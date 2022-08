Putin je v pasti a zoufalý. Zachrání ho jeho přátelé na Západě?

29. 8. 2022

Ruský vůdce a jeho sympatizanti by mohli využít starých konfliktů k odvedení pozornosti od Ukrajiny a oslabení evropské jednoty



Ruský prezident o své "speciální vojenské operaci" pochopitelně mlčí, píše Simon Tisdall. Ale neurčitá patová situace není to, co očekával. Nečekal ani bomby v autech v Moskvě a ponižující útoky na Krymu.



Nejméně ze všeho Putin očekával 80 000 mrtvých nebo zraněných ruských vojáků. Spolu s nimi umírá i jeho nesplnitelný sen Petra Velikého o "velkém Rusku". Vyhaslá je již i jeho pověst čehokoli jiného než vraha a podvodníka. Ruský prezident o své "speciální vojenské operaci" pochopitelně mlčí,Ale neurčitá patová situace není to, co očekával. Nečekal ani bomby v autech v Moskvě a ponižující útoky na Krymu.Nejméně ze všeho Putin očekával 80 000 mrtvých nebo zraněných ruských vojáků. Spolu s nimi umírá i jeho nesplnitelný sen Petra Velikého o "velkém Rusku". Vyhaslá je již i jeho pověst čehokoli jiného než vraha a podvodníka.





Nekonečná nevyhratelná válka není scénář, který by si Putin mohl dovolit. Jaké jsou tedy jeho možnosti?



Mohl by vyhlásit fiktivní vítězství, prohlásit, že "hrozba" ze strany NATO je neutralizována, a navrhnout urovnání, které by uznalo ruskou anexi okupovaných oblastí. Jistě však ví, že Kyjev takové podmínky nikdy dobrovolně nepřijme. Mohl by vsadit na obrovskou eskalaci na bojišti, například využít Běloruska k otevření druhé fronty severně od Kyjeva - regionu, který se mu v únoru nepodařilo ovládnout. Není však jisté, zda na to jeho generálové mají schopnosti nebo žaludek.



Rozhodně si netroufá ustoupit. Takže s rostoucím tlakem na něj, aby dosáhl úspěchu, se Putin dost možná rozhodne, že nejlepší možností je zvýšit náklady na válku prostáty, ktetré podporují Ukrajinu - a ochromit tak odpor Kyjeva.



Ve skutečnosti už s tím začal. Je příznačné, že britští, francouzští a němečtí představitelé minulý týden vyhlásili dlouhodobou podporu Ukrajině. Vědí, že Putin sází na to, že mu Evropa ustoupí.



Kontextem je rostoucí znepokojení nad energetickou krizí a krizí životních nákladů v Evropě, které jsou z velké části způsobeny invazí a kremelským omezením dodávek plynu. Zimní následky této nejchladnější studené války by mohly být ochromující.



Putin však možná teprve začíná. Má mnoho prostředků, kterými může podkopat jednotu a sílu Západu. Evropa je poseta snadno využitelnými potenciálními ohnisky napětí a geopolitickými zlomy, které přežívají ze sovětských dob. Stejně tak má Rusko překvapivě mnoho spojenců a sympatizantů roztroušených po politicky roztříštěné evropské krajině.



Pomohou tedy Putinovi přátelé na západě zachránit ho? Běloruský prezident Alexandr Lukašenko je už u Putina v kapse. Moskva zajistila běloruskému diktátorovi přežití poté, co jeho krádež prezidentských voleb v roce 2020 vyvolala celonárodní protesty. Lukašenko udělá, co se mu řekne.



V EU je Viktor Orbán, maďarský premiér, považován za Putinova trojského koně. Stejně jako mnozí z evropské krajní pravice Orbán obdivuje jeho netolerantní nacionalistickou ideologii a sdílí jeho rasistické a homofobní názory. Opakovaně bránil sankcím EU. Minulý měsíc uzavřel s Kremlem jednostrannou dohodu o dodávkách plynu. Orbánovi zjevně nelze věřit.



Červnový pád bulharské reformní vlády a následné řeči o nápravě vztahů s Moskvou posilují obavy, že Putin získává páky k rozdělení EU.



Itálie má také spoustu Putinových fanoušků. Představitelé dvou krajně pravicových stran, které by se měly po volbách příští měsíc připojit k vládnoucí koalici, měli v uplynulých letech úzké vztahy s Moskvou. Liga Mattea Salviniho vytvořila v roce 2017 spojenectví s Putinovým Jednotným Ruskem. Silvio Berlusconi z Forza Italia je jeho osobním přítelem. Odvolaný italský premiér Mario Draghi zaujal tvrdý postoj k Ukrajině. To se může změnit.



Další evropské krajně pravicové (a krajně levicové) povstalecké a populistické strany se v různé míře ztotožňují s putinovskou ideologií a konzervativními společenskými hodnotami. Opakují jeho nepřátelství vůči EU. Definitivní studie Evropské rady pro zahraniční vztahy z roku 2016 uvádí jako "proruské" německou Alternativu pro Německo, francouzskou Národní frontu (nyní Národní shromáždění), rakouskou stranu Svobodných a belgickou Vlaams Belang. Na seznam se dostala i anglická strana Ukip.



"Tyto strany ... pomáhají legitimizovat politiku Kremlu a posilují ruské dezinformace. Občas mohou posunout domácí debaty v Evropě ve prospěch Ruska," uvádí studie. V Putinově světě jsou tyto kanály vlivu silnou zbraní.



Putin se může spolehnout i na mainstreamové politiky mimo EU, jako je srbský prezident Aleksandar Vučić, kteří mu naslouchají se sympatiemi. Vučićovi jeho odpůrci přezdívají "malý Putin". Srbsko má s Ruskem hluboké historické, slovanské a náboženské vazby a navíc sdílí nedůvěru vůči NATO. Bombardování Bělehradu aliancí v roce 1999 není zapomenuto. EU a Spojené království se obávají, že nestabilní západní Balkán je kritickým bodem, který by Putin mohl využít k rozdmýchání starých konfliktů a odvedení pozornosti od Ukrajiny.



Příkladem může být Kosovo, kde se opět rozrůstá agitace etnických Srbů. Vučić minulý týden pohrozil mezinárodním mírovým silám zásahem. "Zachráníme naše lidi před pronásledováním a pogromy, pokud to NATO nebude chtít udělat," řekl. Novými roztržkami v Bosně a Hercegovině hrozí také bosenskosrbští představitelé napojení na Moskvu. Bosna se připojila k odmítavému postoji Srbska k "hysterickým" západním sankcím. V březnu proputinovští bosenskosrbští motorkáři "Noční vlci" oslavovali invazi.

Rozdělené Moldavsko a Gruzie s rozděleným obyvatelstvem a ruskými jednotkami na svém území jsou také potenciálními ohnisky napětí. Dalším je Kaliningrad, kde Putin tento měsíc rozmístil hypersonické rakety, aby zastrašil sousedy z NATO. Jako cíl se jeví zejména Estonsko s etnickou ruskou menšinou.



Putinova snaha šířit strach a nestabilitu, rozvrat a ekonomickou bolest - aby si země dvakrát rozmyslely, zda se Rusku postaví - přesahuje hranice Evropy. Jeho veta způsobila, že Rada bezpečnosti OSN je nefunkční. Nyní se zdá, že spolu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem promění listopadový důležitý postpandemický summit G20 na Bali v drsný souboj Západu s ostatním světem kvůli Ukrajině. Nezáleží na tom, že celá ruská argumentace je založena na lži.





Putinovo bezohledné chování v okupované ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží naznačuje, že pro vítězství bude riskovat téměř cokoli. Tento tiše zoufalý člověk je den ode dne nebezpečnější.







Zdroj v angličtině ZDE

