Zdražení energií: I Britové, kteří vydělávají 112 000 Kč měsíčně, budou mít problémy uhradit účty za energie, varuije britský ministr financí

27. 8. 2022

čas čtení 4 minuty

I lidé s příjmem 45 000 liber ročně by mohli mít problémy s účty za energie, varuje britský ministr financí



Britký ministr financí Nadhim Zahawi varuje, že zvýšení cen energií bude "opravdu těžké" i pro středněpříjmové skupiny obyvatelstva, i pro ty nejzranitelnější.



Lidé s příjmy kolem 45 000 liber ročně (112 000 Kč měsíčně), stejně jako ti, kteří pobírají sociální podporu, by mohli v zimě potřebovat pomoc vlády při placení účtů za energie, uvedl kancléř.



Britský regulační úřad pro energetiku Ofgem v pátek potvrdil 80% nárůst horní hranice spotřebitelských cen od října, což typické domácnosti zvýší účet za plyn a elektřinu z 1 971 liber na 3 549 liber ročně (8900 Kč měsíčně). Britký ministr financí Nadhim Zahawi varuje, že zvýšení cen energií bude "opravdu těžké" i pro středněpříjmové skupiny obyvatelstva, i pro ty nejzranitelnější.Lidé s příjmy kolem 45 000 liber ročně (112 000 Kč měsíčně), stejně jako ti, kteří pobírají sociální podporu, by mohli v zimě potřebovat pomoc vlády při placení účtů za energie, uvedl kancléř.Britský regulační úřad pro energetiku Ofgem v pátek potvrdil 80% nárůst horní hranice spotřebitelských cen od října, což typické domácnosti zvýší účet za plyn a elektřinu z 1 971 liber na 3 549 liber ročně (8900 Kč měsíčně).



Nadhim Zahawi uvedl, že situace bude "opravdu těžká" pro středněpříjmové skupiny obyvatelstva i pro ty nejzranitelnější.



Každá domácnost v Anglii, Skotsku a Walesu má v nadcházejících měsících obdržet slevu na účty za energie ve výši 400 liber, osoby pobírající univerzální úvěr a další dávky obdrží 650 liber.



Zahawi uvedl: "V rámci tohoto programu se počítá se snížením nákladů na bydlení: "Mám obavy, že jsou tu i ti, kteří dávky nedostávají. Pokud jste starší zdravotní sestra nebo starší učitel s příjmem 45 000 liber ročně, vaše účty za energie se zvýší o 80 % a v novém roce pravděpodobně vzrostou ještě více - je to opravdu těžké.



"Pokud jste důchodce, je to opravdu těžké. Sociální podpora je tedy opravdu účinný způsob zacílení, ale já se dívám na to, co ještě můžeme udělat, abychom zajistili, že pomůžeme těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Zkoumáme všechny možnosti."



Charitativní organizace varovaly, že toto zvýšení cen energií by mohlo zcela "zlikvidovat" příjmy chudších domácností a miliony lidí by se tak v zimě ocitly pod hrozbou účtů, které by nemohly zaplatit, nebo by se musely rozhodnout mezi topením a jídlem.



Zahawi v pátek uvedl, že Britové by měli zvážit omezení spotřeby energie s ohledem na obrovský nárůst účtů, kterému budou čelit vzhledem k novému cenovému stropu na energie.



Uchazeči o post lídra britských konzervativců Liz Trussová a Rishi Sunak přislíbili podporu, ale ani jeden z nich neuvedl podrobnosti o tom, jak toho hodlají dosáhnout.



Ministryně zahraničí, která je favoritkou na post příští premiérky, slíbila "rozhodné kroky" k zajištění "okamžité podpory".



Zatím však mlží o tom, jakou formu by tato pomoc mohla mít kromě snížení ekologických přirážek na účtewch za energie a zrušení kontroverzního zvýšení národního pojištění.



Tvrdí, že není "správné" oznamovat svůj kompletní plán dříve, než bude jmenována premiérkou.



Její soupeř Sunak prohlásil, že poskytne dodatečnou podporu zaměřenou na nejzranitelnější.

Reklama



Zahawi prohlásil, že pracuje "na plné obrátky", aby připravil varianty akčního plánu pro příštího premiéra, aby mohl "začít pracovat", až se v září ujme úřadu.



Odmítl však vyloučit zmrazení energetického stropu, jak navrhují labouristé, a trval na tom, že "všechno je na stole".



Uvedl také, že zvažuje možná opatření na pomoc malým firmám, včetně snížení DPH a podnikatelských daní jako za covidu na podporu odvětví pohostinství a turistických podniků.



"Pokud těmto malým a středním podnikům nepomůžeme, obávám se, že to bude mít zničující účinek, dlouhodobý zničující účinek na ekonomiku," řekl.



Další možností, která je na stole, je poskytnutí velkých půjček dodavatelům energie, které by pomohly snížit účty až o 500 liber ročně.





Výkonný ředitel Ofgemu, úřadu regulujícímu funkci velkých energetických firem, Jonathan Brearley uvedl, že nastupující premiér a nový kabinet by měli "poskytnout dodatečnou a naléhavou reakci na pokračující prudký růst cen energií".







Zdroj v angličtině ZDE

0