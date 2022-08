Británie: Energetická krize vážně ohrožuje školy. Může ohrozit vzdělávání mladých lidí po řadu let (A co v ČR?)

30. 8. 2022

čas čtení 6 minut

Přední britští konzervativci vyzývají budoucího premiéra, aby řešil energetickou krizi škol



Varují před poškozením vzdělávání dětí v dalších letech, pokud vláda nyní nezasáhne



Do začátku nového školního roku zbývá jen několik dní a mnoho škol v Anglii je již nyní zahlceno prudce rostoucími náklady



Přední konzervativci včetně dvou bývalých konzervativních ministrů školství vyzvali nastupujícího premiéra, aby urychleně řešil rostoucí finanční tlak na školy v důsledku energetické krize. Ředitelé škol se potýkají s rostoucími účty za energie a mzdy.



Do začátku nového školního roku zbývá jen několik dní a mnoho škol v Anglii je již nyní zahlceno nárůstem cen energií o více než 200 % - a ještě horší nárůst je před námi - a dalšími náklady na nefinancované zvyšování platů a rostoucí inflaci.



Kenneth Baker, který byl v letech 1986-1989 ministrem školství, prohlásil, že bez zásahu vlády se školy dostanou do červených čísel. "Míříme do opravdu strašidelného dvouletého období a bude zapotřebí pozoruhodného vedení státu, abychom se z téyo krize dostali," řekl.



Justine Greeningová, která byla ministryní školství za vlády Theresy Mayové, uvedla, že děti a školy čelí po pandemii "dvojí ráně v oblasti vzdělávání".



"Vzdělávání bylo silně narušeno covidem a nyní jsou rozpočty škol drasticky nahlodávány inflací, což znamená, že je méně prostředků na investice do budoucnosti mladých lidí," řekla Greeningová, která založila program Social Mobility Pledge, jehož cílem je rozšířit sociální mobilitu a příležitosti pro mladé lidi.



"Vzdělávání musí být v centru strategie nové vlády pro vyrovnávání životní úrovně ve společnosti, ať už ji povede kdokoli, takže tlak na školní rozpočty nelze ignorovat."





Objevily se kritické hlasy na adresu dvou uchazečů o vedení Konzervativní školy, Liz Trussové a Rishiho Sunaka, kteří o problémech, kterým školy čelí, nehovoří.





Naposledy se školy pokoušely ušetřit peníze zkrácením školního týdne v roce 2017.









"Nemůžeme být národem, který tvrdí, že se snaží stabilizovat situaci poté, co všechny ty děti trpěly pandemií, a pak řekne, že zavíráme školy, protože nemáme na zaplacení elektřiny nebo plynu. Takovou zemí být nemůžeme."

"Problém je v tom, že čelí obrovskému nárůstu účtů za energie a také platů, na které vláda neposkytuje žádné další finanční prostředky. Oni samozřejmě nechtějí omezovat poskytování vzdělávání, ale s obrovskými novými náklady a nedostatkem peněz na jejich uhrazení je jen jedna cesta, kterou se to bude ubírat."







Zdroj v angličtině ZDE

Lord Baker řekl: "Veškerá pozornost se soustředila na zdravotnictví, školství se u kandidátů šéfa Konzervativní strany příliš neobjevovalo. ""Myslím, že nový ministr školství bude muset požádat o více peněz, které pravděpodobně nedostane, takže na školy vznikne obrovský tlak. Některé školy se určitě dostanou do červených čísel. Bude to velmi kritický rok a ve vzdělávacím systému vznikne obrovské množství problémů."Pokud budou mít školy nadměrné výdaje, vznikne velký deficit, a jak ho vůbec pokryjí? Nemohou. Jsou v cyklu skutečného finančního úpadku. Myslím, že to bude pro školy velmi těžké období. Učitelé se budou velmi snažit udržet co nejvyšší úroveň vzdělávání. Ale myslím si, že některé [školy] budou muset přejít na čtyřdenní výuku, některé možná na třídenní.To vytvoří problémy pro rodiny. Co mají rodiče dělat, když pracují? Míříme do opravdu strašidelného dvouletého období a bude to vyžadovat pozoruhodné vedení, abychom se z tohoto úsměvu dostali."Robert Halfon, konzervativní předseda výboru pro vzdělávání Dolní sněmovny, uvedl, že dodatečné financování účtů za energie pro školy by bylo jen náplastí, a místo toho vyzval příští vládu, aby bojovala s chudobou zavedením radikálního programu změn, který by měl rozsah a vizi rozšíření americké sociální legislativy Lyndona Johnsona v 60. letech."V roce 1965 zavedl prezident Lyndon B. Johnson přelomovou válku proti chudobě," řekl Halfon."Během soutěže o post lídra jsme vedli velké debaty o NHS, ekonomice a životních nákladech, ale zdá se, že vzdělávání zůstalo stranou. Když nastoupil [Lyndon] Johnson, bylo základním kamenem jeho války proti chudobě. Potřebujeme, aby se to stalo i u nás."Estelle Morrisová, bývalá labouristická ministryně školství, obavy podpořila. "V Birminghamu, kde předsedám partnerství [pro vzdělávání], je to obrovský problém. Frustruje mě nedostatek upřímnosti ze strany vlády. Když ředitelé řeknou, že náklady jsou tak obrovské, že jim to způsobuje problémy, jedinou odpovědí je: 'Zvýšili jsme rozpočet škol o X'," řekla."Školy se chystají začít znovu učit po prázdninách a pokud slyším a vidím, neprobíhá rozumná konverzace. Nic se nestane, pokud nebudeme mít ministry, kteří řeknou: 'Vidím, že je to problém'. Všechny peníze, které oznámili jako dodatečné, nikdy a nikde nesouvisely se zvýšenými náklady na energie."Lady Morrisová rovněž vyjádřila znepokojení nad stavem školních budov. "Nemůžeme mít nevytápěné školy. Je to proti zákonu. Vzpomínám si, že když jsem byla učitelkou, tak když klesla teplota a my jsme nemohli udržet ve škole topení - když se rozbil kotel - museli jsme děti poslat domů.Geoff Barton, generální tajemník Asociace vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, řekl: "Jsme nesmírně znepokojeni tím, že v novém školním roce se školy a vysoké školy ocitnou uprostřed naprosté krize financování a že budou muset učinit nemožná rozhodnutí, kde škrtat.