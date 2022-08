Energie pro náš, nebo proti nám?

25. 8. 2022 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty

V roce 2007 jsem se pokoušel (i na Britských listech) přemýšlet o společné (tj. zjednodušené a obecně převoditelné) jednotce míry devastace životního prostředí. Vyšla mi z toho spotřeba energie. Tu neumíme a zřejmě ještě dlouho nebudeme umět získávat bez významných dopadů na životní prostředí. Tehdy jsem si mimo jiné představoval, že by mohlo existovat nějaké průměrné a přiměřeně aktualizovatelné číslo, které by popisovalo řekněme „morální spotřebu energie na hlavu“. Tu by pak každý občan obdržel za významně nižší cenu než energii další. Metody si asi lze představit různé – například i můj 15 let starý nápad s „kartou na energii“. Každopádně by šlo o základní cenu dotovanou státem, nadlimit by byl logicky za cenu tržní.

Do roku 2022 šlo vlastně o čistě environmentální úvahu, což je element, který povětšině nezajímá ekonomy a irituje politiky. Minimálně od začátku „války“ (ale spíš od počátku energetické krize) je to jiné. Energetičtí veksláci za přihlížení vlád států utiskují obyvatelstvo. Krom toho, že by s nimi (i náš) stát měl rychle zatočit, mohl by výrazně pomoci shora uvedený konstrukt, minimálně jako dočasná masivní berle. Jeho sociálně environmentální synergie se zdá neprůstřelná.





Ať stát pomocí skutečných odborníků stanoví době přiměřenou spotřebu základních energií (a jejich zdrojů) na osobu a toto množství pak občanům dotuje tak, aby platili cenu neomezující jejich skromnou a klidnou existenci. Je třeba si uvědomit, že ani v tomhle smyslu neexistuje různá kvalita občanů.





Obrazně, když mám bydlení 12+1 nemohu mít 4x větší nárok na energie než v 3+1… totéž platí třeba pro počet aut nebo další obytný dům vlastněný stejnou osobou... Samozřejmě, pokud někteří lidé energiemi přiměřeně šetřit nebudou ochotni (tedy nebudou ochotni se nějak dopracovat standardu spotřeby), zřejmě se nedoplatí.





Jde hlavně o to, aby rozumně hospodařící neplatili hned od začátku vyděračské ceny - to je amorální! Ještě je třeba zmínit, že v poněkud nekalé výhodě by tu byli občané, kteří obdrželi na nějaký vlastní zdroj energie dotaci státu. Tam by stát měl udělat vyrovnání, například přiměřeně snížit přiznaný limit spotřeby zlevněné (tj. veřejné) energie.





A kde na to stát vezme?

současné nadzisky energetických firem, bank, ropných lobby...

přiměřené dlouhodobé progresivní zdanění bohatých

Státní fond životního prostředí (oblast ochrany ovzduší).

Zdá se, že myšlenka nároku na přiměřené množství energie za rozumné peníze dozrává jako solidní víno. Najde se vizionář, který tohle téma zvedne?

0