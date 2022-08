Bývalá slavná moderátorka televize BBC svědčila, že zpravodajství BBC ovlivňuje "aktivní agent britské Konzervativní strany".

25. 8. 2022

Bývalá moderátorka pořadu publicistického pořadu Newsnight televize BBC svědčila že bývalý šéf komunikace v úřadě britského premiéra Sir Robbie Gibb působí v BBC, kde rozhoduje "o tom, co je nestranné"

Emily Maitlisová vyjádřila ve svém projevu na televizním festivalu v Edinburghu dne 24. srpna 2022 své obavy ohledně vztahů BBC s Konzervativní stranou.



Prohlásila, že tento člen správní rady BBC je "aktivním agentem Konzervativní strany", který utváří zpravodajství stanice tím, že "rozhoduje pro BBC, co je 'nestranné'".

Bývalá moderátorka pořadu Newsnight vyzdvihla roli sira Robbieho Gibba, který dříve pracoval jako ředitel komunikace Theresy Mayové a pomáhal založit soukromou pravicovou televizi pravicový televizní kanál GB News.

V loňském roce byl vládou Borise Johnsona jmenován členem rady BBC a od té doby ovlivnil řadu probíhajících revizí redakční práce BBC.



Maitlisová rovněž vyjádřila obavy ohledně vztahů BBC s konzervativní vládou a uvedla, že BBC se vydala cestou "uklidňování" Downing Street poté, co Maitlisová ve vysílání kritizovala Johnsonova poradce Dominika Cummingse za porušení lockdownových předpisů během pandemie.



Moderátorka uvedla, že šéfové BBC zpanikařili poté, co Maitlisová v roce 2020 řekla v pořadu Newsnight, že Johnsonův bývalý poradce "porušil předpisy" a "země to vidí a je šokována, že vláda to nevidí".



Maitlisová dodala: "Druhý den ráno se to rozjelo. Z Downing Street se ozvala telefonická stížnost vedení BBC News. To v kontextu není nic neobvyklého. Co se nepředpokládalo, byla rychlost, s jakou se BBC snažila stěžovatele uklidnit. Během několika hodin byla vydána velmi veřejná omluva, pořad byl obviněn ze selhání nestrannosti, záznam zmizel z internetu a před mými dveřmi stáli paparazzi.



Proč se BBC okamžitě a veřejně snažila potvrdit názor vládního mluvčího? Bez jakékoliv analýzy? U organizace, která je obdivuhodně a pověstně přísná na procedury, to nedává smysl - ledaže by snad chtěla poslat uklidňující zprávu přímo samotné vládě?



Dejte si to do souvislosti s radou BBC, kde nyní zasedá další aktivní agent Konzervativní strany - bývalý spin doctor z Downing Street a bývalý poradce konkurenční BBC GB News - a vystupuje jako arbitr nestrannosti BBC."



Maitlisová, která z BBC odešla na začátku letošního roku, a natáčí teď podcast pro komerční rozhlasovou stanici LBC, pronesla tento komentář při přednášce na mezinárodním televizním festivalu v Edinburku.



Maitlisová se v rozhovoru zamýšlela nad svým působením v BBC a uvedla, že korporace často sklouzává k "přehnané nestrannosti", která dává prostor jednotlivcům, kteří si vysílací čas nezaslouží.





Připomněla, jak během referenda o EU v roce 2016 BBC vytvářela falešnou ekvivalenci tím, že do vysílání nasadila jednoho ekonoma podporujícího brexit, aby debatoval s jedním ekonomem, který byl proti brexitu, ačkoli drtivá většina ekonomů zastávala názor, že brexit bude ekonomická katastrofa.



Přiznala své vlastní chyby, ale zároveň uvedla, že útoky na média mohou způsobit, že novináři "cenzurují rozhovory, které dělají, aby se vyhnuli záporné reakci politiků".

Na závěr uvedla: "Naším úkolem je dávat smysl tomu, co vidíme, a předvídat další kroky. Je to moment, kdy by jinými slovy žába měla vyskočit z vařící vody a obvolat všechny své přátele, aby je varovala. Ale to už jsme na cestě pasivity tak daleko, že jsme uvaření."



Maitlisová varovala, že tradiční média se stále více bojí chovat se nezávisle v době, kdy se "fakta ztrácejí, ústavní normy jsou demolovány a tvrzení často nezpochybňována".Podle ní se zdá, že "části BBC i vládu podporujících novin se automaticky přikrčí, kdykoli se objeví téma brexitu".Navzdory frontám na britských hranicích a hromadícím se ekonomickým problémům se tato média stále zdráhají hovořit o dopadech brexitu "pro případ, že by byla označena za pesimistická, protilidová, nebo ještě hůře, jak je uvedeno výše: za nevlastenecká".Dodala: "A přesto každý den, kdy tyto otázky obcházíme s do očí bijícím opomenutím, mi připadá jako spiknutí proti britskému lidu; veřejnost od sebe stále více odstrkujeme. Proč by k nám měli naši diváci, naši posluchači chodit, abychom jim vysvětlili, co se děje, když vidí naši vlastní neochotu mluvit otevřeně?"Maitlisová upozornila, že novináři sice nemají dělat kampaně, ale měli by se vyvarovat toho, aby byli "úslužnými a spoluvinnými diváky".