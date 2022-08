Ruské ostřelování odpojilo jadernou elektrárnu v Záporoží od ukrajinské sítě

Ruskem ovládaná elektrárna je dočasně odpojena. Zvyšuje to riziko katastrofického selhání chladicích systémů jaderné elektrárny





Požáry způsobené ostřelováním ve čtvrtek přerušily poslední zbývající elektrické vedení k Záporožské jaderné elektrárně a poprvé za téměř 40 let jejího provozu ji dočasně odpojily od ukrajinské národní sítě, uvedla společnost Energoatom.



V mezinárodním měřítku rostou obavy o bezpečnost této největší evropské jaderné elektrárny. Od začátku války ji okupují ruské jednotky, které ji nyní využívají k umístění vojenských vozidel a vybavení.

Bílý dům vyzval Rusko, aby souhlasilo s demilitarizovanou zónou kolem elektrárny poté, co americký prezident Joe Biden hovořil se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly údajně úspěšně zasáhly vojenský vlak a zabily 200 ukrajinských vojáků.

Ruské a ukrajinské síly se v posledních měsících dostaly do relativně patové situace, částečně poté, co Západ dodal nové rakety dlouhého doletu, které ztížily ruské zásobovací linie a schopnost pokračovat v ofenzivě. Ukrajina ale tvrdí, že nemá zbraně, které by potřebovala k zahájení rozhodující protiofenzívy.



Probíhají jednání o návštěvě jaderného dozoru OSN a nejvyšší ukrajinský představitel pro jadernou energetiku konstatoval, že inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii by mohli přijet do konce měsíce.Do té doby pokračující boje ohrožují elektrárnu a potenciálně i velkou část Evropy. Jaderná havárie by mohla rozšířit radiaci daleko po celém kontinentu."Akce útočníků způsobily úplné odpojení Záporožské jaderné elektrárny od rozvodné sítě - poprvé v historii elektrárny," uvedl ve čtvrtek Energoatom.Přerušení tohoto spojení na krátkou dobu způsobilo výpadek proudu v Záporožské oblasti, uvedl Jevgenij Balickij, Ruskem jmenovaný gubernátor pro tuto oblast. Dodávka elektřiny byla nyní obnovena.Odpojení elektrárny od sítě je nebezpečné, protože zvyšuje riziko katastrofického selhání systémů chlazení reaktorů a vyhořelých palivových tyčí, které jsou napájeny elektřinou.Během výpadku elektrárna stále dostávala dodávky elektřiny z jednoho zbývajícího záložního vedení napojeného na nedalekou konvenční elektrárnu, uvedl Energoatom. Tato vedení byla před válkou tři, ale dvě byla přerušena.Pokud vypadnou všechna vnější spojení, musí se elektrárna spoléhat na napájení z generátorů poháněných naftou. Pokud se porouchají, mají technici pouze 90 minut na to, aby odvrátili nebezpečné přehřátí.Šéf Energoatomu ve středu řekl, že ruští inženýři vypracovali plán, jak elektrárnu trvale odpojit od ukrajinské národní sítě a místo toho ji připojit k ruské energetické síti. Petro Kotin uvedl, že cílem plánu je zachovat dodávky elektřiny do elektrárny v případě, že by kvůli bojům byla přerušena všechna spojení s Ukrajinou, jako tomu bylo ve čtvrtek. Ukrajina se však obává, že Rusko může vedení přerušit záměrně.Nejnovější krize v elektrárně, kterou již dříve ohrožovaly požáry, přišla ve chvíli, kdy počet obětí ruského raketového útoku na železniční stanici a vesnici v jihovýchodní části Dněpropetrovské oblasti vzrostl na 25 osob.Podle ukrajinských úřadů bylo při třech raketových úderech rovněž zraněno 31 osob. Oblast byla zasažena v Den nezávislosti.Zdá se, že přinejmenším některé z obětí byli civilisté. Snímky a záběry následků odvysílané ukrajinskou veřejnoprávní televizní stanicí Suspilne ukázaly nejméně jeden zničený dům ve vesnici a rozsáhlé škody na jiných místech. Lidé, s nimiž Suspilne hovořil, uvedli, že zemřeli jejich spoluobčané.Kyrylo Tymošenko, poradce ukrajinského prezidenta, uvedl, že zahynuly dvě děti ve věku 6 a 11 let, z nichž druhé bylo zabito při zničení jejich domu. Zelenskij uvedl, že pět lidí bylo zabito, když seděli v autě.Zástupkyně ředitele zdravotního odboru dněpropetrovské oblastní vojenské správy Tetyana Kvitnytska uvedla, že mezi zraněnými jsou čtyři děti, z nichž tři jsou ve vážném stavu. Podle ní se jednalo o střepinová zranění, popáleniny a zlomeniny.Zatím byly zveřejněny pouze dvě fotografie zasažených železničních vagonů, které vypadají ohořelé. Tymošenková uvedla, že pět osobních vagonů začalo hořet a zasažena byla i hospodářská budova na nádraží.Zástupce EU pro zahraniční věci Josep Borrell napsal na Twitteru: "EU důrazně odsuzuje další hrozný ruský útok na civilní obyvatelstvo v Čaplynech v den nezávislosti Ukrajiny. Osoby odpovědné za ruský raketový teror budou pohnány k odpovědnosti."