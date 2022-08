Kdo velí ruským vojskům na Ukrajině?

26. 8. 2022

Ministr obrany Sergej Šojgu přestal být oblíbencem Vladimira Putina. Prezident jedná přímo s vojenskými veliteli odpovědnými za vedení nepřátelských akcí. Ministr obrany Sergej Šojgu přestal být oblíbencem Vladimira Putina. Prezident jedná přímo s vojenskými veliteli odpovědnými za vedení nepřátelských akcí.

Před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu věnoval Vladimir Putin zvláštní pozornost ministru obrany Sergeji Šojguovi. Často spolu trávili dovolenou: Několik dní šplhali do hor nebo šli do tajgy. Tak blízký si nebyl prezident ani se svými dávnými petrohradskými přáteli. S ministrem obrany si evidentně měli o čem povídat. Oficiálně Kreml oznámil, že v září 2021 by v přírodě mohli diskutovat o Šojguově myšlence na výstavbu nových měst na Sibiři. Tento projekt ale od počátku vypadal neseriózně (zdaleka ne všechno je v pořádku se starými sibiřskými městy a do roku 2021 se počet obyvatel Sibiře snižoval o více než 100 tisíc ročně).

Ve skutečnosti, daleko od civilizace, mohl Putin diskutovat se Šojguem o vyslání vojsk na Ukrajinu – o připravenosti armády na rychlé dobytí ukrajinských měst. Lidé blízcí generálnímu štábu ruských ozbrojených sil tvrdí, že poté, co se všechno pokazilo, blesková válka se nezdařila a vojáci utrpěli těžké ztráty, Šojgu ztratil důvěru prezidenta. Po nuceném ústupu směrem od Kyjiva se Putin dokonce osobně pokusil přesouvat jednotky, ale velmi brzy to opustil a nyní se zcela bez ministra přímo radí s vojevůdci, kteří jsou za nepřátelství odpovědní.

Slíbeno a nedodáno

Před začátkem války to nebyla pouze FSB, kdo dezinformoval prezidenta o stavu věcí na Ukrajině, a informovala o tom, co chtěl slyšet: O nejistém stavu moci v Kyjivě a o tom, že ukrajinské regiony jsou připraveny ji odmítnout a podporovat Moskvu, jakmile k tomu dostali příležitost. GRU (vojenská rozvědka) také neodporovalo vrchnímu veliteli v jeho chápání situace na Ukrajině.

Ministr obrany podle zdrojů Putinovi slíbil, že všechny úkoly stanovené na Ukrajině vyřeší s armádou na mírových stavech – silami kontraktorů, bez všeobecné mobilizace a v co nejkratším čase. Je známo, že vojáci jezdili na Ukrajinu s příděly na několik dní, jejich dlouhodobé zásobování nebylo promyšlené. A v rámci konvojů, které se přesouvaly do Kyjiva a dalších velkých ukrajinských měst, bylo nemálo antonů, jako by chtěli rozhánět demonstranty a ne vést plnohodnotné vojenské operace. Úkol se ukázal jako neřešitelný. Kyjiv nebylo možné dobýt, museli ustoupit a vydávali to za "dobrou vůli" ruského vedení.

O tom, že je vedení špatně informováno, svědčí i exministr Státní bezpečnosti DLR, bývalý velitel brigády Vostok Alexandr Chodakovskij. "Jedním z hlavních problémů uzavřeného systému, který se tvoří desítky let a je prošpikovaný nitkami vlivu zájmových klubů, je panika kvůli negativním zprávám. Významný generál upřímně rozpoznávající určité problémy v úzkém kruhu na otázku - proč to nehlásíte? - odpověděl: natočí to ... ", poznamenal Chodakovskij ve svém telegramovém kanálu (interpunkce a pravopis autor).

Štábní důstojníci říkají, že Putin se začal dozvídat o skutečném stavu věcí na Ukrajině, v ukrajinské armádě a v samotné vojenské operaci, když se objevily problémy, které již nebylo možné skrývat. Situaci se dokonce snažil zachránit osobním přesunem jednotek. Rychle si ale uvědomil, že tímto způsobem nelze nic napravit, a začal obcházet Šojgua a radit se s generály (veliteli útočných směrů), kteří měli zkušenosti s vedením v bojových podmínkách: V Sýrii a na jiných horkých místech.

Začátkem července Putin veřejně uvedl Šojgua do rozpaků zdůrazněním, že jeho zprávy ve skutečnosti nepotřebuje. Když ministr před televizními kamerami na setkání s prezidentem informoval o dokončení operace na "osvobození" území samozvané LPR, Putin místo chvály odpověděl: "Jak víte, informovali mě generálplukovník Alexandr Pavlovič Lapin (velí ústřednímu seskupení vojsk během invaze na Ukrajinu. - pozn. red.) a armádní generál Surovikin Sergej Vladimirovič (velitel jižního seskupení vojsk. - red.) dnes o postupu plnění jim uložených úkolů a jejich návrzích na rozvoj útočných operací."

Prezident dal najevo, že komunikuje přímo s Šojguovými podřízenými a v této situaci není jasné, jakou roli hraje samotný ministr obrany. Podle štábních důstojníků Putin spoléhal na praktiky, kteří se osvědčili a jsou schopni přizpůsobit se podmínkám, které kvůli nedostatku skutečných informací byly pro politické vedení překvapením.

Zdroje blízké generálnímu štábu také říkají, že rozhodnutí o některých klíčových jmenováních na ministerstvu obrany se přijímají bez ohledu na Šojguův názor. Jako příklad uvádějí jmenování generálplukovníka Michaila Teplinského velitelem výsadkových jednotek z června letošního roku. Zdroje zaznamenaly Šojguův dlouhodobý nepřátelský postoj k Teplinskému: Generál si na nějaké schůzce dovolil s ministrem nesouhlasit.

Vztah Putina a Šojgua se změnil natolik, že se ministr obrany neodvažuje prosazovat rozhodnutí, která armáda považuje za nezbytná. Zdroje například tvrdí, že na začátku "zvláštní operace" na Ukrajině prezident nedovolil bombardovat mosty. I když tehdy boje znamenaly nutnost bránit v pohybu nepřátelských vojsk.

Putin svým zákazem způsobil u armádních úřadů zmatek a skrytou nespokojenost. Ale nedalo se s tím nic dělat. Nejvyšší vrchní velitel doufal až do poslední chvíle ve scénář, který předpokládal rychlé potlačení odporu ukrajinské armády a vítězný vstup vojsk do měst bez poškození velkých infrastrukturních zařízení.

Představitelé armády tvrdí, že na frontě panuje katastrofální nedostatek vojáků a důstojníků. Podle štábních důstojníků ruská armáda na Ukrajině bojuje v menšině, proto postupuje velmi pomalu (podle různých odhadů činí počet ruských a proruských vojenských uskupení na Ukrajině 150-180 tisíc vojáků a důstojníků, s přihlédnutím k jednotkám LPR a DLR). Počty ukrajinského personálu před válkou dosahovaly 250 tisíc, po částečné mobilizaci 700 tisíc. Pro rychlé obsazení několika oblastí Ukrajiny s mapou nepřátelských akcí táhnoucích se stovky kilometrů současný počet ruského vojenského personálu nestačí. Při tak pomalém postupu by se válka mohla protáhnout ještě jeden a půl až dva roky. A to je úplně jiná ekonomika „zvláštního provozu“ – ne ta, která se původně očekávala. A daleko od krymského scénáře.

Přesto je Putin stále rozhodně proti mobilizaci. Vojenské vedení to považuje za velkou chybu, věří, že s takovými počty je těžké bojovat. Vedení armády se již snaží kompenzovat nedostatečný počet vojáků a důstojníků na frontě všemi dostupnými prostředky: Neumožněním výpovědi kontraktorům (včetně hrozeb a útoků ze strany velitelů), zapojením soukromé vojenské společnosti Wagner v bojových operacích, náborem vězňů atd. Ale jak říkají štábní důstojníci, Šojgu se bojí jít za prezidentem a vznést otázku alespoň částečné mobilizace, protože Putin si pamatuje slib řešit bojové mise výhradně s pomocí profesionální armády, tedy za pomoci dostupných kontraktorů.

Podle zdrojů si Šojguovi lidé najali za spoustu peněz píáristy a zaplatili každému 300 000 rublů za analytické materiály v největších ruských médiích, jen aby přesvědčili argumenty o nutnosti mobilizace. Sázelo se na to, že se takovou oklikou dostane na Putinův stůl potřebná "analytika" a prezident bude mít představu o mobilizaci v té či oné podobě. Tato taktika ale zatím selhala.

Další snahy o komunikaci veřejností byly zaměřeny na zbavení se odpovědnosti za neúspěch bleskové války. Představitelé armády a FSB se začali vzájemně obviňovat z toho, že před zahájením "zvláštní operace" nesprávně informovali prezidenta o situaci na Ukrajině. Strany na sebe navzájem aktivně shromažďují informace o chybných výpočtech a chybách. Hlavní ředitelství GŠ získává informace o omylech 5. služby FSB. Oddělení vojenské kontrarozvědky FSB zase shromažďuje fakta o nepřipravenosti a korupci vojenských představitelů. Zdroj ujišťuje, že byly shromážděny materiály k desítkám kriminálních případů, ale není jim dána zelená, aby nesnížily už tak nízkou morálku armády. Říká se, že "se vším se vypořádáme, až vyhrajeme". Skutečnost, že Šojgu dosud nebyl odvolán, vysvětlují zdroje tím, že prezident nechce v těžkých časech měnit ministra obrany. Věří však, že jakmile těžké období pomine, Putin si na všechno vzpomene.

