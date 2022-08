Téměř čtvrtina dospělých ve Velké Británii plánuje tuto zimu nezapnout topení, ukázal průzkum

29. 8. 2022

čas čtení 3 minuty





Výsledky průzkumu provedeného před oznámením 80% zvýšení cenového stropu jsou označovány za "celonárodní skandál".





Podle průzkumu veřejného mínění téměř každý čtvrtý dospělý ve Spojeném království nebude tuto zimu vůbec topit a opoziční poslanci označili výsledky průzkumu za "národní skandál".



Průzkum mezi více než 2 000 dospělými občany Spojeného království ukázal, že 23 % z nich v zimních měsících nezapne topení. U rodičů s dětmi mladšími 18 let bylo toto procento ještě vyšší - 27 % z nich uvedlo, že budou nuceni nechat radiátory studené.



Přibližně 70 % respondentů uvedlo, že topení budou zapínat méně, zatímco 11 % uvedlo, že zvažuje vzít si půjčku na pokrytí dodatečných nákladů. U osob s dětmi se tento podíl zvýšil na 17 %. Podle průzkumu veřejného mínění téměř každý čtvrtý dospělý ve Spojeném království nebude tuto zimu vůbec topit a opoziční poslanci označili výsledky průzkumu za "národní skandál".Průzkum mezi více než 2 000 dospělými občany Spojeného království ukázal, že 23 % z nich v zimních měsících nezapne topení. U rodičů s dětmi mladšími 18 let bylo toto procento ještě vyšší - 27 % z nich uvedlo, že budou nuceni nechat radiátory studené.Přibližně 70 % respondentů uvedlo, že topení budou zapínat méně, zatímco 11 % uvedlo, že zvažuje vzít si půjčku na pokrytí dodatečných nákladů. U osob s dětmi se tento podíl zvýšil na 17 %.





Průzkum byl proveden předtím, než regulační úřad Ofgem oznámil, že od října se zvýší maximální ceny energií o 80 %. Toto rozhodnutí zvýší průměrný účet za plyn a elektřinu z 1 971 liber na 3 549 liber ročně (8900 Kč měsíčněú.



Liberální demokraté, kteří průzkum zadali, vyzvali nastupujícího premiéra z řad toryů, kterou se podle všeobecného očekávání stane Liz Trussová, k dalším závazkům na pomoc domácnostem v obtížné situaci.



"Rodiny a důchodci po celé zemi činí srdcervoucí rozhodnutí, protože vláda je nedokáže ochránit," uvedla mluvčí liberálních demokratů pro Úřad vlády Christine Jardineová.



"Je celonárodním skandálem, že rodiče musí volit mezi vytápěním svých domovů a krmením svých dětí," dodala. "Nemělo by to tak být. Británie je na pokraji nejhorší krize životních nákladů za posledních sto let, a přesto Liz Trussová a [konkurenční kandidát na lídra] Rishi Sunak nezruší zvyšování cen energií."



Liberální demokraté požadují další jednorázovou daň pro ropné a plynárenské společnosti, která by částečně financovala zmrazení cenového stropu.



Labouristé rovněž vyvíjejí tlak na kandidáty na vedení toryů a požadují zpřísnění stávající jednorázové daně, kterou v květnu zavedl tehdejší kancléř Sunak, a to zrušením možnosti uplatnit daňové úlevy na více než 90 % daní, pokud jsou peníze reinvestovány.



Jak Sunak, tak Trussová však dosud odmítají uvažovat o rozšíření 25 % daně z energetických zisků, která byla zavedena po prudkém nárůstu velkoobchodních cen v důsledku invaze na Ukrajinu a rozhodnutí Ruska omezit vývoz plynu.



Mluvčí britského ministerstva pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii uvedl, že přímá podpora zaměřená na domácnosti s nízkými příjmy, důchodce a osoby se zdravotním postižením "bude v následujících týdnech a měsících pokračovat".



"V rámci našeho balíčku pomoci domácnostem v hodnotě 37 miliard liber obdrží každá čtvrtá domácnost ve Velké Británii dodatečnou podporu ve výši 1 200 liber, která bude poskytována ve splátkách v průběhu celého roku, a každý občan dostane v zimě slevu 400 liber na účty za energie," uvedli.





"Státní správa rovněž provádí příslušné přípravy, aby bylo zajištěno, že jakákoli dodatečná podpora nebo závazky týkající se životních nákladů budou moci být poskytnuty co nejrychleji, jakmile nastoupí nový premiér."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0