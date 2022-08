Ukrajina: Příprava k protiúderu?

29. 8. 2022

Prezident Volodymyr Zelenskij ohlásil ukrajinskou protiofenzívu. Jsou tedy nedávné útoky na železniční logistiku, velitelská a komunikační zařízení na územích obsazených ruskou armádou přípravou k tomuto kroku?, ptá se Frank Hofmann.

Ben Hodges, penzionovaný generál americké armády a bývalý vrchní velitel amerických sil v Evropě, řekl DW, že existují známky toho, že ruská armáda slábne po explozích na ruském letišti na Krymském poloostrově a po zásahu desítek muničních skladů v Ruskem okupovaných oblastech ukrajinským dělostřelectvem a jednotkami commandos.

"To ukazuje, že jsou zranitelní," řekl Hodges. "Také to ukazuje, že jejich logistický systém je vyčerpaný. Rusové nemají ani dost lidí nebo schopností, aby ochránili svou operační logistiku."

Hodges přirovnal situaci k měsícům bojů mezi nacistickým Německem a sovětskou Rudou armádou na jihu Ukrajiny v roce 1943 během 2. světové války. "Německý Wehrmacht musel nasadit statisíce vojáků jen na ochranu železničních tratí na Ukrajině a v Bělorusku," řekl Hodges.

"Zranitelný logistický systém"

Geografická dimenze Ukrajiny představovala pro německou armádu ve 2. světové válce podobné problémy jako dnes pro Rusko, pokud jde o zajištění dodávek. Rusko je nyní extrémně zranitelné, řekl Hodges.

Každý úspěšný zásah muničního skladu nebo velitelského stanoviště podle něj způsobuje, že ruská armáda stahuje své zásobovací body stále dále, což ztěžuje opravy a doplňování zásob munice.

"Nemohou věci nahradit," řekl Hodges. "Existuje tolik techniky, která potřebuje mazivo a údržbu stejně jako jakékoliv stavební vozidlo. Tyto díly musí odněkud pocházet. Všechny jsou zátěží pro velmi křehký a zranitelný logistický systém."

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij už měsíce vyhlašuje na jihu Ukrajiny protiofenzívu.

Jsou tedy raketové útoky na železniční logistická, velitelská a komunikační zařízení v držení ruské armády na okupovaných územích přípravou? V polovině srpna starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Twitteru napsal: "Nebuďte tam, kde na vás čeká váš protivník. Buďte tam, kde na vás soupeř nečeká. Buďte mobilní."

Německé dodávky zbraní

Ukrajina vytváří podmínky pro protiútok, řekl Nico Lange, bezpečnostní expert a poradce ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerové v předchozí německé vládě za kancléřky Angely Merkelové (CDU). Lange také šest let vedl kyjevskou kancelář Nadace Konrada Adenauera přidruženou k CDU.

Ale Ukrajina nemá "dostatek obrněných vozidel a málo tanků, aby skutečně rozhodným způsobem dobyla území v tomto rozsáhlém terénu jihoukrajinské stepi velkým protiútokem," řekl Lange.

Lange kritizuje zejména neochotu Německa poskytnout Ukrajině těžké zbraně. "Došlo ke ztrátě času a samozřejmě potřebujete průběžný čas pro logistiku a pro výcvik například dodaných obrněných vozidel," řekl Lange. "Teď, když by Ukrajina měla příležitosti, prostě této pomoci nepřišlo dost. To je velmi nešťastné."

"V Německu se v posledních měsících často říkalo, že Ukrajinci se nemohou rychle naučit zacházet se západními zbraňovými systémy," řekl Lange. "Ale s americkým HIMARSem dokázali, že se mohou učit velmi rychle. Teď by potřebovali více obrněných vozidel."

Hodges řekl, že ukrajinská armáda by mohla hrát o čas. "Odolávají nutkání tlačit," řekl. "Budují sílu, dokud nebude připravená, dokud nebude vycvičená, dokud nebudou mít dost síly."

Aby byla protiofenzíva úspěšná, bude podle Hodgese Ukrajina potřebovat větší podporu svých mezinárodních spojenců.

"Jsem zklamaný, že Německo neposkytlo více," řekl Hodges. "Aby bylo Německo lídrem, kterého všichni respektovali pro morální autoritu a ekonomickou sílu, musí být vnímáno jako pomáhající Ukrajině porazit Rusko," dodal.

"Pokud Ukrajina neporazí Rusko, nebo se to bude táhnout věčně, nebo pokud Ukrajina porazí Rusko bez skutečné německé pomoci, pak nikdo nebude respektovat Německo," řekl Hodges. "Rusko nebude respektovat Německo. Ostatní evropské země nebudou respektovat Německo."

Žádná jaderná hrozba

Hodges je v souladu s dalšími vojenskými představiteli, politiky a analytiky, kteří vyzývají americkou administrativu a její spojence, aby dodali chytřejší zbraňové systémy, jako je raketa krátkého dosahu ATACMS (Army Tactical Missile System) s dosahem 300 kilometrů. Tuto střelu mohou odpálit i americké raketomety HIMARS, s nimiž Ukrajina dosáhla mnoha nedávných úspěchů proti ruským silám.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan se zdráhal dodat takové zbraňové systémy kvůli strachu z eskalace.

Ale Hodges říká, že jedinou možností Ruska pro eskalaci je použití jaderné zbraně, a to považuje za krajně nepravděpodobné. Žádný ukrajinský cíl není vhodným terčem pro ruské jaderné střely, které by "příznivě změnily bojiště". A použití dokonce i taktické jaderné střely s menší ničivou silou na Ukrajině by okamžitě vedlo ke vstupu USA a Británie do války, řekl Hodges. "Nevěřím, že je Putin blázen," řekl. "Je zlý, ale není blázen ani sebevrah."

Hodges tvrdí, že válka bude pravděpodobně rozhodnuta konvenčním bojem.

A je opatrný optimista. Pokud spojenci Ukrajiny budou pokračovat v podpoře, řekl Hodges, ruské síly mohou být zatlačeny do konce roku 2022 tam, kde byly před invazí 24. února. Na Krym a na Donbas.

Závisí to ale na dodávkách moderního vybavení a výcviku vojáků. Ruští představitelé doufají, že spojenci Ukrajiny v tom nebudou pokračovat.

"Kreml počítá s tím, že USA ztratí zájem kvůli inflaci a vlastním domácím výzvám a volbám v polovině volebního období," řekl Hodges. "Velká Británie stále hledá předsedu vlády," dodal. "Německo je tak znepokojeno dopadem snížení dodávek plynu a tím, že řeka Rýn je právě teď tak mělká, všechny tyhle věci. Rusové si myslí, že nás mohou přečkat. To je klíč. Jestli mají pravdu, pak tato válka bude pokračovat roky."

Zdroj v němčině: ZDE

