celé společnosti. Výborně, kromě hejtmanů je to další politik z vládní koalice, který si toho ráčil všimnout (pan premiér si zatím všiml jen toho, že ceny energií opravdu hodně rostou, nad očekávání). Mám ovšem divný pocit, co by boj proti této krizi v režii pana Blažka měl vlastně znamenat. Třeba takové to mafiánské „co jsme si, to jsme si, teď jsme jedna rodina“?

