Miliardáři Křetínský a Tkáč čelí ve Velké Británii bezpečnostní kontrole kvůli akciím britské pošty

29. 8. 2022 / Albín Sybera

Bezpečnostní prověrka se jistě bude zabývat vztahy Daniela Křetínského s ruským plynárenským průmyslem, vzhledem k úzkým vazbám EPH na Gazprom.



Velká Británie provede přezkum vlastnictví společnosti Royal Mail z hlediska národní bezpečnosti, protože největší akcionář, společnost Vesa Equity Investment Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, se zřejmě chystá zvýšit svůj podíl nad 25 %.



Vesa je s 22 procenty největším akcionářem společnosti Royal Mail. Zákon o národní bezpečnosti a investicích vstoupil v platnost na začátku tohoto roku a dává vládě větší pravomoci v případech, kdy by se mohlo jednat o otázky národní bezpečnosti.



Český miliardář Daniel Křetínský kontroluje 50 % plus 1 akcii společnosti Vesa a slovenský miliardář Patrik Tkáč 44 % plus 1 akcii, zbývajících 6 % kontroluje vedení EPH, Křetínského vlajkové energetické společnosti.



Bezpečnostní prověrka se jistě bude zabývat Křetínského vztahy s ruským plynárenským průmyslem vzhledem k úzkým vazbám EPH na Gazprom a také k dlouhodobým (ale nikdy nepotvrzeným) zvěstem, že J&T má vazby na Rusko. Křetínský se objevil v Panama Papers a jeho využívání offshorových struktur bylo v minulosti kritizováno českými médii.



Tkač je místopředsedou slovenské J&T Finance Group, jejímiž akcionáři jsou spoluzakladatel J&T Ivan Jakabovič (45,05 %), Tkačův otec Jozef (45,05 %) a čínská CITIC Group s 9,90 %.



Sám Křetínský začínal svou kariéru v oblasti financí v J&T, kde se později stal partnerem, a s pomocí J&T a české finanční skupiny PPF založil v roce 2009 EPH, kde se k němu připojil i jeho celoživotní obchodní partner Patrik Tkač.



S odkazem na své výsledky tržeb za rok 2021 se EPH v červnu označil za největší českou firmu, která předstihla Škodu Auto (ze skupiny VW) a energetickou společnost ČEZ s většinovým podílem státu.



Podle nedávné studie think tanku Ember patří EPH spolu s dalšími klíčovými energetickými konglomeráty v zemi, ČEZ a Sev.en, k nejméně klimaticky šetrným společnostem v EU, což neodráží ducha klimatického summitu v Glasgow. EPH si jako cíl pro dosažení uhlíkové neutrality stanovil rok 2050.



V nedávné době se EPH dostal do pozornosti médií kvůli své rozsáhlé infrastruktuře pro dovoz plynu, díky níž je jedním z největších dovozců ruského plynu do Evropy prostřednictvím své odnože Eustream, v níž má slovenský stát rovněž 51% podíl, ale EPH vykonává manažerskou kontrolu.



Agentury Moody's a Fitch Ratings snížily ratingy EPH a EP Infrastructure, což je jednotka EPH zabývající se infrastrukturou plynovodů, a varovaly před jejich závislostí na platbách Gazpromu.



"Eustream by šel ke dnu jako první", pokud by došlo k úplnému zastavení dodávek plynu z Ruska, řekl v květnu Deníku Referendum energetický analytik Jan Osička.



Kromě Royal Mail jsou Křetínský a Tkáč také významnými akcionáři prodejce obuvi Foot Locker, britského potravinářského řetězce Sainsbury's, nizozemské PostNL a německého velkoobchodu Metro AG a oba se podílejí také na jednom z nejlepších českých fotbalových klubů AS Sparta Praha. V loňském roce vstoupil Křetínský do West Hamu s potenciálem úplného převzetí.



Křetínský je v britském tisku často označován za "českou sfingu", protože se pečlivě vyhýbá publicitě, čímž připomíná jiného svého dlouholetého obchodního partnera Petra Kellnera, pozdějšího zakladatele PPF. V České republice vybudoval mediální impérium a vlastní také menšinový podíl ve francouzském deníku Le Monde.



Křetínský má vztah s Kellnerovou dcerou Annou a od května je členem poradního sboru PPF pro rodinu, který byl zřízen poté, co PPF prošla po Kellnerově smrti při nehodě na heliskiingu obdobím změn ve vedení.



Křetínského bývalá partnerka Klára Cetlová je náměstkyní ministra spravedlnosti odpovědnou za dohled nad justicí. Náměstkyní se stala za Marie Benešové, jejíž jmenování populistickým miliardářem a expremiérem Babišem v roce 2019 rozpoutalo největší protesty v zemi od roku 1989. Náměstkyní ministryně zůstala i poté, co Babišovu vládu loni vystřídala vláda pěti stran pravého středu pod vedením premiéra Petra Fialy.





Web českých podnikatelů MotejlekSkocdopole.com uvedl, že Křetínský a Cetlová investovali do stavební firmy ze severních Čech, která se specializuje na silniční a pozemní infrastrukturu.









