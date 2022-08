Ochrana britských rodin před krizí s účty za energie "bude zřejmě stát 100 miliard liber"; ropa Brent se vrátila nad 100 dolarů

24. 8. 2022

čas čtení 2 minuty





Ochrana britských rodin před krizí účtů za palivo "bude zřejmě stát 100 miliard liber"



Šéf jedné z největších britských energetických skupin navrhuje záchranný plán v hodnotě 100 miliard liber, který má v příštích dvou letech ochránit domácnosti před rostoucími účty.



Keith Anderson, výkonný ředitel společnosti Scottish Power, navrhl omezit účty domácností za energie na přibližně 2 000 liber ročně.



Andersonův návrh, který byl podle Financial Times minulý týden předložen ministru obchodu Kwasi Kwartengovi, podtrhuje rozsah krize, která Británii zachvátila v důsledku bezprecedentního nárůstu cen plynu.



Podle návrhu společnosti Scottish Power by dodavatelé pokryli rozdíl mezi stropem a velkoobchodní cenou plynu a elektřiny půjčkou z "fondu pro krytí deficitu", kterou by vláda zajistila prostřednictvím komerčních bank.





Náklady by pak postupně splácela veřejnost - prostřednictvím vládních půjček nebo rozložením na účty (nebo kombinací obou).



FT dodává, že:



Lidé obeznámení s diskusemi uvedli, že "nálada" ve vládě se v posledních týdnech změnila, protože ceny plynu stouply, protože Rusko snížilo dodávky do Evropy v odvetě za sankce související s jeho invazí na Ukrajinu.





Ministři by mohli čelit dodatečné ceně 23 miliard liber za pokrytí dodatečných nákladů domácností na energie ve výši 900 liber na podzim tohoto roku, která se v příštím roce zvýší na 90 miliard liber, zjistil nový dokument Institutu pro vládu.



Dokument, který se zabývá možnostmi Liz Trussové nebo Rishiho Sunaka, pokud se jeden z nich stane britským premiérem, rovněž varuje, že vláda by měla plánovat dlouhodobé zvyšování účtů za energie tím, že bude mnohem více apelovat na veřejnost, aby spotřebovávala méně plynu - například tím, že bude spotřebitele informovat o úspoře nákladů při snižování termostatů - a že se zaváže k výstavbě energeticky účinnějších domů, aby pomohla chránit spotřebitele.





- Hrozba omezení produkce ropy ze strany Opecu zvedla cenu ropy Brent zpět na 100 dolarů za barel, což zvyšuje inflační tlaky na ekonomiky.



Referenční cena ropy se v úterý večer poprvé po více než týdnu usadila nad hranicí 100 dolarů za barel poté, co Saúdská Arábie důrazně naznačila, že by skupina Opec mohla snížit těžbu.



Na začátku tohoto měsíce se cena ropy Brent propadla až na 91,50 USD, přičemž v červnu činila 125 USD/barel.



A to přimělo saúdského ministra energetiky prince Abdulazíze bin Salmána k myšlence snížení produkce OPEC+, aby podpořil ceny.

